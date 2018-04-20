Berlin'de yarım tonluk bomba bulundu! Kent tahliye ediliyor

Kentte geniş çaplı çalışmanın başlatıldığı konu ile ilgili tahliyeler gerçekleştiriliyor.

Berlin'de 2. Dünya Savaşı'ndan kalma yarım tonluk bomba bulundu

1 / 11 Almanya'nın başkentinde, ana tren istasyonunun hemen yakınında ortaya çıkarılan II. Dünya Savaşı bombası nedeniyle bugün büyük bir tahliye gerçekleşecek.

2 / 11 Sabahtan itibaren binalar boşaltılacak, şehrin göbeğindeki bölgede bakanlık binaları, büyükelçilikler, hastaneler, gizli servis binaları ve müzeler yer alıyor.

3 / 11 Almanya'nın başkenti Berlin, II. Dünya Savaşı'ndan kalan yarım tonluk bomba nedeniyle bugün çok geniş çaplı bir tahliyeye ev sahipliği yapıyor.

4 / 11 Şehrin merkez tren garı Hauptbahnhof'un hemen yanında bulunan bombanın kontrollü bir şekilde patlatılabilmesi için bu sabah yerel saatle 09.00'dan itibaren binalar boşaltılıyor.

5 / 11 Heidestrasse semtinde 800 metre yarı çapı kapsayan alanda tren istasyonunun yanı sıra bakanlık binaları, büyükelçilikler, hastaneler, gizli servis binaları ve müzeler yer alıyor. Büyükelçilik binaları Endonezya ve Özbekistan'a ait.

6 / 11 İngiliz yapımı bombanın gün içinde bulunduğu yerden alınması bekleniyor.

7 / 11 1939-1945 seneleri arasında süren savaşta patlamamış binlerce bomba her sene bulunuyor.

8 / 11 Almanya'da son olarak bu ay başında yine Berlin'deki merkez tren istasyonunun yakınlarında 100 kiloluk bir bombaya rastlanmıştı.

9 / 11 Ülkede yaşayanlar geniş çaplı tahliyeleri daha önce de tecrübe etti. Frankfurt'ta geçen yıl Eylül ayında ortaya çıkarılan 1,5 tonluk bomba nedeniyle 65 bin insan evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

10 / 11 DİĞER BÜYÜK TAHLİYELER ŞÖYLE: Mayıs 2017 - İngiliz yapımı üç bomba için Hannover'dan 50 bin kişi çıkarıldı. Aralık 2016 - 1.8 tonluk İngiliz bombası yine 50 bin kişiyi bu kez Augsburg'da evlerinden etti. Mayıs 2015 - Köln'de bir tonluk bomba nedeniyle 20 bin insan evlerinden ayrıldı. Aralık 2011 - Koblenz'de nüfusun yarısı olan 45 bin kişi tahliye edildi.