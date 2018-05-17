Bahçeyi kazarken servet buldu! İçini açınca gözlerine inanamadı

Açtıklarındaysa kasada binlerce dolar ve mücevherler olduğunu gördü.
Çıkanlar şok etti
1 / 129
ABD’nin New York şehrinde yaşayan Matthew ve Maria Emanuel çifti, evlerinin bahçesini düzenlemek istedi. Emanuel çifti, toprak üzerinde çalışmaya başladıklarında bir sürprizle karşılaştı.
2 / 129
Toprağın altında bir kasa bulan çift, içinde ne olduğunu merak ederek kasayı açtı. Kasanın içindeki 52 bin dolar nakit para ve değerli mücevherleri gören çift gözlerine inanamadı. Kasanın içinde bir de adres bulan çift, kağıtta yazılı olan adresin birkaç sokak ötedeki komşularına ait olduğunu fark etti.
3 / 129
Polise haber verdikten sonra adrese giden Emanuel çifti, ev sahiplerinin 7 yıl önce evlerinin soyulduğunu ve kasalarının kaybolduğunu öğrendi. Kasayı hiç düşünmeden asıl sahiplerine teslim eden çift, “Bu kasa bahçemize nasıl geldi bilmiyoruz. İnsanlar içi para dolu kasayı niye verdiğimizi soruyorlar. Cevap çok basit, çünkü bize ait değildi” dedi.
4 / 129
TADİLAT YAPARKEN GİZLİ KASA BULDULAR
ABD'nin Arizona eyaletine bağlı Phoenix kentinde evlerinde tadilat yapan bir çift büyük bir sürprizle karşılaştı.
5 / 129
Çift, mutfakta tadilat sırasında şifreli bir kasa buldu. Kasada para, rehber niteliğinde bir kitap ve iki fotoğraf bulundu.
6 / 129
ABD'nin Phoenix kentinde maddi sıkıntılar nedeniyle evlerinde başlattıkları tadilatı aralıklarla sürdüren çift, mutfak kısmına gelince büyük bir sürprizle karşılaştı.
7 / 129
Mutfakta 50 yıllık şifreli bir kasa bulan çift küçük bir servetin de sahibi oldu.
8 / 129
ABD'li çift, Kasadan çıkan paranın büyük bir kısmının 100 dolarlık banknotlar olduğunu ifade etti.
9 / 129
Şifreli kasanın içerisinde bulunan siyah beyaz fotoğrafın arka kısmına ise, "Alan, bende okuman gereken bir kitap var" notu yazıyor.
16 / 129
Evi kendilerine satan emlakçının bu durumdan haberi olmadığını söyleyen aile buldukları gizli oda ile gözlerine inanamadılar.
17 / 129
Odadan kadın çantası, çocuk oyuncakları, mektuplar ve belgeler çıktı.
25 / 129
Arkeoloji Müzesi çalışanları gelip çıkanları incelemeye başladı.
26 / 129
Kutuda Rus İmparatorluğuna ait altınlar, paralar ve belgeler bulundu.
27 / 129
Müze yetkilileri, kutunun 1941 veya 1942'de gizlendiğine inanıyor.
28 / 129
Çıkanların değerinin yaklaşık 15 bin dolar olduğu tespit edildi.
29 / 129
Kutudan çıkanların bir süreliğine müzede sergileneceği bildirildi.
32 / 129
46 yaşındaki Mathew Orlov isimli balıkçı Avustralya sahillerinde bulduğu köpek balığını, teknesine çekince sıradışı bir şey fark etti.
33 / 129
Balığın karnındaki hareketlilik dikkatini çekti ve köpekbalığının karnını yardı.
34 / 129
Hamile köpek balığının karnını yararak 98 yavrusunu işte böyle çıkardı.
41 / 129
Güney Kaliforniya'da polis ekipleri uyuşturucu satıcılarının evlerinin bahçelerinde yaklaşık 8 milyon dolarlık uyuşturucu ele geçirildi.
43 / 129
Rusya'da bir alışveriş merkezinin inşaat planında görünen gizli bir oda keşfedildi.
44 / 129
Odanın içinden çıkan, cüzdan herkesi şaşırttı.
45 / 129
Cüzdanda bazı fotoğraflarla belgeler bulundu. 1985 tarihli belgelerin açıklanması için araştırmalar yapılıyor.
48 / 129
Sevgilisine evlilik teklifi için bakın neler yaptı.
54 / 129
Nehirde yakaladığı 48 kiloluk ringa balığının midesini açınca içinden çıkanla şok oldu.
55 / 129
Balığın midesinden çıkan taşı parlatınca bakın nasıl bir hal aldı.
56 / 129
6 günün sonunda taşı hayli iyi bir fiyata satan balıkçı başına bunların geleceğini beklemediğini de kaydetti.
61 / 129
Çin'de yol çalışması sırasında buldukları tabutu açan yetkililer şok oldu.
62 / 129
Burada mezarlık bulunmadığını söyleyen yerel halk ve yetkililer 1 saatlik uğraş sonrası, tabutu bulunduğu yerden çıkarmayı başardı.
63 / 129
Yaklaşık 100 yıl olduğu düşünülen tabuttan kemikler çıkmasını beklerken cesetle karşılaşan halk neye uğradığını şaşırdı.
66 / 129
Avustralya'da bir çiftçi, marketten aldığı yumurtayı görünce şaşkına döndü.Yumurtanın boyu, normalinden 3 kat daha büyüktü. Ancak asıl ilginç olan, yumurtanın içinden çıkanlardı.
67 / 129
Avustralya'da Scott Stockman isimli bir çiftçi, marketten aldığı yumurtaların içine karışmış devasa yumurtayı görünce neye uğradığını şaşırdı.
68 / 129
Stockman, bir insanın avucunu tamamen kaplayan, normal boyutunun 3 katı olan bu yumurtayı sosyal medyada paylaştı.176 gram ağırlığındaki yumurta daha çok bir kaz yumurtasını andırıyordu.
69 / 129
Herkes devasa yumurtanın içinden bir yavru çıkmasını bekliyordu. Ancak öyle olmadı...Yumartanın sahibi yumurtayı kırdığında içinden normal boyutlarda bir yumurta daha çıktı. Üstelik kusursuz bir şekle ve kıvama sahipti.
70 / 129
Çok alışılmadık bu tablonun biyolojik açıdan bir açıklaması vardı elbette. Yumurta anomalisi olarak adlandırılan bu durum. Tavuğun üreme kanalına birden fazla yumurta sarısı bırakmasından kaynaklanan bir durum.
71 / 129
Kanalda kalan ve kabuklaşmaya başlayan yumurtanın üzerine ertesi gün yeni yumurtanın gelmesiyle oluşuyor.
72 / 129
Eski garajında bulduğu kutuyu açınca inanamadı.
73 / 129
Yıllardır kapalı duran kutuyu açınca içinden bir not ve çok sayıda gaz maskesi çıktı.
76 / 129
Terk edilmiş bir binanın duvarından çıkanlar şok etti.
77 / 129
Taşı kaldırdıkları anda askerdeki sevgiliye yazılmış bir mektup ve eski gazete küpürleri buldular.
81 / 129
New Yokrk'ta emekli olan bir adam, ailesiyle birlikte küçük bir çiftlik almaya karar verdi. Satın alma işlemlerinin ardından, çiftliğin içinde bulunan ahırın kapısı o gün ilk kez açıldı.
82 / 129
15 yıldır açılmayan ahırın içinden çıkanlar herkesi şok etti.
83 / 129
Taşınmadan önce adamın eşi ahırı kontrol etmek isteyince neye uğradığını şaşırdı.
84 / 129
Sadece bir çiftlik aldığını düşünen adam tam bir servete kondu. Eski arabalardan oluşan bir koleksiyon buldu ve bunları satmaya karar verdi.
88 / 129
Büyükannesinin dolabından çıkan kutuyu açınca inanamadı.
89 / 129
Yıllarca hepsini saklamış.
90 / 129
İşte büyükanneden kalan gazete sayfaları.
97 / 129
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kadın bulduğu taşları çekiçle parçalamaya çalışıyor.
98 / 129
Taşlar kırıldıktan sonra içinden çıkan renkli taşların elmas olduğu söyleniyor.
100 / 129
Miami'de metal dedektörü ile sahilde arama yapan adam, hiç ummadığı bir şeyle karşılaştı.
101 / 129
Deniz kenarında bir paket buldu.
102 / 129
Sahilde her zaman böyle aramalar yapan adam, kolye, cep telefonları, yüzükler bulmaya alışkındı ama bu sefer bulduğu paket hepsinden farklıydı ve çok heyecanlandı.
103 / 129
Paketin içini açınca ise şok oldu. İçinden çıkan deste deste parayı görünce inanamadı.
104 / 129
Etrafına baktığında ise hiç kimseyi göremedi. Paketin içinden tam 110.000 dolar çıktı.
110 / 129
Büyükannesinden kalan dolabı açınca gözlerine inanamadı.
125 / 129
Şişeden çıkanı görünce inanamadılar.
126 / 129
Sahilde yürürken buldukları şişenin içinden çıkanla şok oldular.Önce bunun bir şaka olduğunu sandılar ama içinden çıkan Fransızca notu görünce inanamadılar.
Okuyucu Yorumları 0 yorum