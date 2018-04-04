Başpolis Nisa Aydın: 'Sizden komut almak istiyoruz' diyorlar

Antalya Emniyet Müdürlüğünde görevli kadın polis Aydın, meslektaşlarına ileri seviye atış eğitimleri veriyor.

Başarılarıyla çevresinin gurur kaynağı oldu

1 / 29 Beylik tabancası ve uzun namlulu silahlarla sabit ve hareketli hedefleri gözü kapalıyken bile hedefini 12'den vurabiliyor.

2 / 29 Kırıkkale'de 6 çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak dünyaya gelen Nisa Aydın, liseyi bitirdikten sonra polislik hayali kurarken beyin kanaması sonucu annesini, 38 gün sonra da babasını kalp krizi sonucu kaybetti.

3 / 29 Aydın, çocukluk hayali olan polislik mesleğine girebilmek için ağabeylerinin desteğiyle 1999'da Trabzon Polis Okulunu kazandı. Buradan başarıyla mezun olan Nisa Aydın, Nevşehir'de mesleğine ilk adımını attı.

4 / 29 Nevşehir'i temsilen katıldığı Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 157. Yılı atış şampiyonasında bölge üçüncüsü, 158. yıl atış şampiyonasında da bölge birincisi olan Aydın, keskin nişancılığını sürekli geliştirdi.

5 / 29 Sivas'ta da 9 yıl görev yapan Nisa Aydın, aldığı teorik ve uygulamalı eğitimler neticesi atış eğitmeni oldu.

6 / 29 İl Emniyet Müdürlüğü Atış Poligonu'nda meslektaşlarına, polisin silah kullanmasını gerektirecek şartlar oluştuğunda ve kanunların verdiği yetki çerçevesinde hedefi etkisiz hale getirmeyi öğreten Aydın, kadın olduğu için ilk başlarda yadırganmasına rağmen emniyetin gururu oldu.

7 / 29 Meslektaşlarının ünlü Amerikalı aktris Angelina Jolie'nin hayat verdiği her attığını vuran macera filminin ana karakteri "Lara Croft: Tomb Raider" olarak andığı Nisa Aydın, 16 kişilik atış ekibiyle Polis Akademisi Başkanlığının her yıl yayınladığı genelge doğrultusunda aynı anda 100 emniyet personeline beylik tabancaları ile uzun namlulu silahların teknik ve taktik atış eğitimlerini verebiliyor.

8 / 29 Başpolis memuru Nisa Aydın AA muhabirine yaptığı açıklamada, polislik aşkının küçüklüğünde içine işlediğini, çocukken bebekler yerine tahta tabancayla oynadığını anlatarak, şunları söyledi:

9 / 29 "Benim için silah vücudumun bir uzvu, elim, ayağım, gözüm gibi. Silaha o kadar alıştım ki benimle bütünleşti. Amacım, bunu meslektaşlarıma en iyi şekilde aktarabilmek ve kanunların bize verdiği yetki doğduğunda en iyi şekilde silahımızı kullanabilmeyi öğretmek."

10 / 29 Aydın, eğitim verdiği arkadaşlarının terör bölgelerinde başarılı operasyonlar gerçekleştirdiğini vurguladı.

11 / 29 Personele "kas hafızası" oluşturmaya çalıştıklarını vurgulayan Aydın, şu değerlendirmede bulundu:

12 / 29 "Kas hafızası oluştuğu zaman silahı çıkarıp, hedefi aldığınızda vuruyorsunuz, mesafe fark etmez. Silah çekme, yer değiştirme her türlü eğitimimiz var. Asla sabit kalıp yerimizde hedef olmadan, sağa sola kayarak, şarjör değiştirerek, yürüyerek hareketli atışlarımız var.

13 / 29 Burada eğitimlere başladığımda, 'Bize bir bayan mı anlatacak atış dersini?' dediler. Hatta 'Hocam etmeyin, gözünüzü seveyim, siz işinize bakın.' diyenler oldu. Eğitimlerde ikinci dönemden sonra beni kabullendiler. Artık izinli olduğumda, 'Hocam siz olmayınca alanın tadı yok, sizden komut almak istiyoruz.' diyorlar."

14 / 29 Vatan, millet sevgisi üzerine şiirler de yazan Aydın, görevdeyken her İstiklal Marşı okunduğunda gözlerinin dolduğunu, göndere bayrak çekerken duygulandığını dile getirdi.

15 / 29 Aydın, "Bu gururlu teşkilatın, özüyle gücüyle ve geçmişinden gelen tecrübesiyle bir mensubu olduğum için Allah'a şükrediyorum. Dualarıma kavuştum ve 18 yıldır canımla kanımla ve başımla bu teşkilata hizmet ediyorum. Son nefesime kadar da mücadele etmeye devam edeceğim." ifadesini kullandı.

16 / 29 Hedefler vurulduğunda yorgunluğunun gittiğini belirten Aydın, operasyon bölgelerinde görev yapmanın hayalini kurduğunu söyledi.

17 / 29 Aydın, "Yarın 'Afrin'e, İdlib'e gideceksin.' deseler koşa koşa giderim. Keşke Rabb'im nasip etse de gitsem."sözlerine yer verdi.

18 / 29 İşte fotoğraflar

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