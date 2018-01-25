Bella Thorne otel odasında esrar içerken yakalanınca kovuldu

Son Güncelleme 59 dakika önce FOTO ANALİZ HABERLERİ | 25.01.2018 07:43 |59 dakika önce

Oyuncu Bella Thorne ve erkek arkadaşı Mod Sun ve üç arkadaşları hafta sonu Sundance Film Festivali için Park City'deydi. Beş arkadaş kaldıkları otelden odada esrar partisi yaptıkları için kovuldu

Uyuşturucu kullanan ünlüler

1 / 39 Bella Thorne ve arkadaşları hafta sonu Sundance Film Festivali için geldikleri Park City'deydi.

2 / 39 Kaldıkları otelde esrar içerken yakalanan Bella Thorne ve arkadaşları Page Six'in haberine göre otelden kovuldu.

3 / 39 Oyuncuya yakın kaynaklar beş arkadaşı otel dışında ellerinde bavullarıyla gördüklerini açıkladı.

4 / 39 Çok fazla bavulu olan Bella Thorne iddialara göre özel bir araç kiraladı.

5 / 39 Bella Thorne yeni filmi Assassination Nation'u desteklemek için Sundance Film Festivali'ne gelmişti.

6 / 39 Filmde ayrıca Bill Skarsgard, Suki Waterhouse ve Joel McHale gibi isimler oynuyor. Eski Disney yıldızının uzun zamandan beri esrar bağımlılığı olduğu biliniyor.

7 / 39 Bella Thorne'un elinde esrar çekilmiş bir Instagram fotoğrafı bile var.

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9 / 39 23 yaşındaki pop yıldızı Halsey, uyuşturucu kullanırken yakalandı.

10 / 39 Rapçi erkek arkadaşı G-Eazy'nin de aralarında bulunduğu bir yat partisine katılan Halsey, küçük bir nesne tutarken öne doğru eğiliyor ve üzerinde bulunan maddeyi burnuna çekiyor.

11 / 39 Siyah bikinisi ve taktığı şapkasıyla şık gözüken Halsey, seçimiyle vücudundaki sayısız dövmesini de sergiledi.

12 / 39 Genç şarkıcının ortaya çıkan bu görüntüsü hayranlarını çok üzdü.

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27 / 39 ÜNLÜLERİN UYUŞTURUCU KULLANDIKTAN SONRAKİ HALLERİ - EDWARD FURLONG Ünlüler uyuşturucuya bir defa başladıkları zaman duramıyorlar ve paraları olduğu için hiç duramıyorlar fakat onlardaki değişim gözle görülür derecede.

28 / 39 LINDSAY LOHAN

29 / 39 AMY WINEHOUSE

30 / 39 PETE DOHERTY

31 / 39 MATTHEW PERRY

32 / 39 TARA REID

33 / 39 COURTNEY LOVE

34 / 39 KATE MOSS

35 / 39 BRITNEY SPEARS

36 / 39 CHARLIE SHEEN

37 / 39 MARY KATE OLSEN

38 / 39 COREY HAIM