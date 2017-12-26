Beyoğlu'nda bugün! Geçenler zor anlar yaşadı!
İstiklal Caddesi'nde nostaljik tramvay Perşembe günü tekrar hizmete açılıyor. Bugün tramvay hattına asfalt döküldü, İstiklal Caddesi'ni duman kapladı. İstiklal Caddesi'nden geçenler duman ve koku nedeniyle zor anlar yaşadı.
Herkes burnunu kapattı!
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Nostaljik tramvay Perşembe günü tekrar hizmete açılıyor
İstiklal Caddesi’nde nostaljik tramvay Perşembe günü tekrar hizmete açılıyor.
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istiklal Caddesi’ni duman kapladı
Bugün tramvay hattına asfalt döküldü, İstiklal Caddesi’ni duman kapladı.
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Geçenler zor anlar yaşadı
İstiklal Caddesi’nden geçenler duman ve koku nedeniyle zor anlar yaşadı.
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Çalışmalar hızla sürüyor
İstiklal Caddesi'nde bugün çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği görüldü.
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Döşeme çalışmaları sürüyor
Nostaljik tramvay hattına yeşil renkli mastik kaplama döşeme çalışmaları sürüyor.
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Bazı bölümlere mastik asfalt döküldü
1570 metrelik nostaljik tramvay hattındaki bazı bölümlere bugün de mastik asfalt döküldü.
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Çevredekiler zor anlar yaşadı
Çalışmalar sırasında yayılan duman ve koku nedeniyle çevredekiler zor anlar yaşadı.
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kaşkollarıyla burunlarını kapattılar
Taksim'dekiler asfalt makinesinin yanından geçerken elleri ve kaşkollarıyla burunlarını kapattı.
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