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Bakan bir daha baktı! Kraliçe adayları Antalya'da

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 05.06.2018 07:37 | Son Güncelleme

Antalya'da her yıl gerçekleştirilen Miss Tourism Eurasia 2018 Güzellik Yarışması kampının startı verildi.

Rus organizatör Leon Karatygin'in düzenlediği yarışma kampı 30 ülkenin kraliçe adayına hizmet ediyor.

Miss Tourism Eurasia güzelleri kampta

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Antalya'da geleneksel olarak düzenlenen Miss Tourism Eurasia Güzellik Yarışması için kraliçe adayları Swandor Topkapı Palace Otel'de kampa girdi.
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30 ülkeden 30 finalistin katıldığı yarışma kampı eğlenceli geçiyor.
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Kraliçe adayları 8 Haziran akşamı kamp yaptıkları otelde jüri karşısına çıkacak.
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Büyük final için hazırlanan güzeller, eğitimden arta kalan zamanlarını ise havuz ve plajda geçiriyor.
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Bir arada eğlenerek denize giren aynı zamanda güneşlenen adaylar, jürinin karşısına bronz tenle çıkmak istediklerini söyledi.
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Rengarenk bikinileriyle dikkati çeken kraliçe adaylarını görenler fotoğraf çektirmek için sıraya geçiyor.
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Jürinin 20 kişiden oluşacağını belirten yarışma organizatörü Leon Karatygin, final gecesine heyecanla hazırlandıklarını belirtti.
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Karatygin, dereceye giren ülke temsilcilerine sürpriz ödüller verileceğini kaydetti.
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GÜZELLİK YARIŞMASI İSKELE MEYDANINDA YAPILINCA VATANDAŞLAR BİRBİRİNİ EZDİ

GÜZELLİK YARIŞMASI İSKELE MEYDANINDA YAPILINCA VATANDAŞLAR BİRBİRİNİ EZDİ
Bodrum'da gerçekleşen “World Final Miss 7 Continents 2018” yarışmasında Ukraynalı güzel Kateryna Kachashvılı 1’inci oldu. Meydanda boy gösteren güzelleri çekmek için vatandaşlar birbirleriyle yarıştı.
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Bodrum İskele Meydanı’nda düzenlenen “World Final Miss 7 Continents 2018” yarışmasında 21 ülkenin güzeli kıyasıya yarıştı. Meydana kurulan platformda yürüyen güzellere vatandaşların ilgisi oldukça yoğun oldu.
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Gece kıyafetleri, ülkelerinin yöresel kıyafetleri ve bikinili olarak boy gösteren güzellerin fotoğraflarını çekmek isteyen vatandaşlar adeta birbirlerini ezdi.
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Meydanda boy gösteren güzelleri gören vatandaşlar cep telefonları ile o anları kaydetti. Yaklaşık 2 saat süren yarışmayı yerli ve yabancı turistler izledi. Güzellik yarışmasının 1’incisi Ukraynalı güzel Kateryna Kachashvılı oldu.
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Yarışmanın 2’inci Litvanyalı güzel Evelina Stepule, 3’üncüsü Belarus’dan katılan Viktoryia Laurenka, 4’üncü ise Letonya’dan Estella Zaharkevicha oldu.
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Dans gösterilerinin de yer aldığı “World Final Miss 7 Continents 2018” yarışmasında dereceye girenlere taçları takıldı. Pasta kesiminin ardından yarışma son buldu.
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(İHA)
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Anahtar Kelimeler:
Miss Tourism Eurasia Antalya yarışma güzellik yarışması

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