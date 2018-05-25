Bahçeşehir'de oluklu kertenkele krizi! Yılan sanıp öldürüyorlar ama...

Doğadaki en uysal canlılar arasında bulunan kertenkeleler, çevrede hızla yayılan inşaat çalışmaları sebebiyle doğal yaşam alanlarını kaybedince sokaklara çıkmaya başladı. Bunun son görüldüğü yer de Bahçeşehir'deki Gölet'te inşaat çalışmalarının sürdüldüğü alan oldu.

Sakın yılan sanıp öldürmeyin: O bir oluklu kertenkele

1 / 24 Defalarca imar izni ve gölete inşaat iddialarıyla gündeme gelen alanda şimdi de 107 dükkânlık bir alanda inşaat çalışması yürütülüyor. Habertürk Gazetesi'nden Can Mete'nin haberine göre, inşaat alanı doğal yaşamı etkileyince oluklu kertenkeleler yollara düştü. Aslında zararsız olan ve nesli tükenme riski taşıyan kertenkeleler, görünüş itibarıyla yılana benzetildiği için çevre sakinleri tarafından öldürülüyor.

2 / 24 BAHÇEŞEHİRLİLER PANİKTE Söz konusu alanda inşaat çalışmaları başlayınca oluklu kertenkelelerin de yuvaları tahrip edildi. Kendilerine sığınacak yer arayan kertenkeleler, Bahçeşehir Gölet çevresinde sıkça görülmeye başlandı. Kol ve bacağı bulunmayan ve yapı olarak yılanlarla bire bir benzerlik gösteren kertenkeleler, ilçe sakinlerinde büyük panik yaratıyor.

3 / 24 HİÇ BİR ZARARI YOK AMA VATANDAŞLAR TARAFINDAN ÖLDÜRÜLÜYOR Hiçbir zararı olmayan ve oldukça uysal olan oluklu kertenkeleler, vatandaşlar tarafından öldürülmeye başlandı. Çalışmalar nedeniyle bölgede doğal yaşamın altüst olduğunu belirten Bahçeşehir Gölet Gönüllüleri’nden Kudret Çelebi, “Yuvaları tahrip edilince başta oluklu kertenkele gibi hayvanlar yollara düştü. Hoşdere yatağında yürütülen inşaat çalışmaları nedeniyle ördekler de inşaat sahasında dolaşmaya başladı. Proje alanına katılan arıtma tesisinin yıkılması ise gölet suyunda kirlenmeye yol açtı. Su, devir daim sistemiyle çekilip temizlenmeden pompalanıyor. Sadece oluklu kertenkeleler değil, balıklar, balıkçıllar, ördekler, kazlar ve kaplumbağalar da temizlenmeyen sular nedeniyle zor durumda” dedi.

4 / 24 ASLINDA ZARARSIZ Yetişkinlerinin boyları yaklaşık 150 santimetreye kadar ulaşabilen oluklu kertenkeleler salgangoz, böcek, termit, karınca ve çekirgelerle besleniyor. Halk arasında çiftçi dostu olarak bilinen oluklu kertenkele ele alındığında dahi ısırmıyor, sokmuyor ya da zehirlemiyor. Doğadaki en uysal hayvanlardan biri olarak kabul edilen fakat yapı itibarıyla yılana benzeyen oluklu kertenkeleleri yılanlardan ayıran en büyük özellik ise göz kapaklarının olması. Derisinin yan kısımlarında bulunan ve derin yarıklar gibi görünen olukları da bu uysal canlıların yılanlardan ayrılmasını sağlıyor. El ve ayağa sahip diğer kertenkele cinslerinden hiçbir farkı olmayan oluklu kertenkeleler sulak alanlarda yaşıyor.

5 / 24 KERTENKELEYİ YILAN SANIP ÖLDÜRDÜLER! Osmaniye'nin Zorkun Yaylası Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda yaralı bulunan ve halk arasında 'Kör yılan' olarak bilinen 'Oluklu kertenkele' tedavi ediliyor. Veteriner Hekim Bünyamin Akın, kertenkelenin yılan olmadığını, termit, karınca ve küçük böceklerle beslendiği için çiftçi dostu bir hayvan olduğunu söyledi.

6 / 24 ARAÇ ÇARPMIŞ Orman ve Su İşleri Osmaniye Şube Müdürlüğü görevlilerinin arazide yaptığı inceleme ve denetleme gezisi sırasında, araç çarpması sonucu yaralandığı tahmin edilen oluklu kertenkele, tedavisi için Osmaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi rehabilitasyon merkezine getirildi."

7 / 24 TARIM İÇİN ZARARLI BÖCEKLERİ YER "Doğa, Yaban Hayatı Koruma ve Araştırma Derneği Başkanı Veteriner Hekim Bünyamin Akın tarafından muayene edilen ve sol gözünde travma tespit edilen kertenkeleye antibiyotik göz merhemi tedavisi uygulandı. Akın, oluklu kertenkelenin vatandaşlar tarafından ayakları olmadığı için yılan sanılarak öldürüldüğünü belirtirken, iyileşmesinin ardından yeniden doğaya bırakılacağını söyledi. Akın ayrıca, oluklu kertenkelenin termit, karınca ve küçük böceklerle beslendiğini, bu yöneyle çiftçi dostu bir hayvan olduğunu kaydetti."

8 / 24 DERİSİNDE OLUKLAR VAR "Kertenkelenin tedavisinin devam ettiğini belirten Akın, "Geldiğinde göz bütünlüğü bozulmuştu, biz bunu aldık ve gözle ilgili tedavisine başladık. Antibiyotikli merhemler sürmeye başladık. Yılana benzediği için insanlar bunu öldürmekteler, aslında çok zararsız canlılardır. Tarım için zararlı böcekleri ve sinekleri yemekte olan bir canlıdır. Doğadaki hayvanlara insanlar dokunmamalıdır" diye konuştu. Bünyamin Akın ayrıca, oluklu kertenkeleyi yılandan farklı kılan birçok farklılık olduğunu da ifade ederek, "Yılanlarda göz kapakları yoktur, ama bunların göz kapakları vardır. Ayrıca derisinin kenarlarında oluklar bulunmaktadır ve bu yüzden de 'Oluklu kertenkele' denilmektedir. Zehirsiz ve ısırmaz bildiğimiz kertenkeleler ne ise bu da aynıdır" dedi.

9 / 24 'NESLİ TÜKENMEKTE, KESİNLİKLE ÖLDÜRMEYİN' Balıkesir’in Edremit ilçesinde halk arasında 'kör yılan' olarak bilinen ve nesli tehlike altında olan çiftçi dostu, tehlikesiz 'oluklu kertenkele' itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğal ortama bırakıldı.

10 / 24 Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Camivasat Mahallesi Körfez Polis Merkezi karşında yılan olduğu ihbarı alan itfaiye ekipleri alarma geçti. Ekipler, askeri lojmanlarında bulunduğu yere nasıl geldiği bilinmeyen kertenkelenin yılan olmadığını ve termit, karınca ve küçük böceklerle beslendiği için çiftçi dostu bir hayvan olduğu görüldü. İtfaiye Amirliği ekipleri, bacakları bulunmayan, zararsız ve uysal bir hayvan olan oluklu kertenkeleyi yakalayarak çuvala koyduktan sonra doğal ortama bıraktılar.

11 / 24 Yetkililer, oluklu kertenkelenin vatandaşlar tarafından ayakları olmadığı için yılan sanılarak öldürüldüğünü belirtirerek, “Yılanlarda göz kapakları yoktur, ama bunların göz kapakları vardır. Ayrıca derisinin kenarlarında oluklar bulunuyor. Zehirsiz ve ısırmaz bildiğimiz kertenkeleler ne ise bu da aynıdır. Nesli tükenmek üzere olduğu için kesinlikle öldürülmemelidir" şeklinde konuştu.

12 / 24 OLUKLU KERTENKELE (KÖR YILAN) İLE YILAN ARASINDAKİ FARK NE? Halk arasında "kör yılan" denilen, bacakları bulunmayan, zararsız ve uysal bir hayvan olan oluklu kertenkele, bilinçsizce öldürülüyor.

13 / 24 Türkiye'de tüm bölgelerde özellikle akarsu kenarları ve çalılık alanlarda görülebilen, bacakları olmadığı için sürünerek hareket eden oluklu kertenkeleler, uysal bir hayvan olmasına rağmen bazen yılana benzerliği nedeniyle zehirli sanılıp öldürülüyor.

14 / 24 Bursa Karacabey ilçesindeki longozda (su basar ormanı) da yaşayan oluklu kertenkeleler, isimlerini vücutlarının yan tarafındaki oluk şeklindeki girintili yapıdan alıyor.

15 / 24 "Yılan görünümlü kertenkele" olarak da bilinen bu hayvanların, diğerleri gibi bacakları bulunmuyor. Bu nedenle sürünerek hareket eden oluklu kertenkeleler, bazı kişiler tarafından zehirli yılan zannedilip telef ediliyor.

16 / 24 Uludağ Üniversitesi (UÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Zooloji Müzesi Sorumlusu Prof. Dr. İsmail Hakkı Uğurtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oluklu kertenkelenin halk arasında "kör yılan" olarak bilindiğini söyledi.

17 / 24 Söz konusu hayvanların özelliklerini anlatan Uğurtaş, şöyle konuştu:

18 / 24 "Hiçbir zararı olmayan bir hayvandır. Elinizi ağzına götürseniz bile ısırmaz. Vücudundaki sert plaklardan dolayı yılan gibi kıvrak değildir ve bundan dolayı yakalanması kolaydır. Bu hayvanların yılan zannedilerek öldürülmemesi gerekir. Çünkü bütün hayvanların olduğu gibi doğada belli bir görevi olan hayvanlardır. Böcek, fare gibi hayvanları yiyerek, onların belli bir popülasyonda kalmasını temin eden hayvanlarımızdan biridir. Türkiye'nin her yerinde görünse de her zaman bulunan bir hayvan değildir. Yılın belli zamanlarında aktif olurlar."

19 / 24 Uğurtaş, oluklu kertenkeleyi yılandan ayıran en önemli unsurların, hareketli göz kapakları ve kolayca fark edilebilecek kulak deliklerinin bulunması olduğunu sözlerine ekledi.

20 / 24 Doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş de oluklu kertenkeleyi "savunmasız bir hayvan" olarak niteledi.

21 / 24 İnsanların, hızlı hareket etmemesi nedeniyle bu hayvanın net göremediğini sandığını vurgulayan Tüydeş, "Uysal olduğu için çok kolay hedef olabiliyor. Isırmaya bile yeltenmeyen bir hayvanı zehirli olduğunu düşünerek gördükleri yerde öldürüyorlar" ifadesini kullandı.

22 / 24 Longoz yakınındaki Bayramdere Mahallesi'nde yaşayan Osman Durgut ise bu hayvanın halk arasında, "çok tehlikeli, ısırdığında insanı adım attırmayacak kadar etkili zehre sahip bir yılan" olarak bilindiğini anlattı.

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