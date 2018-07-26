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Bedelli askerlik için satılık inek, at, traktör!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 26.07.2018 11:06 | Son Güncelleme

Bedelli askerlik için 2018 yılında çıkarılan kanundan yararlanmak isteyen kişiler, bedelli askerlik parasını ödeyebilmek için ellerinde ne varsa satışa çıkardılar.

Ev, araba, arsa gibi alışılagelmiş ilanların dışında satılık inek, at, traktör gibi ilanlara rastlayanlar şaşırmadan edemedi. İşte ilginç ilanlardan bazıları...

Bedelli askerlik için ne varsa satılığa çıkardılar!

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Bedelli askerlikten faydalanabilme hakkına sahip gençler, 15 bin lirayı ödeyebilmek için sahip oldukları birçok şeyi internetten satışa çıkardı.
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bedelli askerliğin de olduğu torba yasa tasarısı kabul edildi. Bunun üzerine birçok kişi, bedelli askerlikten faydalanabilmek için para bulma arayışına girdi.
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Bankalar 48 aya kadar vadelerde kredi hazırlarken, bazıları çareyi otomobilini, evini, traktörünü ve hayvanlarını satışa çıkarmakta buldu. Bununla birlikte online satış sitelerinde ikinci el hareketliliği oluştu.
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Bedelli askerlik ücretini karşılayabilmek için satışa sunulanlar arasında arsa, ev, iş yeri, otomobil, motosiklet, ticari ve deniz araçları, traktör, çelik jant, bilgisayar, cep telefonu, fotoğraf makinesi, kamera, kol saatinin yanı sıra inek ile at gibi hayvanlar da yer aldı.
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İNTERNET PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKTİ

İNTERNET PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKTİ
Bedelli askerlik için ürünlerini satışa çıkartanların ilanların açıklama kısımlarına yazdıkları ifadelerden en dikkat çekici olanı şuydu:
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'7 yaşında. Arabaya da koşar. Çok uysal bakımlı güzel bir dişi at. Ormana gider, eşinizi dostunuzu gönül rahatlığıyla bindirebilirsiniz'
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
hani bedelli zengine çıkıyordu. fakir çocuğu şehit oluyordu.. siz her bedelliyi zengin zannedin
sizin ben kanınızı nasıl adamlarsınız lan siz dedeleriniz atalarınız bu yüzden mi kanla aldı bu ülkeyi adiler yazıklar olsun
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