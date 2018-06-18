Bayram dönüşü otogarlar doldu taştı!

Dünden itibaren dönüş yoluna geçen vatandaşlar, bugün de otogardaki yoğunluk sebebiyle zor anlar yaşadı. Öyleki, otogara ulaşamadan otobüsten inip evine yürüyerek gitmek isteyenler dahi oldu. İşte İstanbul'daki o ilginç manzaralar...