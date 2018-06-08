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Beyonce'tan olay yaratan dans!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 08.06.2018 08:54 | Son Güncelleme

ABD'li müzisyen Beyonce, İngiltere konserinde kocasıyla sergilediği dans performansıyla nefes kesti.

İşte Beyonce ve Jay Z'nin olay yaratan performansı..

Beyonce 4 kostüm değiştirdi

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İngiltere'de birlikte konser veren ABD'li müzisyen çift Beyonce ve Jay Z, geçtiğimiz akşam verdikleri konserle nefes kesti.
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Beyonce ve Jay Z birlikte çıktıkları “On The Run II Tour” isimli turnenin açılışını Galler'in Cardiff şehrinde bulunan eyalet stadyumunda yaptı.
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Çiftin stadyumlarda vereceği 48 konserden oluşan turne, Ekim ayına dek sürecek.
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Dün gece Cardiff'te gerçekleşen konserde Beyonce, 4 farklı kostüm tercih etti.
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Şarkıcının kostümleri arasında Gucci ve LaQuan Smith tasarımı iki elbise de vardı.
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36 yaşındaki Beyonce ve 48 yaşındaki Jay-Z'nin konseri, Principality Stadyumu'nda gerçekleşti.
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Çift, sahnedeki ateşli danslarıyla izleyicileri büyüledi.
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Beyonce ve Jay Z, geçen yıl Haziran ayında dünyaya gelen ikiz bebeklerinin yeni fotoğraflarını sahneye kurulan dev ekranda izleyicilerle paylaştı.
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Konserde paylaşılan diğer bir fotoğrafta ise Beyonce, kızı Rumi'ye sarılırken görülüyor. Beyonce ve Jay Z'nin hayranları ise çiftin bu fotoğraflarını dakikalarca alkışladı.
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Beyonce dans konser

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