Bin 800 yıllık yönetim merkezi tarihe ışık tutuyor

Pamukkale Üniversitesi tarafından devam eden araştırmalar sonucu Laodikya'nın Avrupa Birliği gibi bir yönetim merkezi olduğu ortaya çıktı. İşte antik çağda Anadolu'nun en önemli ticaret, sanat, spor merkezlerinden biri olan Laodikya'nın bilinmeyenleri...

Laodikya bin 800 yıldır ayakta

1 / 27 Laodikya amfi tiyatroda, günümüz localarına benzetilen ve katılımcıların isimlerinin yer aldığı bin 800 yıllık oturma basamakları, antik kentin, şehirleri yönetenlerin katılımıyla önemli toplantılarına ev sahipliği yaptığına işaret ediyor.

2 / 27 Milattan önce 3. yüzyılda, bugünkü Çürüksu Çayı (Lykos Irmağı) kıyısında Seleukos Kralı 2. Antiokhos tarafından eşi Laodike adına kurulan Laodikya, antik çağda Anadolu'nun en önemli ticaret, sanat, spor merkezlerinden biri olarak biliniyor.

3 / 27 İncil'de adı geçen 7 kiliseden birini barındırması nedeniyle yabancı turistlerin ilgi gösterdiği Laodikya'daki kazılar ise Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek başkanlığında 2003 yılında başladı.

4 / 27 Batı Anadolu tarihini aydınlatan önemli kalıntılara ulaşılan kazılarda, Roma İmparatoru Hadrian döneminde inşa edilen kuzey amfi tiyatrodaki oturaklardaki yazılarda, oturulan yerlerin kime ait ve hangi şehirden gelen temsilcinin nereye oturacağına dair ifadeler burasını günümüzün localarına benzetiliyor.

5 / 27 Kazı başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, antik dönemde Denizli Ovası'nda kurulan Laodikya'nın, İç Anadolu'yu, batıya ve güneye bağlayan ana ticaret rotası üzerinde yer aldığını, bu yüzden döneminin önemli bir merkezi olduğunu söyledi.

6 / 27 Kuzey tiyatroda yaptıkları çalışmada önemli bilgilere ulaştıklarını aktaran Şimşek, şunları dile getirdi:

7 / 27 "Helenistik dönem tiyatroda oturma basamakları üzerinde yazıtlar bulduk ve bunları okuduk. Bu yazıtlara göre burasının antik dönemde günümüzün Avrupa Birliği'ne benzer bir yönetim merkezi konumunda olduğunu değerlendiriyoruz. Hemen hemen bin 800 yıl önce çevre kentlerden gelen delege, esnaf loncalarının ve şehirlerin ileri gelenlerinin oturdukları bölümler söz konusu. Bir nevi günümüzün locaları gibi."

8 / 27 Şimşek, yazıların, antik kentle ilgili önemli bilgiler sağladığına işaret etti.

9 / 27 Oturma basamaklarındaki yazıtlardan Laodikya'nın önemli toplantılara ev sahipliği yaptığını gösterdiğini aktaran Şimşek, şunları söyledi:

10 / 27 "Burada zaman zaman ticarete ve kaliteye bağlı yapılacak işlerle ilgili toplantılar yapılmış. Bu toplantılarda Hierapolisliler, Attudalılar ve Tripolisliler gibi çevre kentlerden gelenlerin oturma yerleri belirlenmiş. Avrupa Birliği'ne benzer bir sistem binlerce yıl önce Anadolu'da bu coğrafyada kurulmuş."

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