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Babasından kalan miras: Ateşin ucundaki sanat

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 18.04.2018 14:35 | Son Güncelleme

Mustafa Dalkılıç, babasının mesleğini büyük bir aşkla yapıyor.

Sıcak cama nefesiyle şekil veren Dalkılıç, Riva'daki cam atölyesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Mustafa Dalkılıç baba mesleğini böyle devam ettiriyor

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Baba mesleğini devam ettiren sıcak cam ustası Mustafa Dalkılıç, zihnindeki tasarımlarla şekillendirdiği sıcak cama verdiği "bir nefes canla" 35 yılı ardında bırakmanın gururunu yaşıyor.
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Riva'daki Cam Ocağı Vakfı'na ait cam atölyesinde gece hazırlanan ve 12 farklı hammadden oluşan karışımın sabaha kadar dinlendiriliyor.
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Sıcaklığı 1500 santigrat derece olan fırında bekleyen ana maddeyi, ustabaşı Dalkılıç üfleyerek ellerinde şekillendiriyor.
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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Dalkılıç CAM sanat

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