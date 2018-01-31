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Bakması bile zor! Ama çiğ çiğ yiyorlar

FOTO ANALİZ HABERLERİ | 31.01.2018 14:57 | Son Güncelleme

Deniz ürünlerinin çeşitliliğiyle farklı yemeklere ev sahipliği yapan Japonların sokak yemekleri ve yapılışları bir hayli ilginç! İşte Japon sokak yemekleri...

Japonya'nın sokak yemekleri

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CANLI CANLI MİDESİNE İNDİRDİ!

CANLI CANLI MİDESİNE İNDİRDİ!
Yemekler o ülkenin kültürünü, tarihini ve insanlarını daha iyi anlamanın en doğal yöntemleridir.
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Sokak yemekleri sayesinde de sadece yerel yemeklerin lezzetini keşfetmekle kalınmaz, aynı zamanda temsil ettikleri kültürler de keşfedilir.
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Japon mutfağı da her ne kadar Çin’den etkilenmiş olsa da, kendine özgün tarzını yaratmayı başaran bir ülke.
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Deniz ürünlerinin çeşitliliğiyle ilginç yemeklere ev sahipliği yapan Japonların kendilerine özgü sokak yemeklerini ve yapılışlarını sizler için bir araya getirdik.
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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Deli gibi protein alıyorlar hepsi fit kadının suratı ateş gibi. Bizimkiler gibi ekmek yiyip ağran yerlerini ovalatmıyor
İyi o halde sende git ögren neyden ve nasıl yapıldıgını, ailenle beraber çiğ çiğ yiyin fit kalın. şimdiden afiyet olsun, tabi kusmassan.
Istiridye az limonla cig mukemmel birsey..
Uzak doğu mutfağı ,sadece bizim bildiğimiz;kedi, köpek,haşere,sıçan eti,bebek cenini gibi iğrenç unsurlardan oluşmamaktadır!!insan bunları görünce ister istemez tiksiniyor!ama unutmayalım ki şırdan,işkembe,kokoreç vs....nasıl bizim kültürümüzü yansıtıyorsa onların da mesela Japon mutfağında Suşi (ben suşi,Kobe Bifteği harici pek sevmem japon mutfağını),Endonez ve Malezya mutfağından Nasi ve Bami Goreng ve favorim maalesef Çin Mutfağıdır(bol acılı çorbaları,Szechuan ve Satay soslu ördek,tavuk ve dana etli yemekleri ve bizim ekmek gibi Basamati pirinç pilavı)aslında sulu yemek hastasıdırlar
Yenmez ama adamların kafa deli gibi çalısıyorrr,bütün elektronik cihazların beynini onlar yaratıyor
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