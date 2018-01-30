Bella Hadid bu kez Gigi Hadid ile kamera karşısında!

Bella Hadid bu kez kardeşiyle kamera karşısında!
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Dünyanın en büyük moda evleriyle sözleşme yaptıklarını gösteren bir çekime katılan kardeşler Vogue için kamera karşısındaydı.
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21 yaşındaki Gigi ve 21 yaşındaki Bella Hadid çekimlerle ne kadar güçlü olduklarını gözler önüne serdi.
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Siyah beyaz fotoğraflarda çıplak poz veren kardeşlerin saf güzelliği hayranlarını bir kez daha büyüledi.
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Bella Hadid, şu sıralar Paris Moda Haftası'nda defileden defileye koşturuyor.
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Ama vakit bulduğunda da takipçilerini mutlu edecek paylaşımlar yapmaktan geri kalmıyor.
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21 yaşındaki model, dün sabah siyah seksi iç çamaşırlarıyla bir fotoğrafını paylaştı.
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Kakülleri ve topuz yaptığı saçlarıyla son derece seksi görünüyordu Bella...
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Paylaşıma kısa süre içinde yüz binlerce beğeni yağdı.
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Kısa süre sonra ise fotoğrafın beğeni sayısı 1 milyonu aştı.
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17 milyona yaklaşan takipçi sayısıyla Bella, kısa süre sonra bir kare daha paylaştı.
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Yüzünün yakın çekim bir görüntüsünü paylaşan Hadid, bu paylaşımıyla da beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
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Gigi Hadid'in küçük kardeşi olan Bella, 1996, California doğumlu.
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Bella, 2016 yılında 'Yılın Modeli' seçilmişti.
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The Weeknd ile bir buçuk yıllık fırtınalı bir aşk yağayan Bella'nın hayatında ise son bir senedir kimse yok.
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Paris Moda Haftası'nda Alexandre Vauthier İlkbahar-Yaz kreasyonu için podyuma çıkan Bella Hadid, göğüs dekolteli bluzun azizliğine uğradı.
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21 yaşındaki dünyaca ünlü model, göğsünün açılmasına aldırmadan podyumda yürüyüşünü tamamladı.
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Toplam 61 bin 300 TL'ye mal olan bir kombinle sokağa çıkan Bella Hadid her zamanki gibi dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
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Sokak stiliyle de bakışları üzerine çekmeyi başaran Bella Hadid'in üzerindeki en değerli parça ise elindeki minik çantaydı.
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Bu seçimiyle stiline pop ruhu yansıtmayı başaran Bella Hadid'in çantasının fiyatı 50 bin TL.
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Bella Hadid'in üzerindeki diğer parçaların fiyatlarını pahalıdan ucuza doğru sıralayacak olursak; kürk 7 bin 300 TL, pantolon 3 bin 170 TL, ayakkabıları ise 820 TL.
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Bella Hadid'in diğer sokak kombinleri...
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GÖZLER BELLA HADID'DEN BAŞKA BİR ŞEY GÖRMÜYOR
Birbirinden güzel ayakkabıları sergilemek için poz veren sansasyonel figür, giydiği mayo ile uzun bacaklarını sergiledi.
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AYAKKABILARA KİMSE BAKMIYOR
Oldukça sade şekilde kamera karşısına geçen Bella Hadid, cesur tavırlarıyla ayakkabıları gölgede bıraktı.
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Marka, Bella Hadid sayesinde çağdaş ve tutkulu hal alan çekimlerin büyük yankı uyandıracağı görüşünde.
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İşte o çekimlerden bir kaç kare...
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EN POPÜLERLERİ O SEÇİLDİ AMA...
21 yaşındaki ünlü model, 28 dergi kapağını süsledi ve 2017 yılının en popüler kapak kızı olmayı başardı.
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'KAMERALAR ÖNÜNDE HALA ÇOK RAHATSIZIM'
Ancak Bella Hadid, hala kariyerinde kendine güven kazanmaya çabaladığını iddia ediyor.
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Bella, Daily Telegraph gazetesine şunları söyledi: "Hala video kameralar karşısında çok rahatsızım. Bu yüzden onu anlamaya çalışıyorum, çevremde insanlarlayken artık kendinden emin olmaya başladım, herkesle arkadaş oldum. Bu bir kamera olmasa da kameranın arkasındaki kişiyle ilgili. Çevrenizdeki insanlarla rahatça dolaştığınızda, bu kadar gergin olmamayı ve gülümsemeyi öğreniyorsunuz."
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GELECEKTE KAMERA ARKASINDA GÖREV ALABİLİR
Modellik kariyerinin yanı sıra, Gigi Hadid'in küçük kız kardeşi olan Bella, arkadaşı Kendall Jenner ile "Keeping Up with The Kardashians" programında gözüktü. Ancak modelin çekimde rahatsız olması gelecekte kameranın arkasına geçmesine neden olabilir.
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'KENDİMİ GÜVENLİ HİSSETMİYORUM'
Modellik kariyerinin başlamasından önce New York'taki Parsons School of Design'da kaydolduğu bir fotoğraf dersine katılan Bella şöyle söylemişti:
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"Sanırım gelecekte yeniden fotoğraf çekmeye başlayacağım, öncelikle bir hobi olarak, ama belki bir kariyer de olabilir. Çünkü kamera önünde kendimi hiç güvenli ve iyi hissetmiyorum.
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Bella Hadid'in büyük beğeni toplayan çekimlerinden bazı kareler...
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