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Bebeğinin yatak odasında şirket kurdu, milyoner oldu

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 03.04.2018 07:46 | Son Güncelleme

Bebeği Isabella'nın doğumunun ardından işini bırakarak çocuğuyla daha iyi bir şekilde ilgilenmek isteyen Victoria Molyneux, kendi mesleğinden de kopmayı istemeyince dünyanın ilgisini çekmeyi başaracağı bir duruma imza attı.

Bebeğinin yatak odasında şirket kuran Victoria, kısa sürede şirket cirosunu 7 milyon sterline ulaştırdı. İşte o ilginç başarı hikayesi...

Bebeğine bakmayı amaçlarken milyoner oldu

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Victoria Molyneux isimli İngiliz kadın, doğum yaptıktan sonra çocuğuna bakabilmek için işten ayrıldı.
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Ancak çocuğuna iyi bir gelecek hazırlayabilmek için boş durmayı da aklından bile geçirmedi.
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Çocuğunun uyuduğu yatak odasından bir şirket kurmaya karar verdi.
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Şu anda milyon dolarlık bir kapasiteye erişen 'What That Trend' işte böylece, çocuğunun yatak odasında kurulmuş oldu...
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28 yaşındaki genç anne, Facebook hesabı açarak tasarladığı giysileri takipçileriyle paylaşmaya başladı.
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Ancak daha önce bu meslekte hiçbir tecrübesi olmayan kadın zorlanıyordu.
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İşi kurduğunda haftada 'onlarca' sipariş hedefi koyduğunu belirten kadın günde 1000 kadar sipariş alıyor.
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Facebook'ta kurduğu işin beklenmedik bir şekilde fazla sipariş bulunması nedeniyle genç anne şirketi 'yatak odasının' dışına taşıma kararı aldı.
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Genç annenin kurduğu şirketin cirosu geçen sene 7 milyon sterline ulaştı.
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Şirketin, sosyal medyada ulaşabildiği 2 milyon kişi bulunuyor.
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Genç anne şimdi İngiltere'nin en ünlü giyim firmaları ile temas halinde.
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Şirket, Nisan 2015 yılında kurulurken, herkes Isabella bebeğin odasında kurulan şirketin 'uğurlu' olduğuna inanıyor.
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Victoria Molyneux bebek

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