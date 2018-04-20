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Berlin'de yarım tonluk bomba bulundu! Kent tahliye ediliyor

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 20.04.2018 08:28 | Son Güncelleme

Berlin'de bulunan 2. Dünya Savaşı'ndan kalma yarım tonluk İngiliz'lere ait bomba Almanya'yı büyük bir araştırmaya itti.

Kentte geniş çaplı çalışmanın başlatıldığı konu ile ilgili tahliyeler gerçekleştiriliyor.

Berlin'de 2. Dünya Savaşı'ndan kalma yarım tonluk bomba bulundu

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Almanya'nın başkentinde, ana tren istasyonunun hemen yakınında ortaya çıkarılan II. Dünya Savaşı bombası nedeniyle bugün büyük bir tahliye gerçekleşecek.
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Sabahtan itibaren binalar boşaltılacak, şehrin göbeğindeki bölgede bakanlık binaları, büyükelçilikler, hastaneler, gizli servis binaları ve müzeler yer alıyor.
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Almanya'nın başkenti Berlin, II. Dünya Savaşı'ndan kalan yarım tonluk bomba nedeniyle bugün çok geniş çaplı bir tahliyeye ev sahipliği yapıyor.
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Şehrin merkez tren garı Hauptbahnhof'un hemen yanında bulunan bombanın kontrollü bir şekilde patlatılabilmesi için bu sabah yerel saatle 09.00'dan itibaren binalar boşaltılıyor.
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Heidestrasse semtinde 800 metre yarı çapı kapsayan alanda tren istasyonunun yanı sıra bakanlık binaları, büyükelçilikler, hastaneler, gizli servis binaları ve müzeler yer alıyor. Büyükelçilik binaları Endonezya ve Özbekistan'a ait.
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İngiliz yapımı bombanın gün içinde bulunduğu yerden alınması bekleniyor.
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1939-1945 seneleri arasında süren savaşta patlamamış binlerce bomba her sene bulunuyor.
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Almanya'da son olarak bu ay başında yine Berlin'deki merkez tren istasyonunun yakınlarında 100 kiloluk bir bombaya rastlanmıştı.
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Ülkede yaşayanlar geniş çaplı tahliyeleri daha önce de tecrübe etti. Frankfurt'ta geçen yıl Eylül ayında ortaya çıkarılan 1,5 tonluk bomba nedeniyle 65 bin insan evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.
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DİĞER BÜYÜK TAHLİYELER ŞÖYLE:

DİĞER BÜYÜK TAHLİYELER ŞÖYLE:
Mayıs 2017 - İngiliz yapımı üç bomba için Hannover'dan 50 bin kişi çıkarıldı. Aralık 2016 - 1.8 tonluk İngiliz bombası yine 50 bin kişiyi bu kez Augsburg'da evlerinden etti. Mayıs 2015 - Köln'de bir tonluk bomba nedeniyle 20 bin insan evlerinden ayrıldı. Aralık 2011 - Koblenz'de nüfusun yarısı olan 45 bin kişi tahliye edildi.
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Anahtar Kelimeler:
Berlin Almanya bomba

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