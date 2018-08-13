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Bir anda çekmeye başladı! İçinden çıkana inanamadı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 13.08.2018 08:57 | Son Güncelleme

Genç kadın, tatil için gittiği ülkede başına gelenlerle dünyanın dikkatini çekti.

Kolunda bir anda ortaya çıkan yaradan şüphelenen kadın, soluğu sağlık görevlilerinin yanında aldı. İşte sonrasında olanlar...

Kolundan çıkanlar şoke etti

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Genç kadın çıktığı gezide yaşadıklarıyla şoke etti.
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Kolunda yarayla karşılaşan kadın bu yarayı tedavi ettirdi.
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Tedavi neticesinde içinden çıkanlar şoke etti.
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Yaranın içinden çıkan tropikal bölgede yaşayan ve larvalarını deri altına bırakan botfly cinsi sinekti.
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İşte o anlar...
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Anahtar Kelimeler:
Kol Yara böcek

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eskidi bunlarr eskicii
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