Başkasıyla kaçan karısına öyle bir ceza verdi ki...

Öfkeli eş, eve dönmesi için ikna ettiği karısından bakın herkesin gözü önünde nasıl intikam aldı.

Eşlerin acı intikamları

1 / 50 10 Mart'ta sevgilisiyle bir akrabasının yanına kaçan Hintli kadın, eşinin ikna çabaları sonucunda evine geri döndü.

2 / 50 Bir aracı gönderdiği evde karısına herşeyin çok güzel olacağını ve geçmişe sünger çekerek yep yeni bir hayata başlayacaklarını söyleyen adam, karısı eve geri dönünce köylülerle ortak bir karar alarak karısını herkesin gözü önünde cezalandırdı.

3 / 50 Ellerinden ağaca bağladığı kadını deri kemerini pantolonundan sökerek kırbaçlamaya başladı. 100 kırbaç cezası verdiği karısının acı haykırışlarını köyün tüm erkeklerine dinleten adam, bayılana kadar karısını kırbaçlamaya devam etti.

4 / 50 İZLEYENLER TECAVÜZ ETMEYE ÇALIŞTI Kadının bayıldığı gören kalabalık, bu durumu fırsat bilip kadına tecavüz etmeye çalıştı. Baygın karısının yaşadığı saldırıya adamın engel olmaması dünyada büyük yankı uyandırdı.

5 / 50 Çektiği cezanın ardından, kalabalığın elinden ağır yaralı şekilde kurtulan kadın hastaneye kaldırıldı. Tedavi sürecinin ardından dava açan kadın, eşi, eski köy başkanı ve oğlu hakkında dava açtı. Kişiler gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak hapse mahkum edildi.

6 / 50 ÇIRILÇIPLAK SOKAKTA DOLAŞTIRDI Brezilya'da bir kadın, kocasıyla yatakta yakaladığı genç kadını dövdükten sonra çırılçıplak sokakta dolaştırdı.

7 / 50 Brezilya'nın Sao Paulo kentinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre; ismi açıklanmayan bir kadın, kocasını genç bir kadınla yakaladı.

8 / 50 Aldatılan kadın, önce yataktaki kadının üzerine atladı, ardından da jiletle saçlarını kesip elbiselerini parçaladı. Evli kadın daha sonra da 20 yaşındaki kadını başından çekerek sokaklarda çırılçıplak dolaştırdı.

9 / 50 Öfkeli kadın sosyal medya hesabından, “Ne düşünürlerse düşünsünler umurumda bile değil. Evli bir kadına ihanet edenlerle nasıl mücadele edeceğinizi göstereceğim size. Bu sürtüğü kocamla bastım, bugünden itibaren eski kocamla” mesajını paylaştı.

10 / 50 Aldatılan kadının, gerçekleştirdiği saldırıdan ötürü 10 yıl hapis cezası alma riskiyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

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13 / 50 EŞLERİN ACI İNTİKAMLARI Aldatma olaylarına karşı insanların verdikleri tepkiler çok farklı olabiliyor.

14 / 50 Eşini bir başka adama çıplak fotoğraflarını gönderirken yakalayan adam, intikamını almaya karar verdi. Eşini New York sokaklarına çırılçıplak bırakan ve bir de kameraya alan kızgın koca, görüntüleri sosyal medyada yayınladı.

15 / 50 Bir havluya sarılı vaziyette sokağa çıkarttığı eşini ayağında sadece botları kalacak şekilde çıplak bırakan koca, onu dakikalarca halkın içerisinde yürümeye zorladı.

16 / 50 Sosyal medyada büyük tepki gören görüntüleri izleyenlerin bir kısmı kızgın kocaya hak verirken, bir kısmı ise böyle bir cezanın kabul edilemeyeceğini savundu.

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18 / 50 Burada evinin anahtarı bulunuyor. Artık bekar olduğuna göre cinsel içerikli mesajlaşmalarının yüzünden suçluluk duymana gerek kalmadı. Ya da Michael ile çıktığın veya Derek ile birşeyler içtiğin için de…

19 / 50 Ama sürpriz bozuluyor, çünkü bu fotoğrafları Reddit'te paylaştıktan sonra kız arkadaşının bir arkadaşı tarafından tesadüfen durum fark ediliyor ve erkek arkadaşının kendisine böyle bir sürpriz hazırladığından bahsederek tüm sürprizi mahvetmiş.

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25 / 50 Çin'in Hunan eyaletinde bir kadın, fazla kilolu olduğu için kendisini terk eden sevgilisinden intikam almak için oldukça ilginç bir yol buldu.</p><p>Genç kadının Twitter'ın Çin'deki versiyonu olarak bilinen Weibo'da "Xiaoxiao” kullanıcı adıyla paylaştığı mesaj büyük şaşkınlık yarattı.

26 / 50 Paylaşım rekorları kıran mesajda kadın, kilolu olduğu için kendisini terk eden eski sevgilisi Yang Şiaolei'ye yağlarından yapılan sabunu annesine hediye olarak gönderdiğini yazdı.

27 / 50 Independent'ın haberine göre, Yang ise eski sevgilisine internetten sert bir şekilde verdiği cevapla şöyle dedi: "Neden beni internette kötü gösteriyorsun? Aramızdakiler çoktan bitti, hastaneye gidip yağ aldırarak beni iğrendirmene gerek yoktu. Kahretsin! İnsanları sadece görünüşleriyle mi değerlendiriyorum? Annemi iğrendirmene gerek yoktu.”</p><p> Xiaoxiao bunun üzerine yayınladığı son mesajda, "Benim kilolu olduğumu söyledin. İnan ya da inanma bütün ailene sabun gönderiyorum” yazdı.

28 / 50 Japonya'da bir kadın, bambaşka bir intikam yöntemi olarak kendisini aldatan sevgilisinin bütün elektronik eşyalarını gözünü kırpmadan telef etti ve intikam anının görüntülerini ona gönderdi.

29 / 50 İngiltere'de ise bir kadın kendisini aldatan kocasının arabasının camını kırdı ve içinde dışkı olan bir kovayı "hediye olarak" geride bıraktı.

30 / 50 Almanya'da ise başka bir kadın, sevgilisinin kendisini aldatırken görüntülerini çekti ve bu görüntüleri fotoğraf olarak bastırdıktan sonra arabasını bir aldatış sergisine çevirdi.

31 / 50 2011 yılında Ryan Fitzgerald adlı bir dövmeci, sevgilisi Rossie'nin onu aldattığını öğrenince sırtına işte bu dövmeyi yaptı. Sevgilisinden sırtına Narnia Günlükleri filminden bir sahneyi dövme yapmasını isteyen Rossie, başına neyin geleceğini bilmiyordu. Aynaya baktığı zaman gördüğü şey, yanlış adamı aldattığının resmi belgesi gibiydi. Rossie bu dövme yüzünden Ryan'a 100.000 dolarlık bir tazminat davası açmıştı. Ryan cezayı ödemeyi "İntikam paha biçilmezdir." sözleriyle kabul etti.

32 / 50 ABD'de bir Facebook kullanıcısı kendisini ev arkadaşıyla aldattığını öğrendiği kız arkadaşını yatak odasında bastı ve fotoğraflarını çekti. Bu fotoğrafları Facebook'ta yayınlayarak onu bütün çevrelerine rezil etti. İlginçtir paylaştığı fotoğrafları ilk beğenenler yine sevgilisi ve arkadaşı oldu.

33 / 50 Sevgilisinin onu okuldaki diğer kızlarla aldattığını öğrenen bir genç, onun fotoğraflarını "Kayıp Köpek İlanı" olarak dağıttı ve yaptıklarını afişe etti.

34 / 50 Yine ABD'de bir kadın kendisini aldatan sevgilisinin bütün eşyalarını bedava olarak yoldan geçenlere dağıttı.

35 / 50 ABD'de dominant bir kadın ise sevgilisinin kendisini aldattığını öğrenince onu "adil" bir şekilde cezalandırdı. Onu şehir merkezindeki bir parka dikti ve "Ben aldattım, cezam da bu." yazısıyla bütün gün orada durmasını sağladı.

36 / 50 ABD'de bir kadın kendisini aldatan sevgilisinin aracındaki bijon somunlarını söktü. Sökmekle kalmayıp bunları satışa çıkartıp "Yeni kız arkadaşına giderken dikkatli kullan" diyerek not düştü.

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