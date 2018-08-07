Bambaşka bir hayat! Onların ne zenginlik, ne teknoloji umurlarında

Sürekli seyahat eden çift sağlıklı ve doğal bir hayat yaşamayı amaçlıyor. İşte instagramda milyonları peşlerinden sürükleyen o çift...

Adada sıra dışı bir hayat süren modern hippi çifti: Rob ve Katya Nova

1 / 40 Rob ve Katya, hayatlarını birleştirip çocuk sahibi olduktan sonra şehir hayatını terk edip doğal hayata geçen bir çift. Evlilik fotoğrafçılığı yaparak hayatlarını kazanan çift, hem sürekli seyahat ediyor hem de sağlıklı ve doğal bir hayat yaşıyor.

2 / 40 Şu an Dominik Cumhuriyeti'nde yaşayan çiftin ailesine yakın zamanda bir üye daha katıldı. İşte Instagram'ın rüya ailesi...

3 / 40 Her şey düğün fotoğrafçısı olan Katya'nın Meksika'da bir düğün fotoğrafı işi almasıyla başladı. Düğün davetlileri arasında olan Rob ile tanıştı ve hayatı değişti.

4 / 40 Birbirlerine aşık olan ve düğünden sonraki 8 ay boyunca birlikte olan çift hayatlarını birleştirmeye karar verdi.

5 / 40 Katya'nın hamile kalmasıyla birlikte şehir hayatını terkedip, adaya doğal hayata geçmeye karar veriyorlar.

6 / 40 Ailenin yeni üyesi Zion'u doğal ve huzurlu bir ortamda yetiştirmek isteyen çift, bu kararın hayatlarında en doğru şey olduğunu söylüyor.

7 / 40 Çift, evliliklerinden bebeklerinin doğumuna büyümesine kadar yaşadıkları süreci, doğal hayatlarını ve seyahatlerini hem bloglarında hem de Instagram hesaplarında paylaşıyor.

8 / 40 Dünyada umut olduğunu düşünen, dünya barışının peşinde, hümanist bir bakış açısında sahip Rob ve Katya bu hayallerini kendi küçük dünyalarında başarmış durumda.

9 / 40 Seyahat etmeyi bir yaşam biçimi haline getiren aile, tecrübelerini de bloglarında takipçileriyle paylaşıyor.

10 / 40 Çift, evlilik fotoğrafçılığının yanı sıra kişisel gelişim, yoga ve annelik hakkında web üzerinden çeşitli eğitimler veriyorlar.

11 / 40 İlk çocukları Zion'dan sonra yakın zamanda aileye yeni bir üye daha katıldı.

12 / 40 İşte binlerce kişinin takip edip beğendiği, Instagram'ın rüya ailesinin hayatından kareler...

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