Bedava giriş için akın ettiler! 2 saatte 7 bin kişi ziyaret etti

Binlerce Denizlili, bedava giriş için Pamukkale gişelerine akın etti.

Pamukkale'ye ziyaretçi akını

1 / 24 UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'ye girişler Turizm Haftası kapsamında 2 saat ücretsiz yapılınca 7 bin kişi travertenlerde yoğunluk oluşturdu.

2 / 24 Kentte 42. Turizm Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu kapsamda Pamukkale Ören yerine girişler 16.00-18.00 saatlerinde ücretsiz yapıldı.

3 / 24 Vatandaşlarda bu kampanyaya yoğun ilgi göstererek girişlerde uzun yaya ve araba kuyrukları oluşturdu.

4 / 24 Termal suların oluşturduğu görsel güzellikleri "bedava" görmek isteyen 7'den 70'e yerli turistler bölgede yoğunluğa neden oldu.

5 / 24 Pamukkale'ye gelen yerli ve yabancı turistler, travertenler üzerinde yürüdü, bol bol hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi, bazıları ise antik havuzda termal suların tadını çıkardı.

6 / 24 Hierapolis Antik Kenti'ni de gezme fırsatı bulan ziyaretçiler özellikle antik tiyatro ve anıt mezarlara ilgi gösterdi.

7 / 24 Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen düzenlenen etkinlikte son yıllarda Pamukkale'ye gelen yerli ve yabancı turistlerin sayısında artış olduğunu ve son dönemde de yerli ziyaretçilerin yoğunluk oluşturmaya başladığını söyledi.

8 / 24 Pamukkale'ye girişlerin 2 saat süresince ücretsiz olmasını fırsat bilen ziyaretçilerin ören yerine akın ettiğini belirten Şen, konu ile ilgili şunları söyledi:

9 / 24 "Bu yıl Pamukkale'ye yoğun talep var. Artık ziyaretçiler tatil rotalarını Pamukkale'ye çevirdi. Girişlerin ücretsiz olduğunun haberini alan vatandaşlarımız travertenlerde yürüyecek yer bırakmadı. Adeta insan seli oldu. Gişelerden aldığımız bilgiye göre 2 saat içerisinde 7 bin ziyaretçi giriş yapmış. Bu ilginin diğer günlerde devam etmesi için gerekli çalışmaları yapacağız."

10 / 24 Ankara'dan ailesiyle beraber gelen Yusuf Beydemir ilk kez Pamukkale'ye geldiğini ve buranın eşsiz manzarasına hayran kaldığını söyledi.

11 / 24 İstanbul'dan gelen Ayhan Deveci ise yılda 3 defa ailesiyle Pamukkale'yi ziyaret etmeye çalıştığını ve bu ücretsiz giriş kampanyasının artarak devam ettirilmesini istedi.

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