Bekarlığa veda partisinde tanıştığı adamla kaçtı

21 yaşındaki gelin adayı, arkadaşlarıyla bekarlığa veda partisi düzenledi.
Balayından sonra kocasını terk etti
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Ardından rüya gibi bir düğünle evlendi.
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Balayı için seçilen adres ise, Meksika'ydı.
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40 yaşındaki Andy Mitchell ve 21 yaşındaki Meaghan Mitchell, düğün ve balayı için 30 bin Sterlin harcadı. (188 bin TL)
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Balayı dönüşünde ise damat hayal bile edemeyeceği bir kabusla yüz yüze geldi.Gelin düğünden altı gün sonra başka bir erkeğe kaçtı.
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6 GÜN SONRA GELİN KAÇTI
Meaghan, bekarlığa veda partisinde yeni aşkıyla tanışmıştı.İkili o gece cinsel ilişki yaşadı.
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Balayı sonrasında ise yeni aşkının yatakta daha iyi olduğunu söyleyerek kocasını terk etti.
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YÜZÜĞÜ SATIŞA ÇIKARDI
Düğün yüzüğünü 400 euroya internette satışa çıkaran damat Andy, altına şu notu yazdı: " 3 Haziran'da Meksika'da evlendim. Bu da gelinin evlilik yemini edeceği düğün seti. Ama 6 gün sonra gelin Meaghan Mitchell'in bekarlığa veda partisinde beni aldattığını fark ettim ve bu rüya düğünümüze kadar 8 hafta sürdü.
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ALDATAN SEVGİLİSİYLE UYURKEN SELFIE ÇEKTİ!
ABD'de, eve erken gidince sevgilisini başka bir adamla bulan 23 yaşındaki Duston Holloway, çığlık atmak ve saldırmak yerine yataktaki çiftle selfie çekildi.
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SOSYAL MEDYAYA KOYDU
Kısa bir süre şok yaşayan Holloway, daha sonra yatakta uyuyan sevgilisi ve adamın fotoğraflarını çekerek sosyal medya hesabına koydu.
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İTİRAF ETTİ
Sevgilisini başka bir adamla gördüğünde ilk olarak içinden 'saldırmak' geldiğini itiraf eden Holloway, daha sonra sakinleştiğini, bağırmak ya da saldırmak yerine yatakta uyuyanların fotoğraflarını çekmeye başladığını anlattı.
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Holloway'in sosyal medyada paylaştığı fotoğrafların altına 'iyi adamlar iyi kadınları hak eder' sözü ve kız arkadaşını hayatından çıkarması çok sayıda sosyal medya kullanıcısının desteğiyle karşılandı.
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Sosyal medyada on binlerce kez paylaşılan fotoğraflara yorum yapan kullanıcılar, Holloway'in böylesi bir durumda sükûnetini koruyabilmesini övdü.
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Emory kentinde yaşayan Holloway, çektiği fotoğrafların ardından kız arkadaşını uyandırmaya çalıştığını ancak kız arkadaşının çok sarhoş olduğu için uyanamadığını söyledi.
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Maximus isimli bir Facebook kullanıcısı, Holloway'e başka kadınlarla tanışması konusunda yardımcı olmayı teklif etti.
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