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Balık avlarken karşısına çıktı! Ne olduğunu öğrenince çok şaşırdı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 30.05.2018 14:11 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde balık tutmaya dere kenarına giden Ali Yaralı, daha önce hiç görmediği bir canlıya rastladı.

Yaralı, oldukça sempatik gördüğü bu canlıyı beslemek istedi; fakat hayvanın türünü bilmediğinden zehirli olmasından kortu. Cep telefonuyla kaydettiği canlının türünü araştırmaya başladığındaysa ilginç bir gerçekle karşılaştı.

Nesli tükenmekte olan Türkiye semanderi Kahramanmaraş'ta bulundu

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Onikişubat ilçesinde balık tutmak için bir dere kenarına giden Ali Yaralı, şiddetli yağışın ardından otluk alanda bir canlı gördü.
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Ali Yaralı, canlıyı sarı ve siyah renklerinden dolayı bukalemuna benzetti.
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Gördüğü canlıyı cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen Yaralı, internet üzerinden yaptığı araştırmada ise hayvanın nesli tükenmekte olan sarı benekli “Türk Semenderi” olduğunu tespit etti.
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Doğada gördüğü canlıyı beslemek istediğini ancak ne olduğunu bilemediğini söyleyen Yaralı, “Ben olta balıkçılığı ile vakit geçiriyorum. Bakir meralara gidip oralarda avlanmayı seviyorum. Zaman zamanda gittiğim bölgelerde farklı türlerde canlılar görüyorum. Bu gördüğüm canlının ne olduğuna anlam veremedim.
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Yapı itibariyle çok farklı ve renkleri çok güzeldi, yaşam alanından alıp beslemeyi düşündüm ancak bilmediğim bir hayvan olduğu için almadım.
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Bukalemuna benzettim, kısa bir zaman sevdikten sonra tekrar doğal yaşam alanına bıraktım.
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Döndüğümde internetten araştırma yaptım ve ülkemizde nesli tükenmekte olan Türkiye semenderi olduğunu öğrendim.
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Bu anlamda canlıyı doğal yaşamına bıraktığıma seviniyorum.
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Canlıyı gördüğüm alan çok sık bitki alanıyla kaplı, nem oranı yüksek bir dere kenarıydı” diye konuştu.
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SEMANDER NEDİR?

SEMANDER NEDİR?
Semender kertenkeleye benzer ama hem karada hem suda yaşar.Kurbağagiller grubuna girer.Kuyruklular sınıfından uzun gövdeli, dört bacaklı, kuyruklu, amfibyum olan bu canlının karada yaşayanlarına kara semenderleri, suda yaşayanlarına su semenderleri denir.
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Semenderin uzun bir kuyruğu, iki yanlarından çıkan dört ayağı vardır.Derisi organizmasının suyunu çıkarmakta, onun için de bu hayvan suda yada bataklık gibi çok sulu yerlerde yaşar.
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Semenderin yumurtaları kabuksuzdur.Kurumamaları için bunları suya bırakır.
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Yumurtalardan çıkan larvalar tıpkı balıklar gibi solungaçları ile solunum yaparlar.
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Daha sonra başkalaşım (metamorfoz) geçirerek solungaçlarını ve yalnız suda yaşamalarına imkan veren bazı organlarını atarlar.
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Meksika'da yaşayan bir semender çeşidi, solungaçlarını ve öteki organlarını kaybetmez, bunun içinde hep yaşar.
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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Ali Yaralı türk semenderi

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
haaaahgaaa heee bukelemunn. su semenderiii buu kamilll
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