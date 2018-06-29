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Babasının parasıyla böyle hava attı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 29.06.2018 14:21 | Son Güncelleme

Gösterişli hayatını Instagram'da yayınlamaktan çekinmeyen sosyal medya kullanıcıları sanal alemde yankı uyandırmaya devam ediyor.

Instagram'ın Zengin Çocukları sayfasında yayınlanan fotoğraflar giderke çoğalmaya devam ediyor.

O ülkenin zenginleri böyle yaşıyor

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Şimdi artık neredeyse dünyanın bütün ülkelerinde ve kentlerinde yaşayan zengin aile çocuklarının lüks hayatlarından kesitler paylaştığı sayfalar var.
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Azerbaycan'ın Zengin Çocukları da bunlar arasında en çok ilgi görenlerden biri.
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İşte bu hesaptan yapılan ilginç paylaşımlardan bazıları...
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