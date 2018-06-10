Bakterileri hiç bu şekilde gördünüz mü?

Bunun bir örneği de kağıt heykelciliği...

İnsan vücudundaki bakteriler kağıtlarla resmedildi

1 / 48 Kağıt sanatçısı Rogan Brown, oldukça ilginç bir çalışma imza atarak karşımıza vücudumuzda yer alan bakteri kolonilerini kağıtla resmetti.

2 / 48 Daha önceki çalışmalarında hayali mikroorganizma kolonileri üzerinde çalışan Brown, bu kez bizden kolonilere hayat verdi.

3 / 48 Mercan resiflerini andıran kolonileri kestiği kağıtlarla çıplak gözle görmemizi sağlayan Rogan Brown, yeni başladığı seride mercan resiflerinde yoğun gözlenen pastel renklere yönelmiş durumda.

4 / 48 Vücudumuzdaki mikroorganizmalar ve mercan resiflerinin benzerliğini bulmak için aylar süren çalışmalar yapan Brown, mercan resifleri ve mikrooraganizmaların ortak özelliğinin, bir şekilde uyumlu ve birlikte yaşayan organizmalar olduğunu ve kolonileştiklerini düşünüyor.

5 / 48 Mercanların da insan vücudundaki organizmaların da başka bir türe karşılıklı fayda ilişkisiyle bağlı olması da başka bir ortak özellikleri.

6 / 48 Bakteriler insanların hayatta kalmasını sağlarken , mercanlar da üzerinde yaşadıkları alglerle ilişki içindedir.

7 / 48 Brown bu çalışmalarıyla dünyanın çeşitli ülkelerinde sergiler açıyor.

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