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Balkonda ilişkiye girdikten sonra zemine çakıldı! İngiliz turist ise...

FOTO ANALİZ HABERLERİ | 08.01.2018 13:22 | Son Güncelleme 4 saat önce

İngiliz turist Reece Vella, Tayland ziyaretinde seks işçisi Wannipa Janhuathon ile buluştu.

Balkonda ilişki kanlı bitti

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Pattaya kentinde bir otele giden Vella ve Janhuathon alkollüydü.
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Gecenin ilerleyen saatlerinde ise herkesi şoke eden bir olay yaşandı.
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Janhuathon, balkondan düşerek zemine çakılmış ve hayatını oracıkta kaybetmişti.
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Janhuanton'un ölümünün ardından olay yerine gelen polis ise İngiliz turist Vella'yı gözaltına aldı.
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İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, Tayland polisi görgü tanıklarının ifadelerine dayanarak çiftin balkonda 'ilginç ve şiddetli' bir şekilde cinsel ilişkiye girdiğini söyledi.
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Ancak genç kadının neden yere çakıldığı henüz bilinmiyor.
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Polis genç kadın ve adamın kaldığı odada bir miktar uyuşturucu da ele geçirdi.
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Anahtar Kelimeler:
cinayet cinsel ilişki TAYLAND

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