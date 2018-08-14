Bayramda çocuklarla gidilebilecek en güzel yerler

İstanbul'daki çeşitli müzeler, lunaparklar, eğlence ve oyun alanları çocuklara bayram tatilinde unutulmaz bir tatil yaşatacak.

İstanbul'da çocuklar için en eğlenceli adresler

1 / 14 İstanbul'da çocuklar için en eğlenceli adresler

2 / 14 MİNİATÜRK Antik Çağ'dan Roma'ya ve Bizans'a, Selçuklu'ya Osmanlı'ya değin, bu topraklarda hüküm sürmüş ve iz bırakmış her medeniyetin kültürlerinden günümüze kalan zengin mimari mirası bir araya getiren Haliç'teki Miniatürk, masalsı bir yolculuğa çıkmak isteyen çocukları bayram tatilinde de ağırlayacak.

3 / 14 RAHMİ M. KOÇ MÜZESİ Haliç'in kuzey yakasındaki Hasköy semtinde, yaklaşık 27 bin metrekarelik alana yayılan Rahmi M. Koç Müzesi, Mustafa Koç Binası, Tarihi Hasköy Tershanesi, Açık Hava Sergileme Alanı olmak üzere üç ana bölümden oluşuyor. Çocuklara yönelik DNA, astronomi, matbaa ve matematik gibi birbirinden farklı eğitimlerin de verildiği atölyelerin bulunduğu müzede, tüm ülkelere ve geçmişten günümüze tüm dönemlere ait, endüstri ve mühendislikle ilgili objeleri ve belgeleriyle çocukların beğenisini topluyor.

4 / 14 İSTANBUL OYUNCAK MÜZESİ Şair ve yazar Sunay Akın tarafından kurulan İstanbul Oyuncak Müzesi'nde, 1700'lü yıllardan günümüze oyuncak tarihinin en gözde örnekleri sergileniyor. Akın'ın 20 yılda 40'ı aşkın ülkedeki koleksiyonerlerden, antikacılardan ve açık artırmalardan satın aldığı oyuncaklarla kurduğu İstanbul Oyuncak Müzesi, dünya tarihini daha eğlenceli, daha akılda kalıcı bir öğrenme yöntemi ile ziyaretçilere sunuyor.

5 / 14 ÇİKOLATA MÜZESİ Esenyurt'taki Çikolata Müzesi, çikolataya düşkünlükleri dolayısıyla hiç kuşkusuz çocukların ilgiyle gezecekleri müzelerin başında geliyor. Bu müzede, çikolatadan yapılan Türk İslam sanatının şaheserlerini, dünya sanatının başyapıtlarını, masal kahramanlarını, ünlü efsaneleri, şelaleleri yer alıyor. Müzenin ana salonunda, gerçek boyutlu çikolata ev, Nuh'un Gemisi, çikolatanın tarihini anlatan tablolar bulunuyor. İstanbul Salonu'nda Galata Kulesi'nden Sultan Ahmet Camisi'ne, Kız Kulesi'nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne ve İstanbul'u temsil eden birçok tarihi yapıtlara, Medeniyetler Salonu'nda ise dünya tarihinde yer almış Hitit, Antik Yunan, Bizans, Osmanlı devlet ve milletlerini sembolize eden tablolar ile geçmişe çikolata tadında yolculuk yapmak mümkün.

6 / 14 MADAME TUSSAUDS Dünyanın en ünlü balmumu heykel müzesi Madame Tussauds'da, tarihi ve kültürel kahramanlar ile geçmişten bugüne sanat, spor ve siyaset dünyasının yaklaşık 60 ünlü ismi yer alıyor. Müzede, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde tarihi bir gezinti yapılırken, Türkiye'den birçok ismin yanı sıra çok sayıda uluslararası müzik, spor ve film yıldızının balmumu heykellerini görmek mümkün. Müzede tarih ve liderler bölümünde Mustafa Kemal Atatürk, Mimar Sinan, Fatih Sultan Mehmet, müzik bölümünde Zeki Müren, Madonna, Beyonce, MFÖ, Barış Manço, bilim ve kültür bölümünde Mona Lisa, Albert Einstein, Leonardo da Vinci, spor bölümünde Maria Sharapova, Rafael Nadal'ın da aralarında yer aldığı çok sayıda ünlünün heykeli bulunuyor.

7 / 14 DARICA HAYVANAT BAHÇESİ Türkiye'nin ilk özel hayvanat bahçesi olan Darıca Hayvanat Bahçesi'ni ziyaret edenler, aslandan maymuna, timsahtan boz ayıya, farlı türlerde kuşlardan sürüngenlere kadar çok sayıda canlıyı görme imkanı bulacak.

8 / 14 İSTANBUL KELEBEK ÇİFTLİĞİ Beykoz'un Zerzevatçı köyündeki İstanbul Kelebek Çiftliği'nde ise doğanın rengarenk ve narin üyelerini gözlemlemek mümkün. 450 kelebeğin barındığı çiftlikte, kelebeğin yumurta, tırtıl, pupa ve erişkinlik dönemlerinin her biri gözlemlenebiliyor.

9 / 14 TORİUM SNOWPARK Bir alışveriş merkezinin içinde yer alan Torium Snowpark da İstanbul'un ortasında kayak keyfi yaşatıyor. Kayağın yanı sıra snowboard ve snowtubbing (kızak) yapılabiliyor. Profesyonel hocalardan ders alınarak, sıfırdan kayak öğrenilebiliyor ya da kayma deneyimi artırılabiliyor.

10 / 14 VİALAND Yaklaşık 100 futbol sahası büyüklüğündeki 600 dönümlük arazi üzerinde kurulan Vialand, masalsı bir dünyaya yolculuk yapmak isteyen çocukları, bayram tatilinde de bekliyor. Girişinde büyük bir şatonun yer aldığı Vialand, "Oyun Dünyası", "Efsaneler Dünyası" ve "Macera Dünyası" bölümlerinden oluşuyor. "Macera Dünyası" bölümünde, Adalet Kulesi (Tower Ride), Çılgın Nehir (Rafting Ride), Viking (Splash Coaster), Jetski, King Kong, 360, Maceraperest (Family Coaster), Nefeskesen (Roller Coaster), Hayal Perdesi gibi 50’den fazla ünite yer alıyor. Ahşap evleri, cumbalarıyla "Bir Zamanlar İstanbul Sokağı" eski İstanbul mahalle hayatını ve kültürünü yaşatıyor. Açık hava oyun parkı ise çocukların keyifli anlar geçireceği Minik Kaşifler, Atlıkarınca, Hayal Makinesi, Küçük Madenciler, Neşeli Çiftlik, Uçan Çocuklar, Mini Kule, Çarpışan Arabalar, Kahraman İtfaiyeciler, Minik Yarışçılar ünitelerinden oluşuyor.

11 / 14 JURASSİC LAND Eğitimle eğlenceyi birleştiren konseptini Türkiye ile tanıştıran Jurassic Land, sadece görsel bir şölen yaratmakla kalmıyor, küçük büyük herkesin ilgisini çekiyor. Deneyimli rehberler eşliğinde gerçekleştirilen turlarda tüm ziyaretçiler efsanevi dinozorları hem yakından tanıyor hem de dönem hakkında bilgi sahibi oluyor.

12 / 14 LEGOLAND Legoland, İstanbul'da ailelerin 3-10 yaş arasındaki çocukları ile yaratıcılık dünyasını keşfedip eğlenebileceği kapalı eğlence merkezlerinden biri. Eğlence ve rengarenk lego parçaları ile dolu Legoland'da çocuklar, Space Missions'da uzayın derinliklerini, Miniland'da Galata Kulesi, Ayasofya, Sultanahmet Camisi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile İstanbul'un ve dünyanın simge haline gelmiş ünlü yapılarını keşfetme imkanı bulurken, uzmanından binaların, ilginç hayvanların ve güçlü kahramanların nasıl oluşturulduğunu öğrenebilecek.

13 / 14 KİDZANİA Çocukların ülkesi KidZania'da, çocuklar, birlikte doya doya eğlenirken yeni şeyler öğreniyor. KidZania'da, 4 -14 yaş arasındaki çocuklar, birbirinden eğlenceli 65 aktivite alanında hem motor becerilerini hem de fiziksel ve sosyal becerilerini geliştirme olanağı buluyor. Çocuklar burada 100'den fazla mesleği deneyimleyerek, seçim yapma özgürlüğünü elde ediyor, yaratıcılıklarını kullanıyor.