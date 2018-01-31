Bakması bile zor! Ama çiğ çiğ yiyorlar

Japonya'nın sokak yemekleri

1 / 63 CANLI CANLI MİDESİNE İNDİRDİ! Yemekler o ülkenin kültürünü, tarihini ve insanlarını daha iyi anlamanın en doğal yöntemleridir.

2 / 63 Sokak yemekleri sayesinde de sadece yerel yemeklerin lezzetini keşfetmekle kalınmaz, aynı zamanda temsil ettikleri kültürler de keşfedilir.

3 / 63 Japon mutfağı da her ne kadar Çin’den etkilenmiş olsa da, kendine özgün tarzını yaratmayı başaran bir ülke.

4 / 63 Deniz ürünlerinin çeşitliliğiyle ilginç yemeklere ev sahipliği yapan Japonların kendilerine özgü sokak yemeklerini ve yapılışlarını sizler için bir araya getirdik.

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