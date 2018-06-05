Bakan bir daha baktı! Kraliçe adayları Antalya'da

Rus organizatör Leon Karatygin'in düzenlediği yarışma kampı 30 ülkenin kraliçe adayına hizmet ediyor.
Miss Tourism Eurasia güzelleri kampta
1 / 23
Antalya'da geleneksel olarak düzenlenen Miss Tourism Eurasia Güzellik Yarışması için kraliçe adayları Swandor Topkapı Palace Otel'de kampa girdi.
2 / 23
30 ülkeden 30 finalistin katıldığı yarışma kampı eğlenceli geçiyor.
3 / 23
Kraliçe adayları 8 Haziran akşamı kamp yaptıkları otelde jüri karşısına çıkacak.
4 / 23
Büyük final için hazırlanan güzeller, eğitimden arta kalan zamanlarını ise havuz ve plajda geçiriyor.
5 / 23
Bir arada eğlenerek denize giren aynı zamanda güneşlenen adaylar, jürinin karşısına bronz tenle çıkmak istediklerini söyledi.
6 / 23
Rengarenk bikinileriyle dikkati çeken kraliçe adaylarını görenler fotoğraf çektirmek için sıraya geçiyor.
7 / 23
Jürinin 20 kişiden oluşacağını belirten yarışma organizatörü Leon Karatygin, final gecesine heyecanla hazırlandıklarını belirtti.
8 / 23
Karatygin, dereceye giren ülke temsilcilerine sürpriz ödüller verileceğini kaydetti.
13 / 23
GÜZELLİK YARIŞMASI İSKELE MEYDANINDA YAPILINCA VATANDAŞLAR BİRBİRİNİ EZDİ
Bodrum'da gerçekleşen “World Final Miss 7 Continents 2018” yarışmasında Ukraynalı güzel Kateryna Kachashvılı 1’inci oldu. Meydanda boy gösteren güzelleri çekmek için vatandaşlar birbirleriyle yarıştı.
14 / 23
Bodrum İskele Meydanı’nda düzenlenen “World Final Miss 7 Continents 2018” yarışmasında 21 ülkenin güzeli kıyasıya yarıştı. Meydana kurulan platformda yürüyen güzellere vatandaşların ilgisi oldukça yoğun oldu.
15 / 23
Gece kıyafetleri, ülkelerinin yöresel kıyafetleri ve bikinili olarak boy gösteren güzellerin fotoğraflarını çekmek isteyen vatandaşlar adeta birbirlerini ezdi.
16 / 23
Meydanda boy gösteren güzelleri gören vatandaşlar cep telefonları ile o anları kaydetti. Yaklaşık 2 saat süren yarışmayı yerli ve yabancı turistler izledi. Güzellik yarışmasının 1’incisi Ukraynalı güzel Kateryna Kachashvılı oldu.
17 / 23
Yarışmanın 2’inci Litvanyalı güzel Evelina Stepule, 3’üncüsü Belarus’dan katılan Viktoryia Laurenka, 4’üncü ise Letonya’dan Estella Zaharkevicha oldu.
18 / 23
Dans gösterilerinin de yer aldığı “World Final Miss 7 Continents 2018” yarışmasında dereceye girenlere taçları takıldı. Pasta kesiminin ardından yarışma son buldu.
Okuyucu Yorumları 0 yorum