İngiliz basını, yeni evli çiftin balayı için Kanada'daki Jasper National Park'ı tercih ettiğini bildiriyor.

Balayı adresi belli oldu

1 / 64 Jasper National Park, Kanada'nın ortasındaki Alberta eyaletinin kalbinde yer alıyor.

2 / 64 Dünyadaki en güzel doğal alanlardan biri olan Ulusal Park'ın içinde lüks oteller ve havuzlar var.

3 / 64 Ünlü magazin sitesi TMZ ise, Harry ve Markle'ın ağaç evlerde kalacağını yazdı.

4 / 64 Çiftin korumasını ise hem Kanada hem de İngiliz gizli servis üyeleri yapacak.

5 / 64 Jasper National Park, UNESCO'nun Dünya Mirası listesinde yer alıyor.

6 / 64 Söz konusu Ulusal Park'ta daha önce Kraliçe ve Prens Philip 2005'te kalmıştı.

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13 / 64 Kraliyet ailesinin evi büyülüyor Kensington Sarayı, Londra'daki en önemli saraylardan biri. Kensington Bahçesi içinde yer alan Saray'da yaşayanlara son olarak kraliyetin çiçeği burnunda çifti Prens Harry ve Meghan Markle da dahil oldu.

14 / 64 Kensington Sarayı nerede? Kensington Sarayı'na nasıl gidilir? Kensington Sarayı, İngiltere'nin başkenti Londra'nın Kensington Bahçesi içinde bulunan bir saraydır.

15 / 64 Londra'nın Chelsea bölgesinde yer alan Kensington Sarayı kentin batı kısmında yer almaktadır. Thames nehrinin yukarı kısmında Buckingham Sarayı'nın arkasında yer alan Kensington Sarayı, Londra'da büyük bir alanı kaplayan Kensington Bahçesinin bir bölümünü oluşturmakta.

16 / 64 İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Kensington Sarayı, Queensway metro istasyonu yakınında yer almaktadır.

17 / 64 Kensington Bahçesi'nin hemen karşısında yer alan Queensway istasyonunda inip Kensington Sarayı'na ulaşmak mümkün. Londra'ya gelen turistlerin ziyaret ettikleri yerlerden biri olan Kensington Sarayı kentin en gözde yerlerinden biri.

18 / 64 Kensington Sarayı Tarihi hakkında bilinmesi gerekenler 17. yüzyıldan beri Britanya Kraliyet Ailesi'nin yaşadığı bir saray olan Kensington, Cambridge Dükü ve Düşesi unvanı taşıyan aile üyelerine ev sahipliği yapmakta.

19 / 64 15. yüzyılda sir George Coppin tarafından iki katlı bir yapı olarak inşa edilen Kensington Sarayı, 17. yüzyıl itibariyle aslı büyük oranda korunarak bir kat ilaveyle yeniden inşa edildi.

20 / 64 Britanya'nın en ünlü kraliçelerinden biri olan Anne'in yaşadığı ve hayatını kaybettiği saray olan Kensington, asırlar boyunca kraliyet ailesi üyelerine ev sahipliği yapmaya devam etti.

21 / 64 İngiltere tarihinin en sevilen isimlerinden biri olan Lady Diana ve eşi Prens Charles da evlilikleri süresince Kensington sarayında çocukları Wiliiam ve Harry ile birlikte yaşadılar.

22 / 64 Kensington Sarayı'na ziyaret nasıl gerçekleştirilir? Kensington Sarayı'nın bazı bölümleri ziyarete açık. 16 yaşından büyükler için Kensington Sarayı'na giriş ücreti 15.50 pound. 16 yaşından küçükler ücrete tabi değil.

23 / 64 Kensington Sarayı haftanın her günü ziyarete açık. 10 - 16 saatleri arasında açık olan Kensington Sarayı'nı gezmek için en son saat 15'te giriş yapmak gerekiyor.

24 / 64 Kensington Sarayı'nın içinde Lady Diana'nın özel eşyaları, modaya yön veren kıyafetleri, Britanya kralları ve kraliçelerine ait eşyalar ve çok sayıda tablo yer almakta.

25 / 64 Ziyaret esnasında tüm bunlar görülebileceği gibi Kensington Bahçesi'nde de uzun bir gezinti yapmak mümkün.

26 / 64 Kensington Bahçesi'nin 270 hektarlık bir alana yayıldığını ve içinde çok sayıda bitki çeşidiyle birlikte bir göletin de bulunduğunu hatırlatalım.

27 / 64 İşte dünyaca ünlü Saray'dan bazı kareler...

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