Bir anda ortaya çıktı

Gözlerine inanamadılar.

1 saniye sonra olanlar oldu

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24 / 89 Çatılarda yaptıkları ilginç şovlarla dikakt çeken gençler bu defa beklemedik bir sonla karşılaştılar.

25 / 89 Çatıdaki boruya tutunan genç, borunun çürümüş olduğunu hesaba katamadı ve 7 metre yüksekten yere böyle düştü.

26 / 89 İşte o an.

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34 / 89 Sosyal medyada yer alan ve nerede çekildiği bilinmeyen görüntüde, yağmurlu havada elindeki şemsiyeyle evinin saçağının akarı altında sakinleşmeye çalışan bir çocuk görülüyor.

35 / 89 Çocuk bir süre bağırdıktan sonra hareket ediyor. İşte tam da o sırada hemen yanı başına yıldırım düşüyor.

36 / 89 Çocuk büyük korku yaşıyor ama neyse ki olayı yaralanma yaşamadan atlatıyor.

37 / 89 İşte o felaket anı...

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