Eksi derecelerdeki hava sıcaklığına aldırmadan rekor denemesi için bir araya gelen 1800 kişinin Guinness rekorlar kitabına girmesi bekleniyor.

Kar üstünde bikiniyle kayak yaptılar

1 / 20 Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki turistik Soçi kentinde yüzlerce kayakçı ve snowboardçu, giydikleri bikiniler ve mayolarla yeni bir dünya rekoru kırma denemesinde bulundu.

2 / 20 Organizatörler, etkinliğe bikinili, mayolu ve yüzme kıyafetli yaklaşık bin 800 kişinin katıldığını ve kayak yaptığını bildirdi.

3 / 20 Katılımcılar heyecanını şu sözlerle dile getirdi:"Sadece bu etkinliğe katılmak için buraya gelmeye değer. Bilmiyorum ama Guinness Dünya Rekoru özel bir şey olsa gerek. Moral için gelmeli"

4 / 20 Yaşlı bir katılımcı da kendi yaştaşlarından kimsenin olmadığını dile getirdi:"Çok iyi ruh haline sahibim. Çünkü etrafta çok sayıda genç insan var. Ancak maalesef benim yaşıtlarımdan kimse yok. İşte bundan dolayı kendim ve arkadaşlarım için kayıyorum"

5 / 20 Bu anlamda dünya rekoru bundan iki yıl önce yine Soçi'de 1008 kişinin katılımıyla kırılmıştı.

6 / 20 Bu yıl katılım daha fazla olsa da beklenen miktarda kar yoktu.

7 / 20 Etkinliğin organizatörleri, 1800 kişiyle yapılan bu yılki deneme ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi beklediklerini bildirdi.

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