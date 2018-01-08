Balkonda ilişkiye girdikten sonra zemine çakıldı! İngiliz turist ise...

Son Güncelleme 4 saat önce FOTO ANALİZ HABERLERİ | 08.01.2018 13:22 |4 saat önce

İngiliz turist Reece Vella, Tayland ziyaretinde seks işçisi Wannipa Janhuathon ile buluştu.

Balkonda ilişki kanlı bitti

1 / 14 Pattaya kentinde bir otele giden Vella ve Janhuathon alkollüydü.

2 / 14 Gecenin ilerleyen saatlerinde ise herkesi şoke eden bir olay yaşandı.

3 / 14 Janhuathon, balkondan düşerek zemine çakılmış ve hayatını oracıkta kaybetmişti.

4 / 14 Janhuanton'un ölümünün ardından olay yerine gelen polis ise İngiliz turist Vella'yı gözaltına aldı.

5 / 14 İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, Tayland polisi görgü tanıklarının ifadelerine dayanarak çiftin balkonda 'ilginç ve şiddetli' bir şekilde cinsel ilişkiye girdiğini söyledi.

6 / 14 Ancak genç kadının neden yere çakıldığı henüz bilinmiyor.

7 / 14 Polis genç kadın ve adamın kaldığı odada bir miktar uyuşturucu da ele geçirdi.

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