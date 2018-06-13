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'Balon gibi şiştim ama mutluyum'

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 13.06.2018 10:46 | Son Güncelleme

10 yıl içinde büyük değişim geçiren Kelly Brook, şimdilerde bambaşka biri haline geldi. Şimdilerde eski haline kıyasla fazlaca kilolu bir bedene bürünen Kelly Brook, kendisini artık 'balon gibi' sözüyle tanımlıyor.

İşte hem yaşam tarzını hem de görütüsüyle tamamen başka bir düşünce biçimini benimseyen Kelly Brook 'un sıfır beden olmayı zorlayan normlara meydan okuduğu yeni hayatı...

Kelly Brook'tan şaşırtan itiraf

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Son iki yıldır uyguladığı katı beslenme rejimini esneten Brook, kendisinin bile "balon gibi" diye tanımladığı kadar çok kilo aldı. Ama bu konu onu hiç üzmüyor. Çünkü yine kendi deyimiyle Kelly Brook "aşk yüzünden kilo aldı." Sağdaki kare 2008 yılında çekildi. Brook o dönemde şimdiki halinden çok daha zayıftı. Fotoğraflar: Backgrid UK, Instagram 
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38 yaşındaki Kelly Brook, Fransız sevgilisi Jeremy Parisi ile tanıştıktan sonra kilo almaya başladığını söyledi. Brook, sevgilisi Parisi'nin annesinin ve büyükannesinin harika yemek yaptığını belirterek "Jeremy'nin ailesini ilk kez ziyaret ettiğimde sofrayı gördüm ve "Aman Tanrım" dedim. Yemeğe makarna ile başlandı. Bir yemekte makarna varsa arkasından çok daha fazlasının geleceğini bilirsiniz" diye konuştu. 
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"Jeremy ile birlikte olmaya başladıktan sonra kesinlikle kilo aldım. Ama biliyor musunuz? Bunu seviyorum. Aslına bakılırsa yemek yiyerek rahatlamak değil bunun kaynağı. Jeremy ile aramızda, ayrıca aile ilişkilerimizde büyük bir aşk var" diyen Brook "Jeremy'nin ailesiyle birlikte oturuyoruz, birlikte yemek yiyoruz. Bu durum fiziksel görüntümde değişikliğe yol açtı" dedi. 
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Kelly Brook ile Jeremy Parisi, üç yıldan fazla bir süredir birlikteler. Brook daha önce aktör Billy Zane ile nişanlıydı. Bir dönem de Danny Cipriani ile aşk yaşadı. 
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Kelly Brook sıfır beden kilo

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