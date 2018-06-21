Bekarlığa veda partisinde tanıştığı adamla kaçtı

21 yaşındaki gelin adayı, arkadaşlarıyla bekarlığa veda partisi düzenledi.

Balayından sonra kocasını terk etti

1 / 24 Ardından rüya gibi bir düğünle evlendi.

2 / 24 Balayı için seçilen adres ise, Meksika'ydı.

3 / 24 40 yaşındaki Andy Mitchell ve 21 yaşındaki Meaghan Mitchell, düğün ve balayı için 30 bin Sterlin harcadı. (188 bin TL)

4 / 24 Balayı dönüşünde ise damat hayal bile edemeyeceği bir kabusla yüz yüze geldi.Gelin düğünden altı gün sonra başka bir erkeğe kaçtı.

5 / 24 6 GÜN SONRA GELİN KAÇTI Meaghan, bekarlığa veda partisinde yeni aşkıyla tanışmıştı.İkili o gece cinsel ilişki yaşadı.

6 / 24 Balayı sonrasında ise yeni aşkının yatakta daha iyi olduğunu söyleyerek kocasını terk etti.

7 / 24 YÜZÜĞÜ SATIŞA ÇIKARDI Düğün yüzüğünü 400 euroya internette satışa çıkaran damat Andy, altına şu notu yazdı: " 3 Haziran'da Meksika'da evlendim. Bu da gelinin evlilik yemini edeceği düğün seti. Ama 6 gün sonra gelin Meaghan Mitchell'in bekarlığa veda partisinde beni aldattığını fark ettim ve bu rüya düğünümüze kadar 8 hafta sürdü.

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9 / 24 ALDATAN SEVGİLİSİYLE UYURKEN SELFIE ÇEKTİ! ABD'de, eve erken gidince sevgilisini başka bir adamla bulan 23 yaşındaki Duston Holloway, çığlık atmak ve saldırmak yerine yataktaki çiftle selfie çekildi.

10 / 24 SOSYAL MEDYAYA KOYDU Kısa bir süre şok yaşayan Holloway, daha sonra yatakta uyuyan sevgilisi ve adamın fotoğraflarını çekerek sosyal medya hesabına koydu.

11 / 24 İTİRAF ETTİ Sevgilisini başka bir adamla gördüğünde ilk olarak içinden 'saldırmak' geldiğini itiraf eden Holloway, daha sonra sakinleştiğini, bağırmak ya da saldırmak yerine yatakta uyuyanların fotoğraflarını çekmeye başladığını anlattı.

12 / 24 Holloway'in sosyal medyada paylaştığı fotoğrafların altına 'iyi adamlar iyi kadınları hak eder' sözü ve kız arkadaşını hayatından çıkarması çok sayıda sosyal medya kullanıcısının desteğiyle karşılandı.

13 / 24 Sosyal medyada on binlerce kez paylaşılan fotoğraflara yorum yapan kullanıcılar, Holloway'in böylesi bir durumda sükûnetini koruyabilmesini övdü.

14 / 24 Emory kentinde yaşayan Holloway, çektiği fotoğrafların ardından kız arkadaşını uyandırmaya çalıştığını ancak kız arkadaşının çok sarhoş olduğu için uyanamadığını söyledi.

15 / 24 Maximus isimli bir Facebook kullanıcısı, Holloway'e başka kadınlarla tanışması konusunda yardımcı olmayı teklif etti.

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