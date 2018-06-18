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Bayram dönüşü otogarlar doldu taştı!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 18.06.2018 11:56 | Son Güncelleme

Ramazan Bayramı'nda şehir dışına çıkan pek çok vatandaş evinin yolunu tutunca otogarlarda bitmeyen bir yoğunluk yaşanıyor.

Dünden itibaren dönüş yoluna geçen vatandaşlar, bugün de otogardaki yoğunluk sebebiyle zor anlar yaşadı. Öyleki, otogara ulaşamadan otobüsten inip evine yürüyerek gitmek isteyenler dahi oldu. İşte İstanbul'daki o ilginç manzaralar...

Bayrampaşa'da bayram dönüşü yoğunluğu

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Anahtar Kelimeler:
Bayrampaşa otogar yoğunluk OTOBÜS bayram

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