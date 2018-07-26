Bedelli askerlik için satılık inek, at, traktör!

Ev, araba, arsa gibi alışılagelmiş ilanların dışında satılık inek, at, traktör gibi ilanlara rastlayanlar şaşırmadan edemedi. İşte ilginç ilanlardan bazıları...
İmamla müezzin birbirine girdi
Mustafa Destici: Meral Akşener'i başarısız bulmuyorum!
Son dakika! Yunanistan'daki yangının çıkış nedeni belli oldu!
İskenderun'da 2.5 yaşında kaçırılan çocuklarına 21 yıl sonra kavuştular
İYİ Partili Mehmet Aslan: Meral Akşener'in 24 Haziran seçimlerindeki oyu yüzde 17.5'tir
İstihbarat'tan korkutan rapor, O ülkede PKK'lı sayısında büyük artış
Genç kızın karnından çıkan doktorları hayrete düşürdü! Tam 6 kilo
Bu nasıl moda? Bakan bir daha baktı!
Düğün günü yapılanlar damadı canından bezdirdi, çatıya çıktı
Çin'de 70 tonluk dinozor buldular!
MEB'den ders kitapları için FETÖ uyarısı! O belge ortaya çıktı!
Mars'ta su birikintisi bulundu! İnsanlığın tarihini değiştirecek buluş
Okuyucu Yorumları 2 yorum