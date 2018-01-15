'Beni kullandı' dedi, ünlü ismin yaptıklarını bir bir ifşa etti!

Son Güncelleme 4 saat önce FOTO ANALİZ HABERLERİ | 15.01.2018 14:46 |4 saat önce

Ünlü Formula 1 pilotu Lewis Hamilton'ın eski sevgilisi model Veronice Valle, İngiliz sporcu ile ilgili oldukça ilginç iddialarda bulundu. Bunlar arasında Hamilton'ın üçlü cinsel ilişki istediği iması da bulunuyor.

Ünlü ismi ifşa etti! 'Toplu ilişki dahi istedi'

1 / 41 Ünlü Formula 1 pilotu Lewis Hamilton'ın eski sevgilisi konuştu, sporcu ile ilgili pek çok ilginç itirafta bulundu.

2 / 41 'ÇOK TUHAF BİR KARAKTER' 4 F1 şampiyonluğu bulunan 26 yaşındaki İngiliz pilot, 240 milyon doları aşan bir servete sahip. Özel jetlerle seyahet edip şampanyaların su gibi aktığı partiler düzenleyen Hamilton'ın eski sevgilisi Veronica Valle, ünlü pilot için "Çok tuhaf bir karakter" diyor.

3 / 41 TUVALETİNİ KİMSEYE KULLANDIRMIYOR Valle, "O Jekyll ve Hyde gibi, ruh hali çok hızlı bir şekilde değişebiliyor ve bazen bu durum birisinin yanlış tuvaleti kullanması nedeniyle bile ortaya çıkabiliyor" diyor.

4 / 41 NEREDEYSE PİLOTU UÇAKTAN ATACAKMIŞ! Valle, Hamilton'ın özel jetinde pilotun tuvaleti kullanması üzerine çıkan tartışmanın kendisini şok ettiğini, bu sebeple deliye dönen sporcunun kendini kaybedip çılgına döndüğünü söylüyor. "Herkes uçağımda tuvaletini yapmaması gerektiğini bilir" diye bağıran Hamilton'ın neredeyse pilotu uçaktan atacağını anlattı.

5 / 41 ÜÇLÜ BİRLİKTELİK İMASI YAPMIŞ Güzel model, asıl şoku ise New York'taki bir partide yaşamış.

6 / 41 Gittikleri partide Chris Brown'un eski sevgilisi Karrueche Tran isimli modelle karşılaştıklarını ve Hamilton'ın orada Karrueche Tran ile üçlü cinsel birlikteliği ima eden şeyler söylediğini anlatan Veronica, buna hayır cevabını verdiğini ve asla böyle şey yapamayacağını anlatıyor. Çok utandığını söyleyen ünlü model, hiçbir şey olmadı belki de üçlü ilişki hakkında şaka yapmıştı diye de ekliyor.

7 / 41 Karrueche Tran'ın kendisine yaklaşıp çok güzel olduğunu söylediğini anlatan Veronica, Hamilton'ın da tüm gece boyunca kendisini yalnız bırakıp Tran ile ilgilendiği için çok mutsuz hissettiğini de sözlerine ekliyor.

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17 / 41 FECİ ÖLÜM Malezya’da toplu ilişki partisine katılan 18 yaşındaki Hollandalı manken Ivana Smit feci şekilde can verdi.

18 / 41 20. KATTAN YERE DÜŞTÜ Partinin yapıldığı binanın 20’nci katından aşağıya düşen genç manken, 6’ncı katın balkonuna çakıldı.

19 / 41 ÇIRILÇIPLAK HALDE BULDULAR Sağlık ekipleri çırılçıplak halde buldukları genç mankenin olay yerinde can verdiğini tespit etti.

20 / 41 POLİS: İNTİHAR ETTİ Polis ekipleri ise yaptıkları incelemede genç mankenin intihar etmek için 20’nci kattan atladığı sonucuna vardı.

21 / 41 CİNAYET ŞÜPHESİ Ancak güzel mankenin kendisi gibi model olan büyük babası Frederik Smit, torununun intihar etmediğini ve olayda cinayet şüphesi olduğunu iddia etti.

22 / 41 İşte 18 yaşındaki modelin sosyal medya paylaşımları...

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