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Bikiniyle kayak yaptılar

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 03.04.2018 08:08 | Son Güncelleme

Rusya'da mayoyla piste inen genç, yaşlı yüzlerce insan kayak yaptı.

Eksi derecelerdeki hava sıcaklığına aldırmadan rekor denemesi için bir araya gelen 1800 kişinin Guinness rekorlar kitabına girmesi bekleniyor.

Kar üstünde bikiniyle kayak yaptılar

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Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki turistik Soçi kentinde yüzlerce kayakçı ve snowboardçu, giydikleri bikiniler ve mayolarla yeni bir dünya rekoru kırma denemesinde bulundu.
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Organizatörler, etkinliğe bikinili, mayolu ve yüzme kıyafetli yaklaşık bin 800 kişinin katıldığını ve kayak yaptığını bildirdi.
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Katılımcılar heyecanını şu sözlerle dile getirdi:"Sadece bu etkinliğe katılmak için buraya gelmeye değer. Bilmiyorum ama Guinness Dünya Rekoru özel bir şey olsa gerek. Moral için gelmeli"
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Yaşlı bir katılımcı da kendi yaştaşlarından kimsenin olmadığını dile getirdi:"Çok iyi ruh haline sahibim. Çünkü etrafta çok sayıda genç insan var. Ancak maalesef benim yaşıtlarımdan kimse yok. İşte bundan dolayı kendim ve arkadaşlarım için kayıyorum"
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Bu anlamda dünya rekoru bundan iki yıl önce yine Soçi'de 1008 kişinin katılımıyla kırılmıştı.
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Bu yıl katılım daha fazla olsa da beklenen miktarda kar yoktu.
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Etkinliğin organizatörleri, 1800 kişiyle yapılan bu yılki deneme ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi beklediklerini bildirdi.
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