Bekaretini 1.2 milyon dolara sattı!

Genç kızla birlikte olmak isteyen kişi tek bir gece karşılığında genç kıza tam 1,2 milyon euro verdi. Bakın Jasmine bunu neden tercih etmiş...

Bekaretlerini internetten satılığa çıkardılar!

1 / 166 Fransa'nın başkenti Paris'te yaşayan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi, ilk ilişkisine internet üzerinden tanıştığı bir bankacıyla girdi!

2 / 166 Jasmine isimli kız, utanç verici satıştan 1,2 milyon euro aldı.

3 / 166 Eski Wall Street bankacısı Jasmin'le birlikte olabilmek için Los Angeles ve Münih'ten erkeklerle yarıştı.

4 / 166 20 yaşındaki üniversite öğrencisi, müşterisiyle ilk buluşmasında biraz gergin olduğunu ancak sonrasında orta yaşlı adamdan hoşlandığını söylüyor.

5 / 166 Genç kız, "İnsanların çoğu ilk deneyimini tekrar yaşama şansı yakalasaydı, 1,2 milyonu tercih ederdi" diyor.

6 / 166 Para hesabına yatan Jasmine, dünya turuna çıkmak ve kendi şirketini kurmak istiyor.

7 / 166 İngiliz basınına konuşan genç kız, çok dindar bir ailede büyüdüğünü ve normalde evleninceye kadar ilişkiye girmek istemediğini ancak parayı tercih ettiğini anlattı.

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11 / 166 Genç kadın o zamanlar 18 yaşında olduğunu ve anne ve babasına daha iyi bir ev almak için bu teklifi kabul ettiğini söyledi.

12 / 166 İngiltere'de bir çok programa katılarak adını duyuran Kefren, sitenin başka kadınları da seks işçisi olarak kullanmak için kendisini kullandığını, genç kızların bu yolla yüz binlerce dolar kazanacaklarının reklamını yaparak onları kandırmaya çalıştığını söyledi.

13 / 166 Kefren, sosyal medya aracılığı ile bu siteye denk geldiğini, sitenin kendisine reklam için para teklif ettiğini ve teklifi kabul etmesi halinde dünyaca tanınan bir model olmasına yardımcı olacaklarını ve bunu ailesinin asla bilmeyeceğini söyledikleri belirtti.

14 / 166 Genç kız Hollywood yıldızlarından bekareti için çok büyük teklif geldiğini söyleyince uluslararası medyanın dikkatini çekti.

15 / 166 Kefren, isminin duyulmasından sonra ailesini ve en yakın arkadaşlarını kaybettiğini söyledi.

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21 / 166 20 yaşındaki Avustralyalı Kiara, kendisini maddi güvence altında hissetmek için bekâretini ünlü Alman sitesinde açık artırmaya çıkarmaya karar verdiğini açıkladı.

22 / 166 “Hayatımda yeni bir güvenlik ve denge seviyesine ulaşmak istiyorum. Dünyayı gezebilmek, eğitimimin masraflarını karşılayabilmek ve ailemi desteklemek istiyorum.

23 / 166 Daha fazla para, kendi evimi almamı sağlar. Bu, en önemli sebeplerden biri” diyen Kiara, kararını ailesinin de desteklediğini ifade etti..

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25 / 166 İngiltere’nin başkenti Londra’da yaşayan 26 yaşındaki bir öğrenci, bekaretini 1.4 milyon dolara (5.5 milyon TL) bir Hollywood yıldızına sattığını açıkladı.

26 / 166 Kendisine yapılan 500 bin TL'nin üzerindeki teklifleri de az bulan Jasmin, 1.4 milyon dolarlık teklifin ardından ‘satışı’ gerçekleştirdiğini açıkladı. Ünlü aktörün ABD'nin Los Angeles eyaletinde yaşadığı belirtilirken adı ise açıklanmadı.

27 / 166 İkilinin nisan ayında, bir otelde bir araya geleceği açıklandı. Jasmin'e Machester United takımından bir futbolcu ile Münihli bir iş insanı da teklif sunmuştu. En yüksek teklifi veren üç kişiyle de akşam yemeğine çıktığını açıklayan genç kadın, bu deneyimin 'olağanüstü' olduğunu belirtti.

28 / 166 Almanya merkezli bir eskortluk sitesine video kaydını yükleyen genç kadın, alacağı parayla kendi işini kurmak istediğini açıkladı. Bu kadar yüksek bir teklif beklemediğini ve teklif karşısında şaşırdığını belirten Jasmin, yaptığı açıklamada, "Ailem başından beri tüm süreci biliyor ve bana katılıyorlar" şeklinde konuştu.

29 / 166 'Bunu yapmak hayatımı ilerletmeme izin verecek. Finansal kaygıdan arınmış olacağım. Doğru kişinin gelmesini beklemekten bıkmıştım ve yorulmuştum. 26 yaşındayım ve hala o kişiyi bulamadım. Bu sebeple bekaretimi satma alternatifini değerlendirdim. Bu parayla kendi işimi kuracağım. Dünyayı gezeceğim, ABD'yi ve diğer ülkeleri gezeceğim...'

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31 / 166 Sosyal medyada canlı yayın başlatan 19 yaşındaki kız, takipçilerine ücretsiz seks teklifi etti.

32 / 166 Ardından da oda numarasını ve adresini sanal ortamdan takipçileriyle paylaştı.

33 / 166 Pek çok kişinin otele gelmesi üzerineyse yetkililer harekete geçti. Polisin oteli bastığı gecede, genç kız göz altına alınarak karakola götürüldü.

34 / 166 Genç kız, savunmasında yaptıklarının 'şaka'dan ibaret olduğunu söylese de, güvenlik güçlerini ikna etmeyi başaramadı.

35 / 166 O gece, genç kızın kaldığı 6316 numaralı otel odasını 3 bin kişinin sorduğu öğrenildi.

36 / 166 Kendileriyle ilgilenen kişilerden mesaj gelmesini bekleyen kızlar karşılarındakini etkilemek için objektif karşısında kışkırtıcı pozlar veriyor. Siteye giren ziyaretçilere kızların 19 yaşın altında oldukları belirtiliyor.

37 / 166 Kadın satıcılığından farkı olmayan bu olay genç kızlara göre oldukça normal.

38 / 166 Bazı kızlar ilk kez görüşecekleri zengin kişilerle aşk yaşayacağına inanırken başka bir kız annesinin kanser tedavisi için gerekli parayı elde etmek için yapıyor. Başka bir kız ise bu yolla kendi işini kurmak için ihtiyacı olan sermayeye ulaşmak istiyor.

39 / 166 Siteye başvuran kadınların bakire olduğunu kanıtlayacağı bir sağlık sertifikası da isteniyor.

40 / 166 Kızlar bunun için de bir çözüm bulmuş. Bu yolla para kazanmak isteyen kişiler kızlık zarını cerrahi operasyonla yeniliyormuş.

41 / 166 Kızlar, erkekleri hala bakire olduklarına inandırıp para kazanmayı amaçlıyormuş.

42 / 166 Bu yolla oldukça fazla para elde ettiğini gören kızlar tekrar tekrar bu operasyonu yaptırıyormuş.

43 / 166 Bir cerrahi merkezin genel müdürü olan Sergey Chumakov, 'Pek çok kişi bu cerrahiyi bir kaç kez yaptırmış. Öyle ki, bir kız bunun için 15 kez ameliyat masasına yattı.' sözleriyle durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor.

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48 / 166 ÜNİVERSİTE PARASI İÇİN BEKARETİNİ SATIYOR Ailesinin büyük maddi zorluk yaşadığını, yemek bulabilmek için çeşitli yollara başvurduklarını iddia eden genç kız, büyük bir şehre taşınıp annesi için bir ev satın almak istiyor. Alacağı paranın üniversite harçlarını ödemek için de yeterli olmasını uman genç kız elinde kalacak nakit parayla da kedi işini kurmayı hedefliyor.

49 / 166 Alacağı paranın üniversite harçlarını ödemek için de yeterli olmasını uman genç kız elinde kalacak nakit parayla da kedi işini kurmayı hedefliyor.

50 / 166 Konu ile ilgili açıklama yapan Rosalie, şunları söyledi:

51 / 166 'AİLEMİN HAKKIMDA DÜŞÜNECEKLERİNDEN KORKUYORUM' 'Bekaretimi satmam bir sır. Kararım aileme yansırsa çok üzülürler. Benim hakkımda düşünecekleri şeyden çok korkuyorum. Başta tanımadığım biriyle ilişki yaşama düşüncesi beni korkuttu. Ama bunu kalbimi kıracak biriyle yaşamaktansa böyle yaşamayı tercih ederim.Değerin 850 bin avroya kadar çıkmasını istiyorum. Bu hayatımda şimdiye kadar yaptığım en iyi şey olacak.'

52 / 166 TEK KRİTERİ VAR, O DA... 'Cinsel özgürlük çağında yaşıyoruz. Bu benim bedenim, benim kurallarım geçerli. Sadece kazanan kişinin cinsel bir hastalığı olmaması kuralını koydum. Yaş, etnik görüş, din ya da müzik zevkini umursamıyorum. Tabi buluşmamızda bana karşı nazik davranmasını umuyorum. Bekaret müzayedesi fahişelik olarak kabul ediliyor. Fahişelik de Brezilya'da yasal kabul ediliyor. bu nedenle yaptığımda bir yanlış yok.'

53 / 166 ALDIĞI PARAYLA EV SAHİBİ OLUP, KIZ KARDEŞİNE YARDIM EDECEK 18 yaşındaki Nicole, Cambridge Üniversitesi'nde eğitim alabilmek için bekaretini satıyor.

54 / 166 Hatta kendisiyle bir gece geçirmek isteyen bir kişinin 890 bin pound (4 milyon 628 bin TL) teklif sunduğunu söylüyor.

55 / 166 Nicole, alacağı para ile eğitim dışında İtalya'dan İngiltere'ye taşınmayı, ebeveynlerine ev almayı ve kız kardeşine yardım edebilmeyi umuyor.

56 / 166 Avrupa eskort sitesinde kendisini açık artırmaya çıkan Nicole, kendisine yapılacak en yüksek teklifi değerlendirmek istiyor.

57 / 166 Nicole, bu kararı nasıl aldığını şu sözlerle anlatıyor:

58 / 166 '16 yaşımdayken bekaretimin değerli olduğuna karar verdim. benden daha yaşlı bir erkekle ilişki yaşıyordum. Ama bekaretimi, evlenmek istediğim adamla kaybetmeyi düşünüyordum. İyi bir eğitim almak istedim. Bu yüzden finansal desteğe ihtiyacım vardı. İnternette araştırma yaparken 3,1 milyon sterlin karşılığında kendini satan kızlar olduğunu gördüm ve aynı şeyi yapmaya karar verdim. 18 yaşıma girdim. '

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62 / 166 SEVGİLİSİNDEN İNTİKAM ALMAK İÇİN BEKARETİNİ SATIYOR 23 yaşındaki Bailey Gibson bekaretini, Nevada'da bulunan dünyaca ünlü Moonlite Bunny Ranch isimli yasal genelevde açık artırma usulü satacağını söyledi.

63 / 166 KATI BİR DİNİ EĞİTİM ALDI Dindar bir aile tarafından evlatlık olarak alınan ve yatılı bir Hristiyan okulunda okuyarak büyüyen Gibson, oldukça katı bir dini eğitimden geçmiş. Dindar bir kız olarak cinselliğe de uzak büyüyen Gibson, ilk erkek arkadaşı ile tanıştığında da bu durumu onunla paylaşmış.

64 / 166 SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE ALDATILMIŞ Evlenen kadar cinsel birliktelik yaşamak istemediğini söyleyen kız, kendisi gibi dindar olan erkek arkadaşının da bunu kabul etmesiyle mutlu bir ilişkiye yelken açmış ancak geçtiğimiz Sevgililer Günü'nde dünyası başına yıkılmış. Erkek arkadaşının kendisini aldatarak eski sevgilisi ile birlikte olduğunu öğrenince Gibson'în kafasındaki bazı şeyler de değişmiş.

65 / 166 İNTİKAM ALACAK Bu acı verici ayrılığın ardından Gibson'ın aklına gelen şey, o yaşına kadar sakladığı bekaretini kullanmak olmuş.

66 / 166 Çevresindeki insanların beklemediği bir düşüncenin içine giren genç kız ünlü Genelev ile temasa geçerek en yüksek teklifi veren erkek ile beraber olacağını söylemiş.

67 / 166 Erkekler konuşmasının bile yasak olduğu bir çevrede ve dindar bir eğitim ile büyüyen kadının hayatı aldatılmasıyla değişmiş ve şimdi artık "Bekaretimi en karlı şekilde kaybetmek istiyorum" diyor.

68 / 166 Gibson bu şekilde kendi değerlerine saygı duymayan sevgilisinden de intikam almak istiyor.

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70 / 166 Giselle isimli genç model, eskort sitesi aracılığıyla bekaretini satışa çıkardı.

71 / 166 Giselle, hayatında hiçbir şeyi bu kadar fazla istemediğini söyledi ve bekâreti için 3.9 milyon dolar ödemeyi kabul eden Abu Dabili milyoner iş adamıyla telefonda görüştüğünü ifade etti.

72 / 166 RUS POLİTİKACI DA TEKLİF ETMİŞ Giselle'in bekareti için teklif verenler arasında Rus bir politikacının da bulunduğu aktarıldı. Genç model, bekaretinin bu kadar yüksek bir fiyata ulaşabileceğini tahmin etmediğini ve çok mutlu olduğunu söyledi.

73 / 166 DÜNYAYI GEZECEKMİŞ 'Cinderella Escort' adlı internet sitesinden bekaretini satan Giselle, kazandığı parayla dünyayı gezmeyi ve eğitimi için yatırım yapmayı planlıyor.

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75 / 166 RANDEVU VERDİ Londra'da yaşayan 26 yaşındaki Jasmin, bakire olduğuna dair doktor raporu alıp Almanya merkezli bir eskort sitesinde bekaretini açık artırmayla satışa çıkardı. Genç kızla iletişime geçerek bir cafede randevu verdi. Kızın oturacağı yere gizli kamera yerleştirildi. iPhone 8 için bekaretini satan genç kızın bir arkadaşıyla konuşması burada kayda alındı.

76 / 166 'HERKESTE VAR BENDE YOK' Genç kız, “Bütün arkadaşlarımda iPhone 8 var ancak benin onu alabilecek kadar param yok. O yüzden zengin bir yabancıyla birlikte olma karşılığında telefonum olacak” diyordu.

77 / 166 Genç kız, onunla buluşmaya gelen genç bir adamla birlikte bir otel odasına gitti. İnandırıcı olması için adam kıza iPhone 8 de getirmişti.

78 / 166 4 ÇIPLAK ADAM İÇERİ DALDI Kısa bir süre sonra içeri yarı çıplak, elinde kamera olan 4 erkek girdi.

79 / 166 Genç kız çığlık atmaya başlamıştı ki ünlü vlogger içeri girerek kızın yüzüne yaptığının yanlış bir şey olduğunu söyledi.

80 / 166 SAHTE DİYENLER DE VAR Ancak yüzü ve kimliği gizli tutulan genç kızla ilgili bu videodaki olayın tamamen düzmece olduğunu düşünen de çok sayıda insan var.

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87 / 166 En yüksek fiyatı verene bekaretini verecek! Londra'da yaşayan 26 yaşındaki Jasmin, bakire olduğuna dair doktor raporu alıp Almanya merkezli bir eskort sitesinde bekaretini açık artırmayla satışa çıkardı.

88 / 166 ÖNCE RAPOR ALDI SONRA SATIŞA ÇIKARDI Şu ana kadar verilen en yüksek fiyat 90,000 poundu buldu. Jasmin en yüksek fiyat karşılığından bekaretini satıp kazandığı para ile hem eğitim masraflarını karşılayacak, hem de kendi işini kurmayı planlıyor.

89 / 166 "JASMIN'İN TEKLİFİ EŞSİZ" Website kurucusu 27 yaşındaki Jan Zakobielski, Jasmin'in bekaretini yıllanmış şaraba benzeterek Jasmin'in yaşından dolayı teklifinin eşsiz olduğunu söyledi.

90 / 166 "DOĞRU ADAMIN GELMESİNİ BEKLEYEMECEĞİM" Jasmin, geleneksel olarak cinsel ilişki için evliliği bekleyen kadınlara saygı duyduğunu ama artık doğru adamın gelmesi için bekleyemeceğini söyledi. Jasmin, bu yüzden bekaretini satmaya karar verdiğini ve aldığı bu karardan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Jasmin'in bekaretini satışa çıkardığı website yöneticileri, Jasmin'in doktor raporu ile bakire olduğunu kanıtladığını ama en yüksek fiyatı verecek kişinin doktor çağırıp Jasmin'i muayene ettirme hakkına sahip olduğunu söyledi.

91 / 166 Bekâretini 6600 TL'ye satışa çıkardı Ukraynalı 18 yaşındaki Yulia adlı öğrenci, yerel Rus gazetesi Torbinka’ya verdiği ilanda bekâretini 50 bin grivna’ya (yaklaşık 6,600 lira) satışa çıkardığını açıkladı.

92 / 166 İlanın başlığını ‘satılık bekâret’ olarak duyurdu İlanda adını Yulia olarak duyuran Ukraynalı genç kız, ilanın başlığını ‘satılık bekâret’ olarak duyurdu. Bekâretini ‘ciddi bir erkeğe’ satmak istediğini duyuran Yulia, acil paraya ihtiyacı olduğu için böyle bir yolu tercih ettiğini belirtti. Ancak Yulia, ilk cevapların ‘ciddi’ olmadığını açıkladı.

93 / 166 Genç kız bekaretini paraya ihtiyacı olduğu için satışa çıkardı Ukrayna’nın güneydoğusundaki Melitopol şehrinde yaşayan genç kız, “Er ya da geç ona ‘güle güle’ demek zorundayım. Sarhoş olduğum bir partide olmasındansa bu şekilde olması daha iyi” şeklinde konuştu.

94 / 166 Ancak sebebini açıklamadı ‘Satılık bekâret’ başlıklı ilan, sitedeki çalar saat ve antika ilanlarının yanında yer aldı. İlanın açıklamasında, “Tatlı bir kız, 18 yaşında ve öğrenci. Bekaretimi bana 50 bin grivna (yaklaşık 6,600 lira) maddi yardım yapacak ciddi bir erkeğe vereceğim” ifadelerine yer verildi.

95 / 166 Bekâretini 6600 TL'ye satışa çıkardı İlanda ayrıca, “Buluşma Melitopol’de, mutlaka benim seçtiğim bir yerde olacak” talebi yer aldı. İlanda Yulia, paranın ‘eğlenceye’ ve ‘boşa’ harcanmayacağını belirterek, ‘iyi sebeplerle’ kullanılacağını duyurdu. Yulia, ‘önemli bir sebep için’ paraya ihtiyacı olduğunu açıklarken, ‘özel’ olduğu’ gerekçesiyle sebebini açıklamadı.

96 / 166 Bekâretini 6600 TL'ye satışa çıkardı Bir ‘yarış’ yapmayacağını belirten Yulia, ilk ‘gerçek erkeğe’ bekâretini satacağını duyurdu. Yulia, gazetecilere yaptığı açıklamada, alıcıya takdim etmek üzere hastane raporu verebileceğini de aktardı. Genç kız, adaylarla Skype üzerinden görüşecek. Yulia, konuyla ilgili güvenlik önlemleri de almış. Buna göre, Yulia’nın bir erkek arkadaşı müşteriyi görüp parayı teslim alacak. Eğer Yulia 1 saat içinde aramazsa, arkadaşı polise haber verecek. Öte yandan, Torbinka gazetesi yetkilileri ilk kez böyle bir ilan aldıklarını açıkladı.

97 / 166 Bekaretini 250 bin dolara satışa çıkardı Avustralya Sydney'de yaşayan 19 yaşındaki bir genç, 250 bin dolara bekaretini satışa çıkardı. Boyunun 1.61 cm, kilosunun 44 kilogram olduğunu belirten genç kız, şartlarını yerine getirebilecek kişileri aradığını söyledi.

98 / 166 19 yaşındaki genç kız verdiği ilanda şartlarını sıraladı Locanto adlı internet sitesine bekaretini satmak için ilan veren 19 yaşındaki kız, kendisine talip olacaklar için şartlarını liste haline getirdi.

99 / 166 Genç kızın şartları ise... Kendisine talip olacak olan kişiyle, bir akşam yemeğine çıkmak ve orada tanışmak, kendisinin seçtiği bir otele gitmek, (Talip olan kişi bunu istemezse, anlaşmaktan vazgeçebilecek) prezervatif kullanılması, seks oyuncaklarının ve şiddetin olmaması, olanların hiçbir şekilde kameraya çekilmemesi

100 / 166 'Ben her şeye açığım' diyerek taliplerinin kendisini aramasını bekliyor İlanda son olarak istediği fiyatı belirten genç kız, 'bana sorularınızı ve tekliflerinizi gönderin. Her şeye açığım' notunu düştü.

101 / 166 Bu, ilk bekaretini satışa çıkaran genç değil Geçen ay bir Alman genç, daha önce seks yapmadığını doğrulayan doktor raporuyla bekaretini satışa çıkarmıştı. 18 yaşındaki Kim adındaki genç kız ise, Cinderella Eskort ajansı aracılığıyla bekaretin satışa çıkarmış araba, ev ve eğitim ihtiyaçlarını karşılayabilmek için böyle bir yola başvurmuştu.

102 / 166 Bekaretini açık artırmaya çıkardı! Yarı Avustralyalı yarı Alman olan Kim adındaki öğrenci, araba ve daire sahibi olmak için ilginç bir yola başvurdu. 18 yaşındaki Kim, Cinderella Escorts web sitesinde bekaretini satışa çıkardı.

103 / 166 Araba ve daire satın alabilmek için böyle bir yola başvurdu Kim için ilk teklif fiyatı 400 bin TL'den başlıyor. Bunun yüzde yirmisi Cinderella Escorts web sitesine gidiyor.

104 / 166 Öğrenci olan Kim, eğitim masraflarını da karşılayabilmeyi umuyor Genç kız dünyanın her yerinden gelen tekliflere açık olduğunu söyledi. Uzun boyuyla dikkat çeken Kim, siteye giriş mesajı olarak,'' Merhaba benim adım Kim. Bekaretimi satmak istiyorum. Almanya ya da Viyana'da okumak istiyorum. Gelecek olan parayla bir ev satın alabilir, eğitim ücretlerimi ödeyebilir ve bir araba alabilirim'' notunu düştü.

105 / 166 Genç kızın bekaretinin doktor raporlu olduğunu belirtiyor Web sitesinde Kim, portakal suyu içmeyi sevdiğini ve Yunan yemeklerinin ilgisini çektiğini belirtiyor.

106 / 166 Teklif verenler de rapor isteyebiliyor Site, kendilerine başvuran kızların daha önce cinsel ilişkiye girmediklerini onaylayan doktor raporu şartı koyuyor.

107 / 166 Bekaretini açık artırmaya çıkardı! Kim'den, teklif veren kişiler de doktor belgesi ile kanıtlanmış rapor isteyebilir. Kim için ilk teklif fiyatı 400 bin TL'den başlıyor. Bunun yüzde yirmisi Cinderella Escorts web sitesine gidiyor.

108 / 166 Bekâretini 9 milyon TL'ye sattı! 18 yaşındaki Rumen Aleexandra Kefren, geçen Kasım ayında İngiliz televizyonu ITV'de yayımlanan "This Morning" (Bu Sabah) programına çıkarak, bekâretini satmak istediğini açıklamıştı. Kefren, bekâretini 2.3 milyon euro'ya (Yaklaşık 9 milyon TL) sattığını açıkladı.

109 / 166 Bekaretini satılığa çıkarma gerekçesi ise maddi sıkıntılar Hollywood yapımı "Indecent Proposal" (Ahlaksız Teklif) filmini izlediğinde bu kararı verdiğini söyleyen Kefren, elde edeceği parayla da Romanya'daki ailesi için yeni bir ev almayı planladığını söylemişti.

110 / 166 Parayı ailesine ve eğitime harcamak istiyor İngiliz basınında çıkan haberlere göre Kefren, ilk cinsel deneyimini yaşamak için Hong Konglu bir iş adamıyla 2.3 milyon euro (Yaklaşık 9 milyon TL) karşılığında anlaştı.

111 / 166 Genç kız Hong Konglu bir iş adamıyla anlaştı İngiliz The Mirror gazetesinin haberine göre, bu anlaşma Almanya merkezli bir eskort sitesi aracılığıyla gerçekleşirken, Hong Konglu milyonerin ismi açıklanmadı.

112 / 166 Ailesi öğrendikten sonra büyük tepki gösterdi ITV'de yayımlanan "This Morning" (Bu Sabah) programının sunucularından Phillip Schofield, genç kadının açıklamaları karşısında şaşkınlığın gizleyememişti.

113 / 166 Ancak Khefren kararından dönmedi Kefren, "Çok fakir bir ülkede yaşıyorum. Bu yüzden anne babama yardım etmem lazım" diyerek, aldığı kararı savunmuştu.

114 / 166 Bekâretini 9 milyon TL'ye sattı! BEKARETİNİ 9 MİLYON TL'YE SATTI Khefren'in, Hong kong'lu iş adamıyla buluşmasına eskort personeli de eşlik edecek.

115 / 166 Külkedisi Eskort adındaki eskort sitesi Khefren'in bekaretini satma kararından sonra kendilerine 300'den fazla bakirenin başvuru yaptığını söylüyor.

116 / 166 Genç kız ne yaptığını anne babasıyla paylaşmadığı için oldukça büyük tepki gördü.

117 / 166 Polis babası Toni ve annesi Elena, kızlarının bu iğrenç durumdan vazgeçmesi için yalvadıklarını ancak kızlarını kararından döndüremediklerini ifade etti.

118 / 166 Khefren'in anne ve babasına cevabı, vücudunun kendisine ait olduğu ve istediğini yapabileceği olmuş. Khefren, paranın bir kısmıyla ailesine yardım edeceğini, bir kısmını da eğitimi için harcayacağını ifade ediyor.

119 / 166 Bekaretini internetten satılığa çıkardı! Genç kız açık artırma usulü yapılan satış işlemi sonunda en yüksek ücreti ödeyen kişiyle birlikte olacak.

120 / 166 İç çamaşırlarıyla lüks bir suitte çekilmiş birçok fotoğrafının bulunduğu internet sayfası üzerinden kendine satışa çıkaran Elizabeth Raine'in yüzü hiçbir fotoğraf karesinde görünmüyor. Sitede kullandığı Elizabeth Raine isminin gerçek adı olup olmadığı ise bilinmiyor.

121 / 166 Bekaretini online olarak satışa çıkaran genç kızın hedeflediği miktarsa 250 bin pound yani yaklaşık 925 bin lira…

122 / 166 Genç bayan "Umarım 250 bin pound verebilirsiniz” yazdığı satış ilanında bekaretini satacağı o gece için uyarıyor "aşk bu buluşmanın bir parçası değil”… 27 yaşındaki Elizabeth Raine söz konusu randevunun 12 saat süreceğinin de garantisini veriyor.

123 / 166 Bekaretinden vazgeçmek için başka herhangi bir yol olduğuna inanmadığını söyleyen Elizabeth Raine'in bu davranışını ailesi ve yakınları bir skandal olarak görüyor.

124 / 166 İlanda oldukça ilginç bir ayrıntı da var. Tıp öğrencisi olan Elizabeth Raine bekareti karşılığında alacağı ücretin yüzde 35'ini İngiltere'de eğitimini karşılamakta zorlanan gençkızlar için bir bağış gibi kullanacağını belirtiyor.

125 / 166 Elizabeth Raine'den önce 8 kadının daha bekaretini para karşılığında sattığı dünyada bilinen örnekler… Ancak internet üzerinden bu derece bir reklamın söz konusu olduğu bekaretini satışa çıkarma olayı eşine az rastlanan bir durum…

126 / 166 Ev yaptırmak için bekaretini satıyor Genç kızdan ilginç bir ´hayır işi´20 yaşındaki Brezilyalı genç kız Catarina Migliorini, ülkesindeki fakirler ve evsizler için ev yaptırmak için bekÃ¢retini satıyor. ´Ben romantik bir kızım´ diyerek hakkında yapılan ´fahişe´ suçlamalarına karşılık veren Catarina, ´bu sadece bir iş´ diye de ekliyor. Genç kız için internette yapılan teklifler 155 bin dolara kadar yükseldi.

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