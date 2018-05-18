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Bilim kurgu filmi değil, gerçek! Jandarma artık böyle gezecek

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 18.05.2018 07:58 | Son Güncelleme

Gaziantep-Şanlıurfa kara yolunun 15. kilometresinde görev alan jandarmayı gören şaşırmadan edemiyor.

Adeta bilim kurgu filmlerindeki bir sahneyle karşı karşıya kaldığını düşündüren görüntü, teknolojinin gündelik hayattaki önemini gözler önüne seriyor.

Jandarmanın yeni gözlüğü: Tak-bul

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"Tak-Bul Gözlüğü" sistemi, Gaziantep'te arama noktasında jandarma ekiplerinin işini hızlı bir şekilde yapmasını sağlıyor.
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Gaziantep-Şanlıurfa kara yolunun 15. kilometresinde jandarma tarafından uygulanan sistemde, gözlüğün kamerasına yansıyan verilerin, doğrulanması için hücresel bağlantı ile İçişleri Bakanlığı Kaçakçılık, İstihbarat Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığı veri tabanına ulaştırılıyor.
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JANDARMA PERSONELİNİN EKRANINA YANSITIYOR

JANDARMA PERSONELİNİN EKRANINA YANSITIYOR
Akıllı gözlük, yeni kimlik ve ehliyet gibi belgelerin yanı sıra plakaları tarıyor. Bu sayede belgelerin doğruluğu ve kişi hakkındaki arama veya yakalama kararları, jandarma personelinin ekranına yansıtılıyor.
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Ayrıca, kalabalık ortamlarda yüz tanıma sistemi sayesinde şüpheli kişilerin tespitini kolaylaştırıyor.
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10 İLDE UYGULANIYOR

10 İLDE UYGULANIYOR
Yetkiler, uygulamanın Türkiye'de 10 ilde sürdürüldüğünü ve şehirler arası sefer yapan bir otobüsteki kimlik kontrolünün 3 dakikada tamamlanmasının vatandaşlara büyük kolaylık sağladığını bildirdi.
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Öte yandan jandarma, arama çalışmaları sırasında dedektör köpeklerden de yararlanıyor.
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Anahtar Kelimeler:
Jandarma gözlük

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