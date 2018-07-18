Bakın zengin gibi görünmek için ne yapıyorlar?

Instagram'daki hayatı sorgulatacak fotoğraflar sanal alemin gündemine bomba gibi düştü. Bakın Ruslar zengin gözükebilmek için neler yapmışlar...
Gerçek göründüğünden çok farklı!
1 / 251
İŞ BURAYA KADAR GELDİ!
Moskova'da bulunan Özel Jet Studio şirketi, özel jet alacak kadar parası olmayanların havalı görünmesi için bu özel jetlerde fotoğraf çekimi hazırlıyor. Amaç ise insanların belli bir ücret karşılığında lüks bir hayat yaşıyormuş izlenimi yaratmasına yardımcı olmak.
2 / 251
JET KİRALAYIP, INSTAGRAM HESAPLARINDA PAYLAŞIYORLAR
Profesyonel bir fotoğrafçı eşliğinde gerçekleştirilen fotoğraf çekimi iki saat sürüyor. Ödenen miktar ise 244 dolar!
3 / 251
Hatta işi biraz daha abartarak kuaför ve makyaj uzmanı ile de anlaşabilirsiniz. Bunların hepsi ekstra ücret elbette...
4 / 251
Şirket daha çok takipçi kazanmak ve Instagram fenomeni olmak isteyenlere bir fırsat sunuyor.
5 / 251
Hesap zenginmiş gibi görünmek isteyen hesapların ilgisini çekiyor.
15 / 251
Özellikle sosyal medyada paylaşılan ilk bakınca görende hayranlık uyandıran birçok fotoğrafa sizde denk gelmişsinizdir.
16 / 251
Bu fotoğrafların çekim anlarının bir de kamera arkası görüntüleri var. Bu yüzden sosyal medyada her gördüğünüze inanmayın!
17 / 251
İŞTE O FOTOĞRAFLARIN PERDE ARKASINDA YAŞANANLAR
41 / 251
INSTAGRAM'DAKİ FOTOĞRAFLARIN KAÇI GERÇEĞİ YANSITIYOR?
Sosyal medyanın her yerinde görmeye alıştığımız birbirinin aynısı pozlar Michelle Liu'nun da gözünden kaçmamış olacak ki böyle bir işe girişmiş.
42 / 251
Sosyal medya platformlarını her açtığımızda "mükemmel" kareler görmek mümkün. Ancak bu karelerin kaç tanesi gerçeği yansıtıyor?
43 / 251
FENOMENLERLE DALGA GEÇİYOR
Seyahat ağırlıklı paylaşımlarda bulunan Michelle Liu, "sahte" hayatlar yaşadılkarını iddia ettiği seyahat blogger'larını bu kareler ile ti'ye alıyor.
44 / 251
Photoshop ve filtrelerin fotoğrafçılığın ayrılmaz bir parçası olduğu günümüzde bir karenin gerçek olup olmadığını anlamak amatör bir göze sahip olan bizler için hiç de kolay değil.
45 / 251
Bu durum Instagram ve Facebook gibi her gün milyonlarca karenin paylaşıldığı bu platformdaki çoğu kare için de geçerli. Zira bu platformlarda yayınlanan binlerce kare orjinal halinden oldukça uzak.
46 / 251
Hiçbir teknik hile ve photoshop'a ihtiyaç olmadan yakalanan bu anlar için bir fotoğraf makinesi ve iyi bir hayal gücü yeterli.
47 / 251
Güzellik ve fotojeniklik algılarını yıkıp rafa kaldıracak o pozlardan birkaçı ise şöyle...
66 / 251
Instagram fenomeni, ''kim sahte, kim gerçek görün'' dedi
Sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı fotoğraflar ile adından söz ettiren Rus model Svetlana Bilyalova, göğüslerin gerçek veya sahte olup olmadığını kontrol etmek için inanılmaz bir yöntem bulduğunu söylüyor.
67 / 251
Göğüslerin gerçek veya sahte olup olmadığını böyle kontrol ediyor
4.6 milyondan fazla takipçisi olan Bilyalova yayınladığı fotoğraflarda, ''Bugün size yeni, devrim yaratacak bilimsel keşfimi göstereceğim. Işıklar kapandığında her şey ortaya çıkacak'' diyor.
68 / 251
2.2 milyondan fazla kez izlenen videosunda ''ışıklar kapandığında bakın neler oluyor'' diyor
İlk olarak deney için istekli bir kadın bulmalısınız diyen Rus model, ''İki tane iPhone telefonun flaş özelliğini kullanarak göğüslerin içine yerleştiriyoruz. Telefonun ışığı gögüsleri detaylı bir şekilde gösteriyorsa bu silikonlu bir göğüs anlamına geliyor'' diye konuştu.
69 / 251
Rus model bu kez silikonlu olmayan bir göğüs deniyor
Ancak, ''göğüsler doğalsa parlamayacaktır'' diye ekliyor Rus model.
70 / 251
Rus modelin dediğine göre, doğal bir göğüste parlama olmuyor
Sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı fotoğraflar ile adından söz ettiren Sveta Bilyalova'nın instagram'da paylaştığı video 2.2 milyondan fazla kez izlendi.
71 / 251
Svetlana Bilyalova'ın instagram paylaşımları
74 / 251
Selülitli bacaklarını Instagram'da paylaşarak doğallığa dikkat çekti
İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da yaşayan Turner, instagram'ın sahte hayatlarlarla dolup taştığını, herkesin birbirine benzemeye çalıştığı bir yer olduğunu ifade etti. Sophie, ''sevmeyi'' tekrar öğrenmek gerekiyor diye ekledi.
75 / 251
Sophie en büyük desteği kadınlardan görüyor
Kadınları 'çirkin ya da iğrenç görmeyi' bir kenara bırakmaya çağıran Sophie Turner, hemcinslerinden de olumlu tepkiler aldı.
76 / 251
Fotoğraflarının altına birçok yorum geliyor
Sophie'ye, ' Böyle gerçekten seksi görünüyorsun. İnsanın kendisini kusurlarıyla kabul etmesi çok güzel. Sayenizde kendime olan güveni tekrar kazandım' yorumları yapıldı.
77 / 251
''Sosyal medya için kendimi değiştiremem''
12 yaşından beri selülitleri olduğunu söyleyen genç kadın, '' Kadınların selülitleri olması gayet doğal ve bunu iğrenç ya da çirkin görmeyi bırakmalıyız. Artık bu zihniyet değişmesi gerekiyor. Evet hepimiz pürüzsüz bir cilt isreiz, ancak gerçeği de kabul etmeliyiz. Kendimden utanmıyor, gurur duyuyorum'' diye konuştu.
78 / 251
Bütün gerçeği gözler önüne serdi
Artık çoğu kişi instagramla gerçek yaşamın aynı olmadığının farkında. Tasarımcı Karina Irby de bu farklılığı daha da ön plana çıkararak her şeyi gün yüzüne çıkardı.. Ve mükemmel bir 'Insta kızı' nasıl olunur tüm takipçileriyle paylaştı.
79 / 251
Instagram fenomeni Karina, instagram hilelerini ortaya çıkardı
Sosyal medyada ünlü ya da ünsüz herkesin fotoğraflarını çeşiti filtreler ve uygulamalardan geçirerek olduğundan daha güzel göstermesiyle ilgili tartışmalar iyice alevleniyor. Hatta birçok kişi artık bu tür uygulamalardan uzaklaşıp daha gerçekçi paylaşımlar yapmaya yöneliyor. Bunun son örneklerinden biri de şöhretini Instagram'a borçlu olan Avustralyalı bikini modeli Karina Irby.
80 / 251
Sosyal medyayı çok fazla ciddiye almayın dedi
27 yaşındaki Karina, Moana Bikini'nin kurucusu ve şöhretinin büyük kısmını instagram'a borçlu. Tasarladığı bikinileri instagram sayfasında tanıtarak kendine hatırı sayılır bir hayran kitlesi oluşturan Karina, bir tanıtım için çekilen pozunun doğal haliyle photoshop uygulamasından geçirilmiş halini yan yana koyup paylaşarak bütün gerçeği itiraf etti.
81 / 251
İki aynı pozu photoshoplu ve photoshopsuz olarak yayınladı
Kirby bu pozunun yanına Instagram filtreleri ve çeşitli uygulamalar kullanarak kendilerini kusursuz gösteren kadınlarla ilgili fikirlerini yazdı. Bu tarz kişilerin daha genç kuşaklar tarafından rol model olarak alındığını belirten Kirby "Bu genç kızlar neden o kadar kusursuz görünmediklerini soruyorlar kendilerine. Oysa gerçek şu ki: O kusursuz gibi görünenler de aslında kusursuz değil. Tıpkı size benziyorlar."
82 / 251
Bu fotoğrafta da photoshop hilesi var
Irby, akıllı telefonuna yüklediği bir özel program sayesinde fotoğrafların istenildiği gibi değiştirilip görüntünün kusursuz hale getirildiğini örnekleriyle açıkladı. Bu pozunu paylaşan Karina Irby neler yaptığını da şöyle anlattı: Cildimi daha pürüssüz bir hale getirdim, göğüslerimi yuvarlaklaştırdım. Karnımı daha düz hale getirdim, kalçamı daha kalkık gösterdim. Baldırlarımı incelttim, selülitlerimi yok ettim."
83 / 251
Bütün gerçeği gözler önüne serdi
Genç kadın hemcinslerine "Size gerçek olmayan görüntülerle kendinizi kıyaslamamanızı, kendinizi olduğunuz gibi kabul edip sevmeniz gerektiğini anlatmak için bunu yaptım. Sosyal medyayı çok da ciddiye almayın" yazdı.
84 / 251
Bütün gerçeği gözler önüne serdi
Karina Irby'nin bu paylaşımı çok sayıda beğeni aldı ve takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu. Avustralyalı Karina Irby ilginç bir başarı öyküsüne imza attı. Tasarımcılık alanında eğitim almayan 26 yaşındaki kadın, hobi olarak başladığı bikini tasarımlarıyla milyonlarca dolar kazandı.
85 / 251
Bütün gerçeği gözler önüne serdi
Bikini tasarlamaya hobi olarak başlayan 26 yaşındaki kadın, geçtiğimiz yıl tasarımlarını internette yayınlayınca ve beklediğinin üzerinde bir ilgi ile karşılaşınca, hobisini ticarete dönüştürme kararı almış. İlk etapta amatörce yaptığı satışların her geçen gün artması sonucu bir internet sitesi açan Irby, 120 dolardan (360 TL) satılan ürünlerin dünyanın farklı bölgelerinden siparişler aldığını belirtiyor.
86 / 251
Instagram'ın gerçek hayat olmadığını kanıtlayan fotoğraflar
Sosyal medya, şu sıralar tatil fotoğraflarıyla dolu. Ama hangisi gerçek hangisi sahte bilmiyoruz. Chessie King adlı blog yazarı instagram'ın sahte dünyasını göstermek için fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.
87 / 251
Instagram'ın sahte dünyası
Londra'lı blog yazarı ve instagram fenomeni Chessie King, kadınların vücutlarına güvenlerini artırmak için mükemmel resimlerin ardındaki gerçeği ortaya koydu.
88 / 251
Instagram'da herkes mükemmelin peşinde!
King, aydınlatma, açı ve duruşa bağlı olarak fotoğrafların ne kadar farklı olduğunu göstermek için saniye farkla bir dizi fotoğraf yayınladı.
89 / 251
Açı ve duruş her şeyi değiştiriyor
Takipçilerine karşı ''dürüst'' olmayı seçen Chessie, bazı fotoğrafların nasıl düzenlendiğini, göbeğini çekip göğüslerin nasıl büyük göründüğünü açıkladı ve onları düzenlenmemiş haliyle karşılaştırdı.
90 / 251
Instagram'ın gerçek hayat olmadığını kanıtlayan fotoğraflar
Chessie King, ''insanlar için instagram bambaşka bir dünya. Herkes orada mükemmelin peşinde. Oraya baktığınızda en iyi vücut, en iyi manzara fotoğrafı onlarda. Ben onlara instagram dünyasının arkasında başka işlerin olduğunu göstermek, aslında her şeyin mükemmel olmadığını göstermek istiyorum. Yan yana karşılaştırmalar yaparak, diğer kadınları bedenleri hakkında eğitmeye ve güvenlerini geliştirmeye yardımcı olmak istiyorum''dedi.
91 / 251
Instagram'ın gerçek hayat olmadığını kanıtlayan fotoğraflar
Sosyal medya, şu sıralar tatil fotoğraflarıyla dolu. Ama hangisi gerçek hangisi sahte bilmiyoruz. Chessie King adlı blog yazarı instagram'ın sahte dünyasını göstermek için fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.
92 / 251
Instagram'ın gerçek hayat olmadığını kanıtlayan fotoğraflar
Chessie takipçilerine "iki saniye içinde bedenini nasıl değiştirebildiğini" açıkladı. ''Fotoğrafların her ikisi de benim. Bu fotoğraflara bakarak bedenim hakkında ne hissettiğimle gurur duyuyorum. Her ikisinde de sağlıklı görünüyorum ve kendime bakıyormuşum gibi hissediyorum, aynı zamanda geçmişte yaptığım gibi kendimi kontrol etmeden yaşıyorum" diyor Chessie King.
93 / 251
Instagram'ın gerçek hayat olmadığını kanıtlayan fotoğraflar
Sosyal medya, şu sıralar tatil fotoğraflarıyla dolu. Ama hangisi gerçek hangisi sahte bilmiyoruz. Chessie King adlı blog yazarı instagram'ın sahte dünyasını göstermek için fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.
94 / 251
Instagram'ın gerçek hayat olmadığını kanıtlayan fotoğraflar
Sosyal medya, şu sıralar tatil fotoğraflarıyla dolu. Ama hangisi gerçek hangisi sahte bilmiyoruz. Chessie King adlı blog yazarı instagram'ın sahte dünyasını göstermek için fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.
95 / 251
Instagram'ın gerçek hayat olmadığını kanıtlayan fotoğraflar
Sosyal medya, şu sıralar tatil fotoğraflarıyla dolu. Ama hangisi gerçek hangisi sahte bilmiyoruz. Chessie King adlı blog yazarı instagram'ın sahte dünyasını göstermek için fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.
96 / 251
Instagram'ın gerçek hayat olmadığını kanıtlayan fotoğraflar
Sosyal medya, şu sıralar tatil fotoğraflarıyla dolu. Ama hangisi gerçek hangisi sahte bilmiyoruz. Chessie King adlı blog yazarı instagram'ın sahte dünyasını göstermek için fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.
97 / 251
Instagram'ın gerçek hayat olmadığını kanıtlayan fotoğraflar
Sosyal medya, şu sıralar tatil fotoğraflarıyla dolu. Ama hangisi gerçek hangisi sahte bilmiyoruz. Chessie King adlı blog yazarı instagram'ın sahte dünyasını göstermek için fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.
98 / 251
Gerçek göründüğünden çok farklı!
Sosyal medya artık herkesin kendini en güzel şekilde göstermek istediği platform haline geldi.
99 / 251
Gerçek göründüğünden çok farklı!
Instagram'ı her açtığımızda mükemmel manzara fotoğrafları, ışığın ve ortamın çok güzel olduğu kareler görmek mümkün.
100 / 251
Gerçek göründüğünden çok farklı!
Ancak boredpanda sitesi hazırladığı 'öncesi-sonrası' fotoğraflarıyla pek çok fotoğrafın nasıl hileler kullanarak mükemmele ulaştığını ortaya koydu.
101 / 251
Gerçek göründüğünden çok farklı!
Işıltılı bir arka plan aslında mutfakta kullandığımız alüminyum folyo ile yapılıyor olabilir...
102 / 251
Gerçek göründüğünden çok farklı!
Hem de ortaya böyle güzel bir fotoğraf çıkar.
103 / 251
Gerçek göründüğünden çok farklı!
Işık fotoğrafçılıkta en önemli şey. Işığın güzel ayarlanması için bir poşetten bile yararlanabilir.
104 / 251
Gerçek göründüğünden çok farklı!
Çekim böyle gerçekleşti...
105 / 251
Gerçek göründüğünden çok farklı!
Burada daha soluk bir yüz görüyoruz.
106 / 251
Gerçek göründüğünden çok farklı!
Oysa burada daha dinç görünüyor.
107 / 251
Gerçek göründüğünden çok farklı!
Bu makarna süzgeci fototğrafçılık için muhteşem bir malzemeye dönüşebilir.
108 / 251
Gerçek göründüğünden çok farklı!
Sonuç böyle...
109 / 251
Gerçek göründüğünden çok farklı!
110 / 251
Gerçek göründüğünden çok farklı!
111 / 251
Gerçek göründüğünden çok farklı!
112 / 251
Gerçek göründüğünden çok farklı!
113 / 251
Gerçek göründüğünden çok farklı!
114 / 251
Gerçek göründüğünden çok farklı!
115 / 251
Gerçek göründüğünden çok farklı!
116 / 251
Gerçek göründüğünden çok farklı!
117 / 251
Gerçek göründüğünden çok farklı!
118 / 251
Gerçek göründüğünden çok farklı!
119 / 251
Gerçek göründüğünden çok farklı!
120 / 251
Gerçek göründüğünden çok farklı!
121 / 251
Gerçek göründüğünden çok farklı!
122 / 251
Gerçek göründüğünden çok farklı!
123 / 251
Gerçek göründüğünden çok farklı!
124 / 251
Gerçek göründüğünden çok farklı!
125 / 251
Gerçek göründüğünden çok farklı!
126 / 251
Bebek fotoğrafı çekimlerinde hayaller ve gerçekler...
Yenidoğan bebeklerin profesyonel fotoğraflarını çektirmek, son dönemde epey popüler oldu. Ancak internette gördüğünüz o harika pozun aynısını yakalayabilmek biraz zor...
127 / 251
Fotoğraftakiyle gerçek hayattaki arasında büyük uçurum var
Hamilelik, doğum ve yenidoğan bebek fotoğrafçılığı, tarihinin en parlak dönemini yaşıyor. Her geçen gün yayılan bu trend, internette binlerce sevimli fotoğrafla karşılaşmamızı sağlıyor.
128 / 251
Aslında hiçbiri göründüğü gibi değil
Her gördüğü fotoğraftan etkilenip 'ben de istiyorum' diyen taze anne-babalar ise tatsız sürprizlerle karşılaşabiliyor.
129 / 251
Sevimli ikizlerinizin böyle bir fotoğrafı olsun istemez miydiniz?
Gerçek hayatın Instagram'daki gibi mükemmel ve şaşalı olmadığı mizahi bir dille karşılaştıran bir galeri. Biraz abartılı ama eğlenceli...
130 / 251
Bunda biraz zorlanabilirsiniz
Yenidoğan bebeklerin profesyonel fotoğraflarını çektirmek, son dönemde epey popüler oldu. Ancak internette gördüğünüz o harika pozun aynısını yakalayabilmek biraz zor...
131 / 251
Sağdaki bebeğimiz bu fikri benimseyememiş.
Yenidoğan bebeklerin profesyonel fotoğraflarını çektirmek, son dönemde epey popüler oldu. Ancak internette gördüğünüz o harika pozun aynısını yakalayabilmek biraz zor...
132 / 251
Yine bir yılbaşı üstü hayal kırıklığının fotoğrafı: Hayaller, hayatlar...
Yenidoğan bebeklerin profesyonel fotoğraflarını çektirmek, son dönemde epey popüler oldu. Ancak internette gördüğünüz o harika pozun aynısını yakalayabilmek biraz zor...
133 / 251
Kamyon üzerinde uyuyan erkek bebek çok sevimli ama diğer bebeğimiz öyle bir poz vermeyi şiddetle reddediyor
Yenidoğan bebeklerin profesyonel fotoğraflarını çektirmek, son dönemde epey popüler oldu. Ancak internette gördüğünüz o harika pozun aynısını yakalayabilmek biraz zor...
134 / 251
Solda: Mışıl mışıl uyuyan bir bebek... Sağda: Bu çekim ne zaman bitecek?
Yenidoğan bebeklerin profesyonel fotoğraflarını çektirmek, son dönemde epey popüler oldu. Ancak internette gördüğünüz o harika pozun aynısını yakalayabilmek biraz zor...
135 / 251
Hayaller ve hayatlar
Abla olacak ilk çocuğun da dahil olduğu sevimli bir fotoğraf çekimi hayal edebilirsiniz, ancak kızınız bu fikre pek de sıcak bakmıyor olabilir.
136 / 251
Balonlar mı? ASLA!
Yenidoğan bebeklerin profesyonel fotoğraflarını çektirmek, son dönemde epey popüler oldu. Ancak internette gördüğünüz o harika pozun aynısını yakalayabilmek biraz zor...
137 / 251
Bir abla - kardeş fotoğraf çekimi daha hüsranla sona ermiş.
Yenidoğan bebeklerin profesyonel fotoğraflarını çektirmek, son dönemde epey popüler oldu. Ancak internette gördüğünüz o harika pozun aynısını yakalayabilmek biraz zor...
138 / 251
Koza içinde uçmayı bekleyen bir kelebek mi, pazardan alınan ve fileye sığmayan ekmek mi?
Yenidoğan bebeklerin profesyonel fotoğraflarını çektirmek, son dönemde epey popüler oldu. Ancak internette gördüğünüz o harika pozun aynısını yakalayabilmek biraz zor...
139 / 251
Hayaller ve hayatlar
Kardeşlerin hepsi bir arada çok hoş ama bunu hayata geçirmek o kadar da iyi bir fikir olmayabilir.
140 / 251
Hayaller ve hayatlar
Çocuk fotoğraflarının olmazsa olmazı: Balkabağı! Ama bu her zaman işe yaramıyor...
141 / 251
'Hayaller ve hayatlar'a güzel bir örnek daha
Yenidoğan bebeklerin profesyonel fotoğraflarını çektirmek, son dönemde epey popüler oldu. Ancak internette gördüğünüz o harika pozun aynısını yakalayabilmek biraz zor...
142 / 251
Ve işte diğer örnekler...
Yenidoğan bebeklerin profesyonel fotoğraflarını çektirmek, son dönemde epey popüler oldu. Ancak internette gördüğünüz o harika pozun aynısını yakalayabilmek biraz zor...
143 / 251
Ve işte diğer örnekler...
Yenidoğan bebeklerin profesyonel fotoğraflarını çektirmek, son dönemde epey popüler oldu. Ancak internette gördüğünüz o harika pozun aynısını yakalayabilmek biraz zor...
144 / 251
Ve işte diğer örnekler...
Yenidoğan bebeklerin profesyonel fotoğraflarını çektirmek, son dönemde epey popüler oldu. Ancak internette gördüğünüz o harika pozun aynısını yakalayabilmek biraz zor...
145 / 251
Ve işte diğer örnekler...
Yenidoğan bebeklerin profesyonel fotoğraflarını çektirmek, son dönemde epey popüler oldu. Ancak internette gördüğünüz o harika pozun aynısını yakalayabilmek biraz zor...
146 / 251
Ve işte diğer örnekler...
Yenidoğan bebeklerin profesyonel fotoğraflarını çektirmek, son dönemde epey popüler oldu. Ancak internette gördüğünüz o harika pozun aynısını yakalayabilmek biraz zor...
147 / 251
Ve işte diğer örnekler...
Yenidoğan bebeklerin profesyonel fotoğraflarını çektirmek, son dönemde epey popüler oldu. Ancak internette gördüğünüz o harika pozun aynısını yakalayabilmek biraz zor...
148 / 251
''Jetle New York'a uçuyorum'' dedi ama...
Filtreler, çerçeveleme, efektler ve photoshop gibi şeyler, hayatınızı Instagram'da gerçekte olduğundan daha cazip göstermenizi sağlayabilir. İşte bunun son örneği rapçi Bow Wow'dan geldi. Wow, özel jetle uçtuğunu ima ettiği fotoğrafı instagram'da paylaşmış, ''Jetle New York'a uçuyorum'' notunu düşmüştü.
149 / 251
Yalanı ortaya çıktı, sosyal medya ti'ye aldı
Ancak snapchat kullanıcısı onun bu açığını ortaya çıkarana kadar... Kullanıcı Bow Wow'un fotoğrafının internetten alınan eski bir fotoğraf olduğunu ortaya çıkardı.
150 / 251
#BowWowChallenge akımı kaçınılmaz oldu
ABD’nin Florida eyaletinde yer alan Fort Lauderdale Hollywood Uluslararası Havalimanı’nda çekilen fotoğraf, Bow Wow'un paylaştığı fotoğrafın aynısı. Bow Wow'un paylaştığı fotoğraf sosyal medyanın diline düşünce, Twitter'da #BowWowChallenge akımı da kaçınılmaz oldu. Twitter kullanıcıları rapçi Bow Wow'dan esinlenerek, Instagram'daki ve gerçek hayattaki fotoğraflarını paylaştılar.
151 / 251
Hayaller ve hayatlar
Instagram'da gördüğünüz fotoğrafları mükemmel mi buluyorsunuz? Aslında gerçekte hiç de öyle değiller. İnsanlar tüm sosyal mecralarda olduğu gibi değil, olmak istediği kişi gibi davranıyor. İşte fotoğraftakiyle gerçek hayattaki derin uçurumları gösteren biraz da espri kokan o görüntüler...
152 / 251
Sosyal medya ile gerçek hayat karşı karşıya
Gerçek hayatın Instagram'daki gibi mükemmel ve şaşalı olmadığı mizahi bir dille karşılaştıran bir galeri. Biraz abartılı ama eğlenceli...
153 / 251
Gerçek hayat ve Instagram farkı
Instagram'da gördüğünüz fotoğrafları mükemmel mi buluyorsunuz? Aslında gerçekte hiç de öyle değiller. İşte fotoğraftakiyle gerçek hayattaki derin uçurumları gösteren biraz da espri kokan o görüntüler...
154 / 251
Gerçek hayat ve Instagram farkı
Instagram'da gördüğünüz fotoğrafları mükemmel mi buluyorsunuz? Aslında gerçekte hiç de öyle değiller. İşte fotoğraftakiyle gerçek hayattaki derin uçurumları gösteren biraz da espri kokan o görüntüler...
155 / 251
Instagram'da gördüğünüz fotoğrafları mükemmel mi buluyorsunuz?
Aslında gerçekte hiç de öyle değiller. İşte fotoğraftakiyle gerçek hayattaki derin uçurumları gösteren biraz da espri kokan o görüntüler...
156 / 251
Instagram'da gördüğünüz fotoğrafları mükemmel mi buluyorsunuz?
Aslında gerçekte hiç de öyle değiller. İşte fotoğraftakiyle gerçek hayattaki derin uçurumları gösteren biraz da espri kokan o görüntüler...
157 / 251
Instagram'da gördüğünüz fotoğrafları mükemmel mi buluyorsunuz?
Aslında gerçekte hiç de öyle değiller. İşte fotoğraftakiyle gerçek hayattaki derin uçurumları gösteren biraz da espri kokan o görüntüler...
158 / 251
Instagram'da gördüğünüz fotoğrafları mükemmel mi buluyorsunuz?
Aslında gerçekte hiç de öyle değiller. İşte fotoğraftakiyle gerçek hayattaki derin uçurumları gösteren biraz da espri kokan o görüntüler...
159 / 251
Instagram'da gördüğünüz fotoğrafları mükemmel mi buluyorsunuz?
Aslında gerçekte hiç de öyle değiller. İşte fotoğraftakiyle gerçek hayattaki derin uçurumları gösteren biraz da espri kokan o görüntüler...
160 / 251
Instagram'da gördüğünüz fotoğrafları mükemmel mi buluyorsunuz?
Aslında gerçekte hiç de öyle değiller. İşte fotoğraftakiyle gerçek hayattaki derin uçurumları gösteren biraz da espri kokan o görüntüler...
161 / 251
Instagram'da gördüğünüz fotoğrafları mükemmel mi buluyorsunuz?
Aslında gerçekte hiç de öyle değiller. İşte fotoğraftakiyle gerçek hayattaki derin uçurumları gösteren biraz da espri kokan o görüntüler...
162 / 251
Instagram'da gördüğünüz fotoğrafları mükemmel mi buluyorsunuz?
Aslında gerçekte hiç de öyle değiller. İşte fotoğraftakiyle gerçek hayattaki derin uçurumları gösteren biraz da espri kokan o görüntüler...
163 / 251
Instagram'da gördüğünüz fotoğrafları mükemmel mi buluyorsunuz?
Aslında gerçekte hiç de öyle değiller. İşte fotoğraftakiyle gerçek hayattaki derin uçurumları gösteren biraz da espri kokan o görüntüler...
164 / 251
Instagram'da gördüğünüz fotoğrafları mükemmel mi buluyorsunuz?
Aslında gerçekte hiç de öyle değiller. İşte fotoğraftakiyle gerçek hayattaki derin uçurumları gösteren biraz da espri kokan o görüntüler...
165 / 251
Instagram'da gördüğünüz fotoğrafları mükemmel mi buluyorsunuz?
Aslında gerçekte hiç de öyle değiller. İşte fotoğraftakiyle gerçek hayattaki derin uçurumları gösteren biraz da espri kokan o görüntüler...
166 / 251
Instagram'da gördüğünüz fotoğrafları mükemmel mi buluyorsunuz?
Aslında gerçekte hiç de öyle değiller. İşte fotoğraftakiyle gerçek hayattaki derin uçurumları gösteren biraz da espri kokan o görüntüler...
167 / 251
Instagram'da gördüğünüz fotoğrafları mükemmel mi buluyorsunuz?
Aslında gerçekte hiç de öyle değiller. İşte fotoğraftakiyle gerçek hayattaki derin uçurumları gösteren biraz da espri kokan o görüntüler...
168 / 251
Instagram'da gördüğünüz fotoğrafları mükemmel mi buluyorsunuz?
Aslında gerçekte hiç de öyle değiller. İşte fotoğraftakiyle gerçek hayattaki derin uçurumları gösteren biraz da espri kokan o görüntüler...
169 / 251
Instagram'da gördüğünüz fotoğrafları mükemmel mi buluyorsunuz?
Aslında gerçekte hiç de öyle değiller. İşte fotoğraftakiyle gerçek hayattaki derin uçurumları gösteren biraz da espri kokan o görüntüler...
170 / 251
Instagram'da gördüğünüz fotoğrafları mükemmel mi buluyorsunuz?
Aslında gerçekte hiç de öyle değiller. İşte fotoğraftakiyle gerçek hayattaki derin uçurumları gösteren biraz da espri kokan o görüntüler...
171 / 251
Instagram'da gördüğünüz fotoğrafları mükemmel mi buluyorsunuz?
Aslında gerçekte hiç de öyle değiller. İşte fotoğraftakiyle gerçek hayattaki derin uçurumları gösteren biraz da espri kokan o görüntüler...
172 / 251
Instagram'da gördüğünüz fotoğrafları mükemmel mi buluyorsunuz?
Aslında gerçekte hiç de öyle değiller. İşte fotoğraftakiyle gerçek hayattaki derin uçurumları gösteren biraz da espri kokan o görüntüler...
173 / 251
Instagram'da gördüğünüz fotoğrafları mükemmel mi buluyorsunuz?
Aslında gerçekte hiç de öyle değiller. İşte fotoğraftakiyle gerçek hayattaki derin uçurumları gösteren biraz da espri kokan o görüntüler...
174 / 251
Instagram'da gördüğünüz fotoğrafları mükemmel mi buluyorsunuz?
Aslında gerçekte hiç de öyle değiller. İşte fotoğraftakiyle gerçek hayattaki derin uçurumları gösteren biraz da espri kokan o görüntüler...
175 / 251
Instagram'da gördüğünüz fotoğrafları mükemmel mi buluyorsunuz?)
Aslında gerçekte hiç de öyle değiller. İşte fotoğraftakiyle gerçek hayattaki derin uçurumları gösteren biraz da espri kokan o görüntüler...
176 / 251
Instagram'da gördüğünüz fotoğrafları mükemmel mi buluyorsunuz?
Aslında gerçekte hiç de öyle değiller. İşte fotoğraftakiyle gerçek hayattaki derin uçurumları gösteren biraz da espri kokan o görüntüler...
177 / 251
Instagram'da gördüğünüz fotoğrafları mükemmel mi buluyorsunuz?
Aslında gerçekte hiç de öyle değiller. İşte fotoğraftakiyle gerçek hayattaki derin uçurumları gösteren biraz da espri kokan o görüntüler...
178 / 251
Instagram'da gördüğünüz fotoğrafları mükemmel mi buluyorsunuz?
Aslında gerçekte hiç de öyle değiller. İşte fotoğraftakiyle gerçek hayattaki derin uçurumları gösteren biraz da espri kokan o görüntüler...
179 / 251
Instagram'da gördüğünüz fotoğrafları mükemmel mi buluyorsunuz?
Aslında gerçekte hiç de öyle değiller. İşte fotoğraftakiyle gerçek hayattaki derin uçurumları gösteren biraz da espri kokan o görüntüler...
180 / 251
Instagram'da gördüğünüz fotoğrafları mükemmel mi buluyorsunuz?
Aslında gerçekte hiç de öyle değiller. İşte fotoğraftakiyle gerçek hayattaki derin uçurumları gösteren biraz da espri kokan o görüntüler...
181 / 251
Instagram'da gördüğünüz fotoğrafları mükemmel mi buluyorsunuz?
Aslında gerçekte hiç de öyle değiller. İşte fotoğraftakiyle gerçek hayattaki derin uçurumları gösteren biraz da espri kokan o görüntüler...
182 / 251
Instagram'daki Hayat ve Gerçek Hayat
Instagram'da Günlük Kıyafet. Instagram'da paylaşılan fotoğraflar her gün milyonlarca takipçiye ulaşıyor. Durum böyle olunca instagramda yapılan paylaşımların önemi daha da artıyor. Ama gerçekten de herkesin hayatı instagramda paylaştığı fotoğraflardaki gibi mi? Yoksa sadece her şey bir fotoğraf karesinin aldatmacası mı? İşte bu sorudan hareketle instagramda yapılan paylaşımları tatlı bir şekilde ti'ye alan kareler...<br />
183 / 251
Instagram'daki Hayat ve Gerçek Hayat
Gerçek Hayatta Günlük Kıyafet. Instagram'da paylaşılan fotoğraflar her gün milyonlarca takipçiye ulaşıyor. Durum böyle olunca instagramda yapılan paylaşımların önemi daha da artıyor. Ama gerçekten de herkesin hayatı instagramda paylaştığı fotoğraflardaki gibi mi? Yoksa sadece her şey bir fotoğraf karesinin aldatmacası mı? İşte bu sorudan hareketle instagramda yapılan paylaşımları tatlı bir şekilde ti'ye alan kareler...<br />
184 / 251
Instagram'daki Hayat ve Gerçek Hayat
Instagram'da Sabah Kahvesi. Instagram'da paylaşılan fotoğraflar her gün milyonlarca takipçiye ulaşıyor. Durum böyle olunca instagramda yapılan paylaşımların önemi daha da artıyor. Ama gerçekten de herkesin hayatı instagramda paylaştığı fotoğraflardaki gibi mi? Yoksa sadece her şey bir fotoğraf karesinin aldatmacası mı? İşte bu sorudan hareketle instagramda yapılan paylaşımları tatlı bir şekilde ti'ye alan kareler...<br />
185 / 251
Instagram'daki Hayat ve Gerçek Hayat
Gerçek Hayatta Sabah Kahvesi. <br />Instagram'da paylaşılan fotoğraflar her gün milyonlarca takipçiye ulaşıyor. Durum böyle olunca instagramda yapılan paylaşımların önemi daha da artıyor. Ama gerçekten de herkesin hayatı instagramda paylaştığı fotoğraflardaki gibi mi? Yoksa sadece her şey bir fotoğraf karesinin aldatmacası mı? İşte bu sorudan hareketle instagramda yapılan paylaşımları tatlı bir şekilde ti'ye alan kareler...<br />
186 / 251
Instagram'daki Hayat ve Gerçek Hayat
Instagram'da Kahvaltı. Instagram'da paylaşılan fotoğraflar her gün milyonlarca takipçiye ulaşıyor. Durum böyle olunca instagramda yapılan paylaşımların önemi daha da artıyor. Ama gerçekten de herkesin hayatı instagramda paylaştığı fotoğraflardaki gibi mi? Yoksa sadece her şey bir fotoğraf karesinin aldatmacası mı? İşte bu sorudan hareketle instagramda yapılan paylaşımları tatlı bir şekilde ti'ye alan kareler...<br />
187 / 251
Instagram'daki Hayat ve Gerçek Hayat
Gerçek Hayatta Kahvaltı. Instagram'da paylaşılan fotoğraflar her gün milyonlarca takipçiye ulaşıyor. Durum böyle olunca instagramda yapılan paylaşımların önemi daha da artıyor. Ama gerçekten de herkesin hayatı instagramda paylaştığı fotoğraflardaki gibi mi? Yoksa sadece her şey bir fotoğraf karesinin aldatmacası mı? İşte bu sorudan hareketle instagramda yapılan paylaşımları tatlı bir şekilde ti'ye alan kareler...<br />
188 / 251
Instagram'daki Hayat ve Gerçek Hayat
Instagram'da Pazar. <br />Instagram'da paylaşılan fotoğraflar her gün milyonlarca takipçiye ulaşıyor. Durum böyle olunca instagramda yapılan paylaşımların önemi daha da artıyor. Ama gerçekten de herkesin hayatı instagramda paylaştığı fotoğraflardaki gibi mi? Yoksa sadece her şey bir fotoğraf karesinin aldatmacası mı? İşte bu sorudan hareketle instagramda yapılan paylaşımları tatlı bir şekilde ti'ye alan kareler...<br />
189 / 251
Instagram'daki Hayat ve Gerçek Hayat
Gerçek Hayatta Pazar. <br />Instagram'da paylaşılan fotoğraflar her gün milyonlarca takipçiye ulaşıyor. Durum böyle olunca instagramda yapılan paylaşımların önemi daha da artıyor. Ama gerçekten de herkesin hayatı instagramda paylaştığı fotoğraflardaki gibi mi? Yoksa sadece her şey bir fotoğraf karesinin aldatmacası mı? İşte bu sorudan hareketle instagramda yapılan paylaşımları tatlı bir şekilde ti'ye alan kareler...<br />
190 / 251
Instagram'daki Hayat ve Gerçek Hayat
Instagram'da Akşamdan Kalma. Instagram'da paylaşılan fotoğraflar her gün milyonlarca takipçiye ulaşıyor. Durum böyle olunca instagramda yapılan paylaşımların önemi daha da artıyor. Ama gerçekten de herkesin hayatı instagramda paylaştığı fotoğraflardaki gibi mi? Yoksa sadece her şey bir fotoğraf karesinin aldatmacası mı? İşte bu sorudan hareketle instagramda yapılan paylaşımları tatlı bir şekilde ti'ye alan kareler...<br />
191 / 251
Instagram'daki Hayat ve Gerçek Hayat
Gerçek Hayatta Akşamdan Kalma. Instagram'da paylaşılan fotoğraflar her gün milyonlarca takipçiye ulaşıyor. Durum böyle olunca instagramda yapılan paylaşımların önemi daha da artıyor. Ama gerçekten de herkesin hayatı instagramda paylaştığı fotoğraflardaki gibi mi? Yoksa sadece her şey bir fotoğraf karesinin aldatmacası mı? İşte bu sorudan hareketle instagramda yapılan paylaşımları tatlı bir şekilde ti'ye alan kareler...<br />
192 / 251
Instagram'daki Hayat ve Gerçek Hayat
Instagram'da Uyanmak. Instagram'da paylaşılan fotoğraflar her gün milyonlarca takipçiye ulaşıyor. Durum böyle olunca instagramda yapılan paylaşımların önemi daha da artıyor. Ama gerçekten de herkesin hayatı instagramda paylaştığı fotoğraflardaki gibi mi? Yoksa sadece her şey bir fotoğraf karesinin aldatmacası mı? İşte bu sorudan hareketle instagramda yapılan paylaşımları tatlı bir şekilde ti'ye alan kareler...<br />
193 / 251
Instagram'daki Hayat ve Gerçek Hayat
Gerçek Hayatta Uyanmak. Instagram'da paylaşılan fotoğraflar her gün milyonlarca takipçiye ulaşıyor. Durum böyle olunca instagramda yapılan paylaşımların önemi daha da artıyor. Ama gerçekten de herkesin hayatı instagramda paylaştığı fotoğraflardaki gibi mi? Yoksa sadece her şey bir fotoğraf karesinin aldatmacası mı? İşte bu sorudan hareketle instagramda yapılan paylaşımları tatlı bir şekilde ti'ye alan kareler...<br />
194 / 251
Instagram'daki Hayat ve Gerçek Hayat
Instagram'da Spor. <br />Instagram'da paylaşılan fotoğraflar her gün milyonlarca takipçiye ulaşıyor. Durum böyle olunca instagramda yapılan paylaşımların önemi daha da artıyor. Ama gerçekten de herkesin hayatı instagramda paylaştığı fotoğraflardaki gibi mi? Yoksa sadece her şey bir fotoğraf karesinin aldatmacası mı? İşte bu sorudan hareketle instagramda yapılan paylaşımları tatlı bir şekilde ti'ye alan kareler...<br />
195 / 251
Instagram'daki Hayat ve Gerçek Hayat
Gerçek Hayatta Spor. <br />Instagram'da paylaşılan fotoğraflar her gün milyonlarca takipçiye ulaşıyor. Durum böyle olunca instagramda yapılan paylaşımların önemi daha da artıyor. Ama gerçekten de herkesin hayatı instagramda paylaştığı fotoğraflardaki gibi mi? Yoksa sadece her şey bir fotoğraf karesinin aldatmacası mı? İşte bu sorudan hareketle instagramda yapılan paylaşımları tatlı bir şekilde ti'ye alan kareler...<br />
196 / 251
Instagram'daki Hayat ve Gerçek Hayat
Instagram'da Eğlenmek. Instagram'da paylaşılan fotoğraflar her gün milyonlarca takipçiye ulaşıyor. Durum böyle olunca instagramda yapılan paylaşımların önemi daha da artıyor. Ama gerçekten de herkesin hayatı instagramda paylaştığı fotoğraflardaki gibi mi? Yoksa sadece her şey bir fotoğraf karesinin aldatmacası mı? İşte bu sorudan hareketle instagramda yapılan paylaşımları tatlı bir şekilde ti'ye alan kareler...<br />
197 / 251
Instagram'daki Hayat ve Gerçek Hayat
Gerçek Hayatta Eğlenmek. Instagram'da paylaşılan fotoğraflar her gün milyonlarca takipçiye ulaşıyor. Durum böyle olunca instagramda yapılan paylaşımların önemi daha da artıyor. Ama gerçekten de herkesin hayatı instagramda paylaştığı fotoğraflardaki gibi mi? Yoksa sadece her şey bir fotoğraf karesinin aldatmacası mı? İşte bu sorudan hareketle instagramda yapılan paylaşımları tatlı bir şekilde ti'ye alan kareler...<br />
198 / 251
Instagram'daki Hayat ve Gerçek Hayat
Instagram'da Şımarmak. <br />Instagram'da paylaşılan fotoğraflar her gün milyonlarca takipçiye ulaşıyor. Durum böyle olunca instagramda yapılan paylaşımların önemi daha da artıyor. Ama gerçekten de herkesin hayatı instagramda paylaştığı fotoğraflardaki gibi mi? Yoksa sadece her şey bir fotoğraf karesinin aldatmacası mı? İşte bu sorudan hareketle instagramda yapılan paylaşımları tatlı bir şekilde ti'ye alan kareler...<br />
199 / 251
Instagram'daki Hayat ve Gerçek Hayat
Gerçek Hayatta Şımarmak. <br />Instagram'da paylaşılan fotoğraflar her gün milyonlarca takipçiye ulaşıyor. Durum böyle olunca instagramda yapılan paylaşımların önemi daha da artıyor. Ama gerçekten de herkesin hayatı instagramda paylaştığı fotoğraflardaki gibi mi? Yoksa sadece her şey bir fotoğraf karesinin aldatmacası mı? İşte bu sorudan hareketle instagramda yapılan paylaşımları tatlı bir şekilde ti'ye alan kareler...<br />
200 / 251
Instagram'daki Hayat ve Gerçek Hayat
Instagram'da Bir Kadeh Şarap. Instagram'da paylaşılan fotoğraflar her gün milyonlarca takipçiye ulaşıyor. Durum böyle olunca instagramda yapılan paylaşımların önemi daha da artıyor. Ama gerçekten de herkesin hayatı instagramda paylaştığı fotoğraflardaki gibi mi? Yoksa sadece her şey bir fotoğraf karesinin aldatmacası mı? İşte bu sorudan hareketle instagramda yapılan paylaşımları tatlı bir şekilde ti'ye alan kareler...<br />
201 / 251
Instagram'daki Hayat ve Gerçek Hayat
Gerçek Hayatta Bir Kadeh Şarap. Instagram'da paylaşılan fotoğraflar her gün milyonlarca takipçiye ulaşıyor. Durum böyle olunca instagramda yapılan paylaşımların önemi daha da artıyor. Ama gerçekten de herkesin hayatı instagramda paylaştığı fotoğraflardaki gibi mi? Yoksa sadece her şey bir fotoğraf karesinin aldatmacası mı? İşte bu sorudan hareketle instagramda yapılan paylaşımları tatlı bir şekilde ti'ye alan kareler...<br />
202 / 251
Instagram'daki Hayat ve Gerçek Hayat
Instagram'da Projeler. Instagramda paylaşılan fotoğraflar her gün milyonlarca takipçiye ulaşıyor. Durum böyle olunca instagramda yapılan paylaşımların önemi daha da artıyor. Ama gerçekten de herkesin hayatı instagramda paylaştığı fotoğraflardaki gibi mi? Yoksa sadece her şey bir fotoğraf karesinin aldatmacası mı? İşte bu sorudan hareketle instagramda yapılan paylaşımları tatlı bir şekilde ti'ye alan kareler...<br />
203 / 251
Instagram'daki Hayat ve Gerçek Hayat
Gerçek Hayatta Projeler. Instagramda paylaşılan fotoğraflar her gün milyonlarca takipçiye ulaşıyor. Durum böyle olunca instagramda yapılan paylaşımların önemi daha da artıyor. Ama gerçekten de herkesin hayatı instagramda paylaştığı fotoğraflardaki gibi mi? Yoksa sadece her şey bir fotoğraf karesinin aldatmacası mı? İşte bu sorudan hareketle instagramda yapılan paylaşımları tatlı bir şekilde ti'ye alan kareler...<br />
204 / 251
Instagram'daki Hayat ve Gerçek Hayat
Instagram'da Amuda Kalkma. <br />Instagramda paylaşılan fotoğraflar her gün milyonlarca takipçiye ulaşıyor. Durum böyle olunca instagramda yapılan paylaşımların önemi daha da artıyor. Ama gerçekten de herkesin hayatı instagramda paylaştığı fotoğraflardaki gibi mi? Yoksa sadece her şey bir fotoğraf karesinin aldatmacası mı? İşte bu sorudan hareketle instagramda yapılan paylaşımları tatlı bir şekilde ti'ye alan kareler...<br />
205 / 251
Instagram'daki Hayat ve Gerçek Hayat
Gerçek Hayatta Plajda Amuda Kalkma. <br />Instagramda paylaşılan fotoğraflar her gün milyonlarca takipçiye ulaşıyor. Durum böyle olunca instagramda yapılan paylaşımların önemi daha da artıyor. Ama gerçekten de herkesin hayatı instagramda paylaştığı fotoğraflardaki gibi mi? Yoksa sadece her şey bir fotoğraf karesinin aldatmacası mı? İşte bu sorudan hareketle instagramda yapılan paylaşımları tatlı bir şekilde ti'ye alan kareler...<br />
206 / 251
Instagram'daki Hayat ve Gerçek Hayat
Instagram'da Sevgiliyle Vakit Geçirmek. Instagramda paylaşılan fotoğraflar her gün milyonlarca takipçiye ulaşıyor. Durum böyle olunca instagramda yapılan paylaşımların önemi daha da artıyor. Ama gerçekten de herkesin hayatı instagramda paylaştığı fotoğraflardaki gibi mi? Yoksa sadece her şey bir fotoğraf karesinin aldatmacası mı? İşte bu sorudan hareketle instagramda yapılan paylaşımları tatlı bir şekilde ti'ye alan kareler...<br />
207 / 251
Instagram'daki Hayat ve Gerçek Hayat
Gerçek Hayatta Sevgiliyle Vakit Geçirmek. Instagramda paylaşılan fotoğraflar her gün milyonlarca takipçiye ulaşıyor. Durum böyle olunca instagramda yapılan paylaşımların önemi daha da artıyor. Ama gerçekten de herkesin hayatı instagramda paylaştığı fotoğraflardaki gibi mi? Yoksa sadece her şey bir fotoğraf karesinin aldatmacası mı? İşte bu sorudan hareketle instagramda yapılan paylaşımları tatlı bir şekilde ti'ye alan kareler...<br />
208 / 251
Instagram'daki Hayat ve Gerçek Hayat
Instagram'da Giyim. <br />Instagramda paylaşılan fotoğraflar her gün milyonlarca takipçiye ulaşıyor. Durum böyle olunca instagramda yapılan paylaşımların önemi daha da artıyor. Ama gerçekten de herkesin hayatı instagramda paylaştığı fotoğraflardaki gibi mi? Yoksa sadece her şey bir fotoğraf karesinin aldatmacası mı? İşte bu sorudan hareketle instagramda yapılan paylaşımları tatlı bir şekilde ti'ye alan kareler...<br />
209 / 251
Instagram'daki Hayat ve Gerçek Hayat
Gerçek Hayatta Giyim. <br />Instagramda paylaşılan fotoğraflar her gün milyonlarca takipçiye ulaşıyor. Durum böyle olunca instagramda yapılan paylaşımların önemi daha da artıyor. Ama gerçekten de herkesin hayatı instagramda paylaştığı fotoğraflardaki gibi mi? Yoksa sadece her şey bir fotoğraf karesinin aldatmacası mı? İşte bu sorudan hareketle instagramda yapılan paylaşımları tatlı bir şekilde ti'ye alan kareler...<br />
210 / 251
Instagram'daki Hayat ve Gerçek Hayat
Instagram'da Sağlıklı Yeme.Instagramda paylaşılan fotoğraflar her gün milyonlarca takipçiye ulaşıyor. Durum böyle olunca instagramda yapılan paylaşımların önemi daha da artıyor. Ama gerçekten de herkesin hayatı instagramda paylaştığı fotoğraflardaki gibi mi? Yoksa sadece her şey bir fotoğraf karesinin aldatmacası mı? İşte bu sorudan hareketle instagramda yapılan paylaşımları tatlı bir şekilde ti'ye alan kareler...<br />
211 / 251
Instagram'daki Hayat ve Gerçek Hayat
Gerçek Hayatta Sağlıklı Yeme. Instagramda paylaşılan fotoğraflar her gün milyonlarca takipçiye ulaşıyor. Durum böyle olunca instagramda yapılan paylaşımların önemi daha da artıyor. Ama gerçekten de herkesin hayatı instagramda paylaştığı fotoğraflardaki gibi mi? Yoksa sadece her şey bir fotoğraf karesinin aldatmacası mı? İşte bu sorudan hareketle instagramda yapılan paylaşımları tatlı bir şekilde ti'ye alan kareler...<br />
212 / 251
Instagram'daki Hayat ve Gerçek Hayat
Instagram'da yoga. Instagram'da gördüğünüz fotoğrafları mükemmel mi buluyorsunuz? Bir de isterseniz gerçek hayatta bu mükemmel fotoğraflar nasıl görünüyor beraber bakalım. İşte Instagram'ın espirili ama gerçek yüzü! <br />
213 / 251
Instagram'daki Hayat ve Gerçek Hayat
Gerçek hayatta yoga
214 / 251
Instagram'daki Hayat ve Gerçek Hayat
Instagram'da eğlenmek
215 / 251
Instagram'daki Hayat ve Gerçek Hayat
Gerçek hayatta eğlenmek
216 / 251
Instagram'daki Hayat ve Gerçek Hayat
Instagram'da güneşlenme
217 / 251
Instagram'daki Hayat ve Gerçek Hayat
Gerçek hayatta güneşlenme
218 / 251
Instagram'daki Hayat ve Gerçek Hayat
Instagram'da içmek
219 / 251
Instagram'daki Hayat ve Gerçek Hayat
Gerçek hayatta içmek
220 / 251
Instagram'daki Hayat ve Gerçek Hayat
Instagram'da hamburger
221 / 251
Instagram'daki Hayat ve Gerçek Hayat
Gerçek hayatta hamburger
222 / 251
Instagram'daki Hayat ve Gerçek Hayat
Instagram'da kahve
223 / 251
Instagram'daki Hayat ve Gerçek Hayat
Gerçek hayatta kahve
224 / 251
Instagram'daki Hayat ve Gerçek Hayat
Instagram'da plaj tatili
225 / 251
Instagram'daki Hayat ve Gerçek Hayat
Gerçek hayatta plaj tatili
226 / 251
Instagram'daki Hayat ve Gerçek Hayat
Instagram'da öpüşme
227 / 251
Instagram'daki Hayat ve Gerçek Hayat
Gerçek hayatta öpüşme
228 / 251
Instagram'daki Hayat ve Gerçek Hayat
Instagram'da ilişki
229 / 251
Instagram'daki Hayat ve Gerçek Hayat
Gerçek hayatta ilişki
230 / 251
Instagram'daki Hayat ve Gerçek Hayat
Instagram'da Selfie
231 / 251
Instagram'daki Hayat ve Gerçek Hayat
Gerçek hayatta Selfie
232 / 251
Instagram'daki Hayat ve Gerçek Hayat
Instagram'da köpekler
233 / 251
Instagram'daki Hayat ve Gerçek Hayat
Gerçek hayatta köpekler
234 / 251
Instagram'daki Hayat ve Gerçek Hayat
Instagram'da erkekler
235 / 251
Instagram'daki Hayat ve Gerçek Hayat
Gerçek hayatta erkekler
236 / 251
Instagram'daki Hayat ve Gerçek Hayat
Instagram'da çocuklar
237 / 251
Instagram'daki Hayat ve Gerçek Hayat
Gerçek hayatta çocuklar
238 / 251
Instagram'daki Hayat ve Gerçek Hayat
Instagram'da babalık
239 / 251
Instagram'daki Hayat ve Gerçek Hayat
Gerçek hayatta babalık
240 / 251
Instagram'daki Hayat ve Gerçek Hayat
Instagram'da spor
241 / 251
Instagram'daki Hayat ve Gerçek Hayat
Gerçek hayatta spor
242 / 251
Instagram'daki Hayat ve Gerçek Hayat
Instagram'da müzik festivalleri
243 / 251
Instagram'daki Hayat ve Gerçek Hayat
Gerçek hayatta müzik festivalleri
244 / 251
Instagram'daki Hayat ve Gerçek Hayat
Gerçek hayatta yaz
245 / 251
Instagram'daki Hayat ve Gerçek Hayat
Instagram'da yaz
246 / 251
Instagram'daki Hayat ve Gerçek Hayat
Instagram'da kediler...
247 / 251
Instagram'daki Hayat ve Gerçek Hayat
Gerçekte olan...
248 / 251
Instagram'daki Hayat ve Gerçek Hayat
Instagram'da çörekler...
249 / 251
Instagram'daki Hayat ve Gerçek Hayat
Gerçekte olan...
250 / 251
Instagram'daki Hayat ve Gerçek Hayat
Instagram'da arkadaşlık...
251 / 251
Instagram'daki Hayat ve Gerçek Hayat
Gerçekte olan...
Okuyucu Yorumları 0 yorum