Bahçeyi kazarken servet buldu! İçini açınca gözlerine inanamadı

Açtıklarındaysa kasada binlerce dolar ve mücevherler olduğunu gördü.

Çıkanlar şok etti

1 / 129 ABD’nin New York şehrinde yaşayan Matthew ve Maria Emanuel çifti, evlerinin bahçesini düzenlemek istedi. Emanuel çifti, toprak üzerinde çalışmaya başladıklarında bir sürprizle karşılaştı.

2 / 129 Toprağın altında bir kasa bulan çift, içinde ne olduğunu merak ederek kasayı açtı. Kasanın içindeki 52 bin dolar nakit para ve değerli mücevherleri gören çift gözlerine inanamadı. Kasanın içinde bir de adres bulan çift, kağıtta yazılı olan adresin birkaç sokak ötedeki komşularına ait olduğunu fark etti.

3 / 129 Polise haber verdikten sonra adrese giden Emanuel çifti, ev sahiplerinin 7 yıl önce evlerinin soyulduğunu ve kasalarının kaybolduğunu öğrendi. Kasayı hiç düşünmeden asıl sahiplerine teslim eden çift, “Bu kasa bahçemize nasıl geldi bilmiyoruz. İnsanlar içi para dolu kasayı niye verdiğimizi soruyorlar. Cevap çok basit, çünkü bize ait değildi” dedi.

4 / 129 TADİLAT YAPARKEN GİZLİ KASA BULDULAR ABD'nin Arizona eyaletine bağlı Phoenix kentinde evlerinde tadilat yapan bir çift büyük bir sürprizle karşılaştı.

5 / 129 Çift, mutfakta tadilat sırasında şifreli bir kasa buldu. Kasada para, rehber niteliğinde bir kitap ve iki fotoğraf bulundu.

6 / 129 ABD'nin Phoenix kentinde maddi sıkıntılar nedeniyle evlerinde başlattıkları tadilatı aralıklarla sürdüren çift, mutfak kısmına gelince büyük bir sürprizle karşılaştı.

7 / 129 Mutfakta 50 yıllık şifreli bir kasa bulan çift küçük bir servetin de sahibi oldu.

8 / 129 ABD'li çift, Kasadan çıkan paranın büyük bir kısmının 100 dolarlık banknotlar olduğunu ifade etti.

9 / 129 Şifreli kasanın içerisinde bulunan siyah beyaz fotoğrafın arka kısmına ise, "Alan, bende okuman gereken bir kitap var" notu yazıyor.

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16 / 129 Evi kendilerine satan emlakçının bu durumdan haberi olmadığını söyleyen aile buldukları gizli oda ile gözlerine inanamadılar.

17 / 129 Odadan kadın çantası, çocuk oyuncakları, mektuplar ve belgeler çıktı.

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25 / 129 Arkeoloji Müzesi çalışanları gelip çıkanları incelemeye başladı.

26 / 129 Kutuda Rus İmparatorluğuna ait altınlar, paralar ve belgeler bulundu.

27 / 129 Müze yetkilileri, kutunun 1941 veya 1942'de gizlendiğine inanıyor.

28 / 129 Çıkanların değerinin yaklaşık 15 bin dolar olduğu tespit edildi.

29 / 129 Kutudan çıkanların bir süreliğine müzede sergileneceği bildirildi.

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32 / 129 46 yaşındaki Mathew Orlov isimli balıkçı Avustralya sahillerinde bulduğu köpek balığını, teknesine çekince sıradışı bir şey fark etti.

33 / 129 Balığın karnındaki hareketlilik dikkatini çekti ve köpekbalığının karnını yardı.

34 / 129 Hamile köpek balığının karnını yararak 98 yavrusunu işte böyle çıkardı.

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41 / 129 Güney Kaliforniya'da polis ekipleri uyuşturucu satıcılarının evlerinin bahçelerinde yaklaşık 8 milyon dolarlık uyuşturucu ele geçirildi.

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43 / 129 Rusya'da bir alışveriş merkezinin inşaat planında görünen gizli bir oda keşfedildi.

44 / 129 Odanın içinden çıkan, cüzdan herkesi şaşırttı.

45 / 129 Cüzdanda bazı fotoğraflarla belgeler bulundu. 1985 tarihli belgelerin açıklanması için araştırmalar yapılıyor.

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48 / 129 Sevgilisine evlilik teklifi için bakın neler yaptı.

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54 / 129 Nehirde yakaladığı 48 kiloluk ringa balığının midesini açınca içinden çıkanla şok oldu.

55 / 129 Balığın midesinden çıkan taşı parlatınca bakın nasıl bir hal aldı.

56 / 129 6 günün sonunda taşı hayli iyi bir fiyata satan balıkçı başına bunların geleceğini beklemediğini de kaydetti.

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61 / 129 Çin'de yol çalışması sırasında buldukları tabutu açan yetkililer şok oldu.

62 / 129 Burada mezarlık bulunmadığını söyleyen yerel halk ve yetkililer 1 saatlik uğraş sonrası, tabutu bulunduğu yerden çıkarmayı başardı.

63 / 129 Yaklaşık 100 yıl olduğu düşünülen tabuttan kemikler çıkmasını beklerken cesetle karşılaşan halk neye uğradığını şaşırdı.

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66 / 129 Avustralya'da bir çiftçi, marketten aldığı yumurtayı görünce şaşkına döndü.Yumurtanın boyu, normalinden 3 kat daha büyüktü. Ancak asıl ilginç olan, yumurtanın içinden çıkanlardı.

67 / 129 Avustralya'da Scott Stockman isimli bir çiftçi, marketten aldığı yumurtaların içine karışmış devasa yumurtayı görünce neye uğradığını şaşırdı.

68 / 129 Stockman, bir insanın avucunu tamamen kaplayan, normal boyutunun 3 katı olan bu yumurtayı sosyal medyada paylaştı.176 gram ağırlığındaki yumurta daha çok bir kaz yumurtasını andırıyordu.

69 / 129 Herkes devasa yumurtanın içinden bir yavru çıkmasını bekliyordu. Ancak öyle olmadı...Yumartanın sahibi yumurtayı kırdığında içinden normal boyutlarda bir yumurta daha çıktı. Üstelik kusursuz bir şekle ve kıvama sahipti.

70 / 129 Çok alışılmadık bu tablonun biyolojik açıdan bir açıklaması vardı elbette. Yumurta anomalisi olarak adlandırılan bu durum. Tavuğun üreme kanalına birden fazla yumurta sarısı bırakmasından kaynaklanan bir durum.

71 / 129 Kanalda kalan ve kabuklaşmaya başlayan yumurtanın üzerine ertesi gün yeni yumurtanın gelmesiyle oluşuyor.

72 / 129 Eski garajında bulduğu kutuyu açınca inanamadı.

73 / 129 Yıllardır kapalı duran kutuyu açınca içinden bir not ve çok sayıda gaz maskesi çıktı.

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76 / 129 Terk edilmiş bir binanın duvarından çıkanlar şok etti.

77 / 129 Taşı kaldırdıkları anda askerdeki sevgiliye yazılmış bir mektup ve eski gazete küpürleri buldular.

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81 / 129 New Yokrk'ta emekli olan bir adam, ailesiyle birlikte küçük bir çiftlik almaya karar verdi. Satın alma işlemlerinin ardından, çiftliğin içinde bulunan ahırın kapısı o gün ilk kez açıldı.

82 / 129 15 yıldır açılmayan ahırın içinden çıkanlar herkesi şok etti.

83 / 129 Taşınmadan önce adamın eşi ahırı kontrol etmek isteyince neye uğradığını şaşırdı.

84 / 129 Sadece bir çiftlik aldığını düşünen adam tam bir servete kondu. Eski arabalardan oluşan bir koleksiyon buldu ve bunları satmaya karar verdi.

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88 / 129 Büyükannesinin dolabından çıkan kutuyu açınca inanamadı.

89 / 129 Yıllarca hepsini saklamış.

90 / 129 İşte büyükanneden kalan gazete sayfaları.

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97 / 129 Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kadın bulduğu taşları çekiçle parçalamaya çalışıyor.

98 / 129 Taşlar kırıldıktan sonra içinden çıkan renkli taşların elmas olduğu söyleniyor.

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100 / 129 Miami'de metal dedektörü ile sahilde arama yapan adam, hiç ummadığı bir şeyle karşılaştı.

101 / 129 Deniz kenarında bir paket buldu.

102 / 129 Sahilde her zaman böyle aramalar yapan adam, kolye, cep telefonları, yüzükler bulmaya alışkındı ama bu sefer bulduğu paket hepsinden farklıydı ve çok heyecanlandı.

103 / 129 Paketin içini açınca ise şok oldu. İçinden çıkan deste deste parayı görünce inanamadı.

104 / 129 Etrafına baktığında ise hiç kimseyi göremedi. Paketin içinden tam 110.000 dolar çıktı.

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110 / 129 Büyükannesinden kalan dolabı açınca gözlerine inanamadı.

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125 / 129 Şişeden çıkanı görünce inanamadılar.

126 / 129 Sahilde yürürken buldukları şişenin içinden çıkanla şok oldular.Önce bunun bir şaka olduğunu sandılar ama içinden çıkan Fransızca notu görünce inanamadılar.

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