Bilim insanları uyardı: Evren aniden yok olabilir

Bu etkileşimin evrenin yk oluşuna zemin hazırlayacağını söyleyen araştırmacılar, yıkım sürecinin başlamış olabileceğini düşünüyor.

Bilim adamlarından 'evren bir anda yok olacak' uyarısı

1 / 60 Harvard Üniversitesi’nden bir grup bilim insanı, Higgs bozonunun kütlesinin değişebileceğini öne sürdü. Bu durumun kuantum parçacığı ile bir karadeliğin etkileşime geçirerek, evrenin yok oluşunu hazırlayacağını belirten araştırmacılar, yıkım sürecinin başlamış olabileceğini açıkladı.

2 / 60 Fizikçiler, evrendeki tüm maddelere kitle verdiği varsayılan Higgs bozununun, diğer adıyla Tanrı parçacığının, kozmosun yok oluşuna neden olabileceğini ifade etti.

3 / 60 ABD’deki Harvard Üniversitesi’nden bir grup bilim insanı Higgs bozonu tarafından yayılan negatif enerji balonun patlamasıyla, evrenin aniden yok olabileceğini öne sürdü.

4 / 60 Sürekli genişleyen evreninin yavaş ölümü, daha önce bilim insanları tarafından maddenin temel yapı taşlarını açıklamak için kullanılan Parçacık Fiziği Standart Modeli’nde ortaya konmuştu. Bu modelde, kozmozun altındaki karanlık enerji denilen bir gücün, evrenin tamamıyla soğuk, özensiz bir uçuruma kaymasına kadar devam edecek olan genişlemesini hızlandırdığı ortaya atılmıştı.

5 / 60 Ancak, yeni araştırma evrenin sonunun yavaş yavaş değil, 1390 yıl içerisinde aniden gerçekleşecek bir patlamayla geleceğini ön görüyor.

6 / 60 1970'lerden bu yana teorize edilen ve 2012 yılındaki Büyük Hadron Çarpıştırısı deneyinde keşfedilen Higgs bozonunun kütlesinin parçacık hızlandırıcı fiziğinde kullanılan bir enerji ölçüsü olan 125 gigaelektronvolt [GeV] olduğuna inanılıyor. Bununla birlikte, evreninin atom altı parçacıklarının etkileşimini açıklayan yasalara göre, maddenin kütlesi her zaman sabit kalmayabiliyor.

7 / 60 Harvard Üniversitesi teorisyenlerinin yaptığı çalışmada, Higgs bozonunun kütlesinin de bir gün değişeceği ifade edildi. Evrendeki tüm maddelerin kütlesini oluşturan bu kuantum parçacığının değerleri değiştiğinde ise hayatı mümkün kılan tüm süreçlerin bozulabileceği ortaya konuldu.

8 / 60 Diğer taraftan, bu durum fiziğin bilinen tüm yasalarını yok edecek bir negatif enerji balonunu meydana getireceği açıklanarak, bu balonun evreninin tamamını kaplayana dek sürekli genişleyeceğine dikkat çekildi.

9 / 60 Araştırmacı Anders Andreasson konuyla ilgili olarak, “Önceki tahminleri mümkün olduğunca düzeltmekve evrenin yok olacağı tarihe dair olabildiğince somut veriler oluşturmak istiyoruz” dedi.

10 / 60 BUGÜNE DEK GÖRÜNTÜLENEN EN UZAK YILDIZ Hubble Teleskobu, derin uzay gözlemleri sırasında Dünya'dan 9 milyar ışık yılı uzaktaki bir yıldızı görüntüledi. Mavi dev yıldız, bugüne dek görüntülenen en uzak yıldız oldu.

11 / 60 Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Hubble Teleskobu, derin uzay gözlemleri sırasında Dünya'dan 9 milyar ışık yılı uzaktaki bir yıldızı görüntüledi.

12 / 60 NASA araştırmacılarının uzayın derinliklerindeki bir supernova patlamasını incelerken, tesadüf eseri ortaya çıkan özel bir optik etki sayesinde kayda almayı başardıkları mavi dev yıldız, bugüne dek görüntülenen en uzak yıldız oldu.

13 / 60 'İKARUS' İSMİ VERİLDİ ABD'nin Minnesota Üniversitesinden Patrick Kelly'nin önderlik ettiği araştırma ekibi, yeni keşfedilen yıldıza, Yunan mitolojisinde balmumundan yapılmış kanatlarıyla uçarken Güneş'e yaklaştıkça kanatları eriyen kahramandan ilhamla "İkarus" adını verdi.

14 / 60 Bilim adamları İkarus'u "kütle çekimsel mercekleme" denilen, uzay derinlerinde optik gözlemler yaparken ön plandaki galaksi ve galaksi öbeklerindeki kütle çekiminin ışığı kırması ve bükmesiyle geri plandaki uzakta bulunan galaksiler ve gök cisimleri için büyüteç etkisi sayesinde görüntülemeyi başardı.

15 / 60 Dünya'dan 5 milyar ışık yılı ötedeki "MACS J1149+2223" adı verilen galaksi öbeği yakınındaki süpernova patlamasını inceleyen bilim adamları, 2016'da galaksi öbeği içinde daha önce orada bulunmayan bir parlaklık olduğunu fark etti.

16 / 60 Bu kare Hubble'ın objektifinden çekilen son dikkat çekici fotoğraflardan biri olabilir. Zira NASA'nın uzayın ücra köşelerini gözlemlemek için kullanıldığı Hubble, görevinin sonuna doğru emin adımlarla gidiyor.

17 / 60 NASA'nın Hubble Uzay Teleskobu'nun yerini almak üzere geliştirdiği ve sahip olduğu gelişmiş kızılötesi merceklerle yıldızların binlerce geçmişteki hallerini gözlemleyebilecek olan James Webb Uzay Teleskobu, 2020'de göreve başlayacak.

18 / 60 James Webb Teleskobu 2020'de Huble'ın yerini alacak. Huble'a kıyasla uzayı daha detaylı bir biçimde inceleyebilecek olan James Webb'in dünya dışı yaşamın keşfinde de etkili olması bekleniyor.

19 / 60 Galaksimizde Dünya benzeri 200 milyar gezegen olduğuna dikkat çeken bilim insanları, yeterince bilgi birikimine ve teknolojiye sahip olduklarını ve James Webb Teleskobu sayesinde söz konusu keşfin yakın bir zamanda gerçekleşebileceğini belirtiyor.

20 / 60 1990 senesinde Discovery uzay mekiği tarafından yörüngeye taşınan Hubble Uzay Teleskobu'na oranla 3 kat büyük merceklere sahip olan teleskop, Hubble'dan elde edilen verilerin de 100 kat fazlasını elde edecek.

21 / 60 İşte emekli edilmeye hazırlanılan Hubble'ın objektifine yansıyan en çarpıcı kareler...

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