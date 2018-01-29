Bella Hadid sosyal medyayı salladı! Bakın bu kez ne yaptı

Son Güncelleme 1 saat önce FOTO ANALİZ HABERLERİ | 29.01.2018 07:47 |1 saat önce

Bella Hadid'in son yaptığı instagram paylaşımı 1 milyondan fazla beğeni aldı.

Bella Hadid paylaşımıyla sosyal medyayı salladı

1 / 106 Bella Hadid, şu sıralar Paris Moda Haftası'nda defileden defileye koşturuyor.

2 / 106 Ama vakit bulduğunda da takipçilerini mutlu edecek paylaşımlar yapmaktan geri kalmıyor.

3 / 106 21 yaşındaki model, dün sabah siyah seksi iç çamaşırlarıyla bir fotoğrafını paylaştı.

4 / 106 Kakülleri ve topuz yaptığı saçlarıyla son derece seksi görünüyordu Bella...

5 / 106 Paylaşıma kısa süre içinde yüz binlerce beğeni yağdı.

6 / 106 Kısa süre sonra ise fotoğrafın beğeni sayısı 1 milyonu aştı.

7 / 106 17 milyona yaklaşan takipçi sayısıyla Bella, kısa süre sonra bir kare daha paylaştı.

8 / 106 Yüzünün yakın çekim bir görüntüsünü paylaşan Hadid, bu paylaşımıyla da beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

9 / 106 Gigi Hadid'in küçük kardeşi olan Bella, 1996, California doğumlu.

10 / 106 Bella, 2016 yılında 'Yılın Modeli' seçilmişti.

11 / 106 The Weeknd ile bir buçuk yıllık fırtınalı bir aşk yağayan Bella'nın hayatında ise son bir senedir kimse yok.

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20 / 106 Paris Moda Haftası'nda Alexandre Vauthier İlkbahar-Yaz kreasyonu için podyuma çıkan Bella Hadid, göğüs dekolteli bluzun azizliğine uğradı.

21 / 106 21 yaşındaki dünyaca ünlü model, göğsünün açılmasına aldırmadan podyumda yürüyüşünü tamamladı.

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32 / 106 Toplam 61 bin 300 TL'ye mal olan bir kombinle sokağa çıkan Bella Hadid her zamanki gibi dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

33 / 106 Sokak stiliyle de bakışları üzerine çekmeyi başaran Bella Hadid'in üzerindeki en değerli parça ise elindeki minik çantaydı.

34 / 106 Bu seçimiyle stiline pop ruhu yansıtmayı başaran Bella Hadid'in çantasının fiyatı 50 bin TL.

35 / 106 Bella Hadid'in üzerindeki diğer parçaların fiyatlarını pahalıdan ucuza doğru sıralayacak olursak; kürk 7 bin 300 TL, pantolon 3 bin 170 TL, ayakkabıları ise 820 TL.

36 / 106 Bella Hadid'in diğer sokak kombinleri...

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43 / 106 GÖZLER BELLA HADID'DEN BAŞKA BİR ŞEY GÖRMÜYOR Birbirinden güzel ayakkabıları sergilemek için poz veren sansasyonel figür, giydiği mayo ile uzun bacaklarını sergiledi.

44 / 106 AYAKKABILARA KİMSE BAKMIYOR Oldukça sade şekilde kamera karşısına geçen Bella Hadid, cesur tavırlarıyla ayakkabıları gölgede bıraktı.

45 / 106 Marka, Bella Hadid sayesinde çağdaş ve tutkulu hal alan çekimlerin büyük yankı uyandıracağı görüşünde.

46 / 106 İşte o çekimlerden bir kaç kare...

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49 / 106 EN POPÜLERLERİ O SEÇİLDİ AMA... 21 yaşındaki ünlü model, 28 dergi kapağını süsledi ve 2017 yılının en popüler kapak kızı olmayı başardı.

50 / 106 'KAMERALAR ÖNÜNDE HALA ÇOK RAHATSIZIM' Ancak Bella Hadid, hala kariyerinde kendine güven kazanmaya çabaladığını iddia ediyor.

51 / 106 Bella, Daily Telegraph gazetesine şunları söyledi: "Hala video kameralar karşısında çok rahatsızım. Bu yüzden onu anlamaya çalışıyorum, çevremde insanlarlayken artık kendinden emin olmaya başladım, herkesle arkadaş oldum. Bu bir kamera olmasa da kameranın arkasındaki kişiyle ilgili. Çevrenizdeki insanlarla rahatça dolaştığınızda, bu kadar gergin olmamayı ve gülümsemeyi öğreniyorsunuz."

52 / 106 GELECEKTE KAMERA ARKASINDA GÖREV ALABİLİR Modellik kariyerinin yanı sıra, Gigi Hadid'in küçük kız kardeşi olan Bella, arkadaşı Kendall Jenner ile "Keeping Up with The Kardashians" programında gözüktü. Ancak modelin çekimde rahatsız olması gelecekte kameranın arkasına geçmesine neden olabilir.

53 / 106 'KENDİMİ GÜVENLİ HİSSETMİYORUM' Modellik kariyerinin başlamasından önce New York'taki Parsons School of Design'da kaydolduğu bir fotoğraf dersine katılan Bella şöyle söylemişti:

54 / 106 "Sanırım gelecekte yeniden fotoğraf çekmeye başlayacağım, öncelikle bir hobi olarak, ama belki bir kariyer de olabilir. Çünkü kamera önünde kendimi hiç güvenli ve iyi hissetmiyorum.

55 / 106 Bella Hadid'in büyük beğeni toplayan çekimlerinden bazı kareler...

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