Bebeğinin yatak odasında şirket kurdu, milyoner oldu

Bebeğinin yatak odasında şirket kuran Victoria, kısa sürede şirket cirosunu 7 milyon sterline ulaştırdı. İşte o ilginç başarı hikayesi...

Bebeğine bakmayı amaçlarken milyoner oldu

1 / 24 Victoria Molyneux isimli İngiliz kadın, doğum yaptıktan sonra çocuğuna bakabilmek için işten ayrıldı.

2 / 24 Ancak çocuğuna iyi bir gelecek hazırlayabilmek için boş durmayı da aklından bile geçirmedi.

3 / 24 Çocuğunun uyuduğu yatak odasından bir şirket kurmaya karar verdi.

4 / 24 Şu anda milyon dolarlık bir kapasiteye erişen 'What That Trend' işte böylece, çocuğunun yatak odasında kurulmuş oldu...

5 / 24 28 yaşındaki genç anne, Facebook hesabı açarak tasarladığı giysileri takipçileriyle paylaşmaya başladı.

6 / 24 Ancak daha önce bu meslekte hiçbir tecrübesi olmayan kadın zorlanıyordu.

7 / 24 İşi kurduğunda haftada 'onlarca' sipariş hedefi koyduğunu belirten kadın günde 1000 kadar sipariş alıyor.

8 / 24 Facebook'ta kurduğu işin beklenmedik bir şekilde fazla sipariş bulunması nedeniyle genç anne şirketi 'yatak odasının' dışına taşıma kararı aldı.

9 / 24 Genç annenin kurduğu şirketin cirosu geçen sene 7 milyon sterline ulaştı.

10 / 24 Şirketin, sosyal medyada ulaşabildiği 2 milyon kişi bulunuyor.

11 / 24 Genç anne şimdi İngiltere'nin en ünlü giyim firmaları ile temas halinde.

12 / 24 Şirket, Nisan 2015 yılında kurulurken, herkes Isabella bebeğin odasında kurulan şirketin 'uğurlu' olduğuna inanıyor.

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