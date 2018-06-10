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Bakterileri hiç bu şekilde gördünüz mü?

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 10.06.2018 09:08 | Son Güncelleme

En hızlı gelişen sanatları incelersek kağıt sanatını ön sıralarda bulabiliriz muhtemelen.

Bunun bir örneği de kağıt heykelciliği...

İnsan vücudundaki bakteriler kağıtlarla resmedildi

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Kağıt sanatçısı Rogan Brown, oldukça ilginç bir çalışma imza atarak karşımıza vücudumuzda yer alan bakteri kolonilerini kağıtla resmetti.
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Daha önceki çalışmalarında hayali mikroorganizma kolonileri üzerinde çalışan Brown, bu kez bizden kolonilere hayat verdi.
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Mercan resiflerini andıran kolonileri kestiği kağıtlarla çıplak gözle görmemizi sağlayan Rogan Brown, yeni başladığı seride mercan resiflerinde yoğun gözlenen pastel renklere yönelmiş durumda.
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Vücudumuzdaki mikroorganizmalar ve mercan resiflerinin benzerliğini bulmak için aylar süren çalışmalar yapan Brown, mercan resifleri ve mikrooraganizmaların ortak özelliğinin, bir şekilde uyumlu ve birlikte yaşayan organizmalar olduğunu ve kolonileştiklerini düşünüyor.
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Mercanların da insan vücudundaki organizmaların da başka bir türe karşılıklı fayda ilişkisiyle bağlı olması da başka bir ortak özellikleri.
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Bakteriler insanların hayatta kalmasını sağlarken , mercanlar da üzerinde yaşadıkları alglerle ilişki içindedir.
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Brown bu çalışmalarıyla dünyanın çeşitli ülkelerinde sergiler açıyor.
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Anahtar Kelimeler:
kağıt heykelciliği Bakteri

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