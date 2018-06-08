Beyonce'tan olay yaratan dans!

Beyonce ve Jay Z birlikte çıktıkları “On The Run II Tour” isimli turnenin açılışını Galler'in Cardiff şehrinde bulunan eyalet stadyumunda yaptı.

Şarkıcının kostümleri arasında Gucci ve LaQuan Smith tasarımı iki elbise de vardı.

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Konserde paylaşılan diğer bir fotoğrafta ise Beyonce, kızı Rumi'ye sarılırken görülüyor. Beyonce ve Jay Z'nin hayranları ise çiftin bu fotoğraflarını dakikalarca alkışladı.