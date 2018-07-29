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Bir anda ortaya çıktı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 29.07.2018 10:54 | Son Güncelleme

Avustralya, Port Macquarie'de uzaktan beklerken çok yakınlarından birden çıkıp atlayan balinanın sıçrattığı sular gezi teknesine geliyor.

Gözlerine inanamadılar.

1 saniye sonra olanlar oldu

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Çatılarda yaptıkları ilginç şovlarla dikakt çeken gençler bu defa beklemedik bir sonla karşılaştılar.
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Çatıdaki boruya tutunan genç, borunun çürümüş olduğunu hesaba katamadı ve 7 metre yüksekten yere böyle düştü.
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İşte o an.
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Sosyal medyada yer alan ve nerede çekildiği bilinmeyen görüntüde, yağmurlu havada elindeki şemsiyeyle evinin saçağının akarı altında sakinleşmeye çalışan bir çocuk görülüyor.
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Çocuk bir süre bağırdıktan sonra hareket ediyor. İşte tam da o sırada hemen yanı başına yıldırım düşüyor.
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Çocuk büyük korku yaşıyor ama neyse ki olayı yaralanma yaşamadan atlatıyor.
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İşte o felaket anı...
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Anahtar Kelimeler:
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