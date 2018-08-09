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Bilim insanları bekarlığın 10 nedenini açıkladı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 09.08.2018 12:53 | Son Güncelleme

Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde bulunan Lefkoşa Üniversitesi’nde görev alan bilim insanları sosyal medya platformlarında paylaşılan 6 bin 700 mesajı mercek altına alarak yalnızlığın nedenlerini belirledi.

İşte bilim insanlarına göre, kişilerin bekar kalmasında etkili olan 10 neden.

Bekar kalmanın nedeni bulundu

1 / 10

Dış görünüş
2 / 10

Öz güven yetersizliği
3 / 10

Öz güven yetersizliği
4 / 10

İlişki için çaba sarf etmek istememek
5 / 10

Flört etmeyi becerememek
6 / 10

içe kapanık olmak
7 / 10

Yakın bir zamanda başka bir ilişkiden çıkmak
8 / 10

Uygun bir aday bulamamak
9 / 10

Önceliklerin başka olması
10 / 10

Utangaçlık
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Anahtar Kelimeler:
bekarlık sosyal medya araştırma

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