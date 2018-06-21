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Bekarlığa veda partisinde tanıştığı adamla kaçtı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 21.06.2018 08:38 | Son Güncelleme

Gerçek aşkıyla evlendiğini sanan 40 yaşındaki damat, düğünden 6 gün sonra hayatının şokunu yaşadı.

21 yaşındaki gelin adayı, arkadaşlarıyla bekarlığa veda partisi düzenledi.

Balayından sonra kocasını terk etti

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Ardından rüya gibi bir düğünle evlendi.
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Balayı için seçilen adres ise, Meksika'ydı.
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40 yaşındaki Andy Mitchell ve 21 yaşındaki Meaghan Mitchell, düğün ve balayı için 30 bin Sterlin harcadı. (188 bin TL)
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Balayı dönüşünde ise damat hayal bile edemeyeceği bir kabusla yüz yüze geldi.Gelin düğünden altı gün sonra başka bir erkeğe kaçtı.
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6 GÜN SONRA GELİN KAÇTI

6 GÜN SONRA GELİN KAÇTI
Meaghan, bekarlığa veda partisinde yeni aşkıyla tanışmıştı.İkili o gece cinsel ilişki yaşadı.
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Balayı sonrasında ise yeni aşkının yatakta daha iyi olduğunu söyleyerek kocasını terk etti.
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YÜZÜĞÜ SATIŞA ÇIKARDI

YÜZÜĞÜ SATIŞA ÇIKARDI
Düğün yüzüğünü 400 euroya internette satışa çıkaran damat Andy, altına şu notu yazdı: " 3 Haziran'da Meksika'da evlendim. Bu da gelinin evlilik yemini edeceği düğün seti. Ama 6 gün sonra gelin Meaghan Mitchell'in bekarlığa veda partisinde beni aldattığını fark ettim ve bu rüya düğünümüze kadar 8 hafta sürdü.
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ALDATAN SEVGİLİSİYLE UYURKEN SELFIE ÇEKTİ!

ALDATAN SEVGİLİSİYLE UYURKEN SELFIE ÇEKTİ!
ABD'de, eve erken gidince sevgilisini başka bir adamla bulan 23 yaşındaki Duston Holloway, çığlık atmak ve saldırmak yerine yataktaki çiftle selfie çekildi.
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SOSYAL MEDYAYA KOYDU

SOSYAL MEDYAYA KOYDU
Kısa bir süre şok yaşayan Holloway, daha sonra yatakta uyuyan sevgilisi ve adamın fotoğraflarını çekerek sosyal medya hesabına koydu.
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İTİRAF ETTİ

İTİRAF ETTİ
Sevgilisini başka bir adamla gördüğünde ilk olarak içinden 'saldırmak' geldiğini itiraf eden Holloway, daha sonra sakinleştiğini, bağırmak ya da saldırmak yerine yatakta uyuyanların fotoğraflarını çekmeye başladığını anlattı.
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Holloway'in sosyal medyada paylaştığı fotoğrafların altına 'iyi adamlar iyi kadınları hak eder' sözü ve kız arkadaşını hayatından çıkarması çok sayıda sosyal medya kullanıcısının desteğiyle karşılandı.
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Sosyal medyada on binlerce kez paylaşılan fotoğraflara yorum yapan kullanıcılar, Holloway'in böylesi bir durumda sükûnetini koruyabilmesini övdü.
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Emory kentinde yaşayan Holloway, çektiği fotoğrafların ardından kız arkadaşını uyandırmaya çalıştığını ancak kız arkadaşının çok sarhoş olduğu için uyanamadığını söyledi.
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Maximus isimli bir Facebook kullanıcısı, Holloway'e başka kadınlarla tanışması konusunda yardımcı olmayı teklif etti.
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balayı bekarlığa veda partisi

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