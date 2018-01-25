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Balkonda yarı çıplak!

FOTO ANALİZ HABERLERİ | 25.01.2018 07:51 | Son Güncelleme 51 dakika önce

Altın Küre ödüllerinde kıyafetiyle gündem olmaya çalışan Blanca Blanco, başarılı olamayınca bu defa da yarı çıplak balkonda kahve içti. Blanco'nun bu halini paparaziler anında yakaladı.

Blanca Blanco Noel ağacı oldu

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BLANCA BLANCO BALKONDA YARI ÇIPLAK

BLANCA BLANCO BALKONDA YARI ÇIPLAK
Pazartesi günü ABD'nin Utah şehrindeki evinin balkonuna, kahve içmek için çıkan Blanco'nun üzerinde sadece önü açık hardal rengi bir ceket ve iç çamaşırı vardı.
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HAVA SIFIRIN ALTINDAYDI

HAVA SIFIRIN ALTINDAYDI
Sıcaklığın sıfırın altında olduğu havada bu şekilde balkona çıkan Blanco'nun fotoğrafları çok konuşuldu.
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ALTIN KÜRE'DEKİ KIRMIZI TERCİHİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

ALTIN KÜRE'DEKİ KIRMIZI TERCİHİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ
Blanco geçtiğimiz ay düzenlenen Golden Globe ödüllerinde giydiği kırmızı elbise ile çok konuşulmuştu. Hem cesur elbisesi hem de herkes sektördeki tacizi protesto etmek için siyah giyerken yaptığı renk seçimi ile eleştirilerin odağı haline gelmişti.
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Yeni yıl planları ve hazırlıklarının sürdüğü şu günlerde ABD'li oyuncu Blanca Blanco'dan cesur bir hareket geldi.
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Yeni yıl hazırlıklarını bırakıp kendisini süslemeye karar veren Blanca Blanco, Malibu'da Christmas temalı bir çekim yaptı.
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36 yaşındaki oyuncu bu çekimlerde oldukça cesurdu.
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Çırılçıplak kamera karşısına geçen ABD'li oyuncu kendisini ağaç gibi süsledi.
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Bedeninde sansürlemek istediği bölümleri ise ağaç süsleriyle kapattı.
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İşte ünlü oyuncu Blanca Blanco'nun o cesur fotoğrafları...
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çıplak balkon Blanca Blanco

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