İşte Berat gecesi affedilmeyecek o 7 kişi ve Berat Kandili'nde okunması gereken dualar...

Berat Kandili'nde hangi dualar okunmalı? İşte Berat gecesi affedilmeyecek 7 kişi

1 / 54 Üç ayların ikincisi olan Şabân ayının 14'ünü 15'ine bağlayan gecedir. Kur'ân-ı Kerîm, Levh-i Mahfûz'a bu gece indi.

2 / 54 Üç ayların ikincisi olan Şabân ayının 14'ünü 15'ine bağlayan gecedir. Kur'ân-ı Kerîm, Levh-i Mahfûz'a bu gece indi. Allahu Teâlâ, ezelde hiçbir şey yaratmadan önce, her şeyi takdîr etti, diledi. Bunlardan, bir yıl içinde olacak her şeyi, bu gece meleklere bildirir. Rahmet kapılarının açılıp, duâların kabul olacağı dört geceden biridir.

3 / 54 Bu gece mahlukatın bir sene içindeki rızıklarına, zengin veya fakir, aziz veya zelil olacaklarına, doğup öleceklerine, ecellerine ve hacıların adetlerine dair Allah tarafından meleklere malumat verileceği beyan olunmaktadır.

4 / 54 Berat, "iki şey arasında ilişki olmaması; kişinin bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğünün bulunmaması" anlamına gelir. Sahih hadîslerin beyanına göre: Şaban ayının on beşinci gecesi tövbe eden mü'minler, Allah'ın af ve mağfireti ile günahlarından ve dolayısıyla Cehennem'den Berat edecekler, kurtulacaklardır.

5 / 54 Şaban'ın ortasındaki geceye Berat isminin dışında; mâ'nen verimli, feyizli, bereketli ve kutsi bir gece olduğu için Mübarek Gece; iyi değerlendirildiği takdirde günahlardan arınma ve suçlardan temize çıkma imkânı taraf-ı İlâhî'den verildiği için 'Sâk (Berat, Ferman, Kurtuluş Belgesi) Gecesi'; lütuf ve ihsanı aşkın, af ve merhameti engin olan Allah'ın ikram ve iltifatlarına erişildiği için de 'Rahmet Gecesi' de denilmiştir.

6 / 54 Berat gecesinin hayırları ve hususiyeti hakkında sahih hadîs-i şerîflerden bir-ikisi şöyledir: "Allah Tealâ, Şaban ayının on beşinci gecesinde -rahmetiyle- dünya semasına iner, orada tecelli eder ve Kelb Kabîlesi'nin koyunlarının tüyleri sayısından daha çok sayıda günahkarı affeder."

7 / 54 Başka bir rivayete göre de Hz. Peygamber: "Şaban'ın ortasındaki geceyi ibadetle ihya ediniz, gündüzünde de oruç tutunuz. Allah Tealâ o akşam güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, 'Yok mu benden af isteyen, onu affedeyim. Yok mu benden rızık isteyen, ona rızık vereyim. Yok mu bir musibete uğrayan, ona afiyet vereyim. Yok mu şöyle, yok mu böyle!' der." buyurmuştur. Bir diğer hadiste ise, Berat Kandili'nde yapılacak duaların geri çevrilmeyeceği müjdesi verilmiştir.

8 / 54 Bir kısım âlimlerin, kıblenin Kudüs'teki Mescid-i Aksa'dan Mekke'deki Kabe-i Muazzama yönüne çevrilmesinin Hicret'in ikinci yılında Berat Gecesi'nde vuku bulduğunu kabul etmeleri de geceye ayrı bir önem kazandırmaktadır.

9 / 54 Bazı müfessirler, "Biz Onu (Kur'ân'ı) kutlu bir gecede indirdik. Çünkü biz haktan yüz çevirenleri uyarırız. O öyle bir gecedir ki, her hikmetli iş, tarafımızdan bir emir ile o zaman yazılıp belirlenir." âyetinde belirtilen gecenin Berat Gecesi olduğunu söylemişlerdir.

10 / 54 İslâm alimlerinin çoğunluğuna göre ise ayette kastedilen gece Kadir Gecesi'dir. Çünkü diğer âyetlerde Kur'ân'ın Ramazan ayında ve Kadir Gecesi'nde indiği açıkça bildirilmektedir. Bu takdirde Kur'ân'ın tamamının Berat gecesi Levh-i Mahfuz'dan dünya semasına indiği, Kadir Gecesin'de de görevli katipler tarafından istinsah edilip, âyetlerin Cebrail tarafından Efendimiz (sas)'e peyderpey indirilmeye başlandığı şeklinde bir yorum ortaya çıkmaktadır ki bazı müfessirler bu görüşü benimsemişlerdir.

11 / 54 Bazı âlimlere göre; Berat Gecesi, emirlerin Levh-i Mahfuz'dan istinsahına başlanır, kâtip melekler bu geceden, gelecek seneye rastlayan aynı geceye kadar olacak olan olayları yazar ve bu işler, Kadir Gecesi bitirilir. Rızıklarla alâkalı defter Mikail (as)'e; harpler, zelzeleler, saikalar, çöküntülerle ilgili defter Cebrail (as)'e; amellerle alakalı defter, dünya göğünün görevlisi ve yine büyük melek olan İsrafil (as)'e; musibetlere ait nüsha da Azrail (as)'e teslim olunur.

12 / 54 Resûlullah (sas): "Allah Tealâ tüm şeyleri Berat Gecesi'nde takdir eder. Kadir gecesi gelince de bu şeyleri sahiplerine teslim eder." buyurmuştur. Berat gecesinde eceller ve rızıklar; Kadir Gecesi'nde ise hayır, bereket ve selametle alâkalı işler takdir edilir. Kadir Gecesi'nde sayesinde dinin güç-kuvvet bulduğu şeylerin takdir edildiği; Berat Gecesi'nde ise o yıl ölecek olanların isimlerinin kaydedilip ölüm meleğinin teslim edildiği de söylenmiştir.

13 / 54 İslâm Alimlerine göre Berat Gecesi'nin için de beş özellik bulunmaktadır: 1- Her önemli işin bu gecede hikmetli bir şekilde ayrımı ve seçimi yapılır.

14 / 54 2- Bu gece yapılan ibadetin (kılınan namazların, okunan Kur'ân'ların, yapılan dua ve zikirlerin, tevbe ve istiğfarların), gündüzünde tutulan oruçların fazileti çok büyüktür.

15 / 54 3- İlâhî ihsan, feyiz ve bereketle dopdolu bir gecedir.

16 / 54 4- Mağfiret (bağışlanma) gecesidir.

17 / 54 5- Resul-i Ekrem'e şefaat hakkının tamamı (şefaat-ı taamme) bu gece verilmiştir.

18 / 54 Bazı hadis-i Şerifler de ise bu gece her tarafı kaplayan rahmet ve mağfiretten ve ayrıca aşağıdaki kimselerin tövbe etmezlerse affedilmeyecekleri ve Allah'ın rahmet ve sonsuz şefkatinden mahrum bırakılacakları haber verilmektedir.

19 / 54 1- Allah'a ortak koşanlar.

20 / 54 2- Kalpleri düşmanlık hisleriyle dolu olup insanlarla zıtlaşmaktan başka bir şey düşünmeyenler.

21 / 54 3- Müslümanların arasına fitne sokanlar.

22 / 54 4- Akraba bağını koparanlar.

23 / 54 5- Gurur ve kibir sebebiyle elbiselerini yerde sürüyenler.

24 / 54 6- Anne ve babalarına isyanda devam edenler.

25 / 54 7- Devamlı içki içenler.

26 / 54 Şayet, bu kimseler Allah'a tövbe eder ve günahlarından vazgeçerlerse, elbetteki ilahi rahmet onları da saracak ve şu ayetin müjdesi onlara da ulaşacaktır.

27 / 54 De ki: "Ey haddi aşarak nefislerine karşı zulmetmiş kullarım!Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü Allah, bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O, çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir."

28 / 54 BERAT GECESİ NASIL GEÇİRİLMELİ? Bugün 'Ramazan Ayı'nın müjdecisi olarak kabul edilen Berat gecesi idrak edilecek.

29 / 54 İslam alemi için en hayırlı gecelerden biri olan bu gecede eller, barış ve huzur için semaya açılacak. Yüce yaratıcıdan af ve mağfiret dilenecek.

30 / 54 Bu gece yüce Allah'ın semaya rahmetiyle tecelli ettiği af ve mağfiret gecesi.

31 / 54 İslam inancına göre, "berat, günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamlarına geliyor.

32 / 54 Şaban Ayı'nın on beşinci gecesi idrak edilen Berat Kandili, Allah'ın af, mağrifet ve rahmetiyle bezeli kutlu bir gece olarak kabul ediliyor.

33 / 54 "Apaçık olan Kitab'a andolsun ki, biz onu (Kur'an-ı) mübarek bir gecede indirdik. Elbette biz insanları uyarmaktayız."

34 / 54 Tefsirlerde Kur'an-ı Kerim'in, levh-il-mahfuza bu gece indirildiği bildirilmektedir.

35 / 54 Âyet-i kerimede mealen buyuruluyor ki: Apaçık olan Kitab'a andolsun ki, biz onu (kur'anı) mübarek bir gecede indirdik. Elbette biz insanları uyarmaktayız.

36 / 54 İslam peygamberimiz HZ. Muhammed Berat Kandili'ne ilişkin şöyle buyuruyor: "Şaban ayının 15. gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim"

37 / 54 Bu geceyi ibadetle geçirmenin pek çok sevabı ve feyzi var.

38 / 54 Gecenin manevi değeri dolayısıyla çokça tevbe edilmeli, kaza namazları kılınmalı

39 / 54 Bu gece vesilesiyle muhtaçlara yardım edilmelidir.

40 / 54 BERAT KANDİLİ PEYGAMBER EFENDİMİZİN DUASI Berat Gecesini ganimet bilmeli, tevbe istiğfar etmeli, kaza namazı kılmalı, Kur’an-ı kerim okumalı.

41 / 54 Peygamber efendimiz Berat gecesinde, (Allahümmerzuknâ kalben takıyyen mineşşirki beriyyen lâ kâfiren ve la şakiyyâ) duasını çok okurdu.

42 / 54 Hazreti Muhammed Berat Kandili'nde şöyle dua ederdi:

43 / 54 “Allah’ım! Azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum, senden yine sana ilticâ ediyorum. Senin şanın yücedir. Sana yaptığım senayı, senin kendine yaptığın senaya denk bulmuyorum. Sana layık bir surette hamd etmekten acizim”

44 / 54 Yine bu gecede edilebilecek kıymetli dualar var. Onlar da şöyle;

45 / 54 "Bismillâhirrahmanirrahim. Eûzu bi-afvike min ikâbike ve eûzu bi-ridâke min sahatike ve eûzu bike minke celle vechuke lâ-uhsî senâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsike."

46 / 54 Anlamı: "Ya Rabbi, cezandan affına sığınırım, gazabından rızana sığınırım, senden sana sığınırım, Zatın yücedir, seni övmek için kelime bulamıyorum, Sen kendini övdüğün gibisin."

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