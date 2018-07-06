Bir anda ortaya çıktı! Bu görüntü sanal alemde olay yarattı

Görenleri şaşkına çeviren görüntü ile ilgili 'Tanrı'nın gözü' yorumları yapıldı. Uzmanlarsa ortaya çıkan görüntülerle ilgili herhangi bir açıklama yapamadı.

Gökyüzünde gizemli anlar

1 / 60 25 Haziran'da İç Moğolistan'ın bir eyaleti üzerinde çekilen görüntü viral halini alınca yapılan yorumların da ardı arkası kesilmedi.

2 / 60 Geçmişte de gökyüzünde tuhaf doğa olayları yaşandığını söyleyen Hulunbuir'deki vatandaşlar geçen kasım ayında da 3 güneş gördüklerini söylediler.

3 / 60 Gerçek güneşin sağında ve solunda daha küçük ve renkli olarak gözüken 'hayalet güneşler' gördüğünü söylemesi üzerine konu hakkında bilgi almak için meteoroloji uzmanlarıyla konuşuldu.

4 / 60 Zhao Kexin, özellikle kış aylarında 'güneş köpeği' denen olayın çokça gözlendiğini söyledi. Fakat ortaya çıkan son görüntü ile ilgili bilimsel bir açıklama yapmadı.

5 / 60 GÖKYÜZÜNDEKİ GİZEMLİ ANLAR! Gizemli görüntüler Japonya'nın Kanagawa Eyaleti Fujisawa şehrinde çekildi.

6 / 60 Görüntü bir arabanı penceresinden kayda alındı. Twitter hesabından yayınlanan fotoğraflar sosyal medyada büyük dikkat çekti.

7 / 60 Şoför, seyir halinde bu manzarayla karşılaştığını ve hızlıca fotoğraflarını çektiğini anlattı.

8 / 60 Ancak gizemli bulutun hızlı şekilde biçimini kaybettiği görülüyor. Görüntüler üzerine açıklama yapan uzmanlar çok nadir karşılaşılan bir doğa olayı olduğunu açıkladı. Bulutun içinde rulo gibi dönen nadir bir iklim olayına şahit olduğu için çok şanslı olduğu ifade edildi.

9 / 60 Uzaylıların dünyayı işgal ettiği bir filmden alınmışa benzeyen bu kareler Montana'da meydana gelen 'supercell' adı verilen yıldırımlı bir fırtınaya ait..

10 / 60 Fotoğraf Amerika'nın Teksas eyaletinde çekildi.

11 / 60 Fantastik film sahnesinden alıntılanmış gibi bir izlenim veren bu olağanüstü fırtına bulutları (supercell) yüksek ölçekte fırtına ve şimşek üretiyor, toz ve yağmur fırtınanın ortasına akarken ürkütücü bulutlar onların etrafını sararak, tarifi zor bir görüntü çıkarıyor ortaya.

12 / 60 Kıyameti andıran inanılmaz bir kare.

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14 / 60 Tunceli’de dün gün batımıyla birlikte ortaya çıkan ve UFO’ya benzeyen bulut, vatandaşları şaşırttı.

15 / 60 Tunceli’nin Hozat ve Çemişgezek ilçelerinde dün gün batımına doğru ortaya çıkan ve UFO’ya benzeyen bulutu vatandaşlar cep telefonlarıyla kayıt altına aldı.

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18 / 60 Ekvadorlu yolcu uçağı pilotu Santiago Borja, 11 bin metre yükseklikte Güney Amerika’ya uçarken Panama semalarında fırtınaya rastladı Borja, Büyük Okyanus üstündeki bulut kümesini tam da şimşek çaktığı sırada Nikon D750 model makinesiyle net bir şekilde görüntülemeyi başardı.

19 / 60 Avustralya’nın Sydney kentinde bulunan Bondi sahilinde yaklaşan bulutlar görenleri şaşkınlığa uğrattı.

20 / 60 CNN’e konuşan görgü tanığı Hannah Murphy, bulutların devasa dalgalara benzediğini söyledi.

21 / 60 İnsanların bu anı fotoğraflamak için sahile gittiği belirtilirken, bir başka görgü tanığı Nicole Keijzer bulutu, “gökyüzündeki dalga” sözleriyle niteledi.

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23 / 60 Rusya’daki dağların tepesini kaplayan bu mercek bulutlar, oldukça nadir karşılaşılan bir doğa olayı. Şekillerinden dolayı karşılaşıldığında UFO zannedilmesi yaygın olan bu bulutların fotoğrafları ise görenleri büyülüyor.

24 / 60 Kamçatka’da bu fotoğrafları çeken fotoğrafçı Vladimir Voychuk, Daily Mail’e bu bulutlarla ilk kez karşılaşmadığını söylemiş.

25 / 60 Daha önce de gördüğü bu bulutları ilk kez görüntüleme şansı elde ettiğini söyleyen bu fotoğrafçı, bulutlarının oluşmasının neden nadir karşılaşılan bir doğa olayı olduğunu da anlatmış.

26 / 60 Bu tür bulutların oluşmasında havadaki nem ve ısı kadar, aktif volkanların küllerinin de payı olduğunu söyleyen Voychuk, ortaya nefes kesici bir fotoğraf serisi çıkartmış.

27 / 60 Bu bulutları gözlemleyebilmek için kilometrelerce yol kat etmek zorunda kalan fotoğrafçı, buranın fotoğraf çekmek için dünyadaki en harika yer olduğunu düşündüğünü de sözlerine eklemiş.

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29 / 60 Bu olağanüstü görüntüler Finlandiya'da çekildi.

30 / 60 Sirkka kayak merkezinde olanlar inanılmaz bir doğa olayına tanıklık etti.

31 / 60 Gece dışarı çıkan bir aile gökyüzünde yaşanan bu inanılmaz anları tesadüfen görüntülemeyi başardı.

32 / 60 Cirrostratus ismi verilen bulutlardaki buz kristallerinin oluşturduğu görüntü.

33 / 60 Cirrostratuslar gökyüzünü tamamen veya kısmen kaplar ve genellikle Hale olayını meydana getirirler.

34 / 60 Bunlar şeffaf, saça benzer, beyazımsı lifler halinde düzgün görünümlü bulutlardır. Cirrostratuslar küçük buz kristallerinden oluşurlar. Bu bulutlar fazla kalın olmadıklarından şeffaf görünürler. Güneş ve ay ışığını geçirirler.

35 / 60 Avustralya'da nadir görülen bir bulut formu, görenleri büyüledi.

36 / 60 Görüntüler, Avusturalya’nın Victoria eyaletinde 3 Kasım’da ortaya çıktı. İlk olarak Victoria’nın doğusunda bulunan Gippsland bölgesinde, öğlen 1 sıralarında görülen bulut formu pek çok kişi tarafından görüntülendi ve sosyal medyada paylaşıldı.

37 / 60 Avustralya'da yayın yapan abc.net.au sitesi, Cloud Appreciation Society'nin (Bulut Değerlendirme Topluluğu) bu olaya “Fallstreak Hole” denildiği bilgisini verdi. Nadir yaşanan bu hava olayı, kristalleşen su damlacıklarının bulut tabakasının altına inmesiyle oluşuyor. Ortasından gökkuşağı geçen ve Cennet’e açılan bir kapıyı andıran bulut sonrasında Avustralyalılar kameralarına sarıldı ve görüntüleri sosyal medyada paylaşmaya başladı.

38 / 60 Bulut öğlen 1.20 gibi, Leongatha ve Korumburra bölgeleri arasında da görüldü.

39 / 60 Sosyal medya kullanıcıları bu bulutu fotoğraflayabilmek için hemen evlerinden dışarıya çıktılar.

40 / 60 Fallstreak Hole, öğlen 1 sularında oluştu

41 / 60 ‘Lenticular clouds’ veya ‘dağ dalgası bulutu’ adını da alan bu bulutlara ‘mercek bulutları’ denir. Bu bulutlar, genellikle kısa bir süre içinde havada bir değişiklik olmayacağını, havanın güneşli geçeceğini gösterir. Belli bir mesafeden bakıldığında ‘uzay gemileri’ne benzetilebilir. Bu bulutları oluştuğunda, çok fazla sayıda UFO gördüğünü sananlara şaşmamak gerekir.

42 / 60 Fotoğraf Senegal ve Mali sınırında oluşan Cumulonimbus bulutları görülüyor. Bu bulutlar genelde şiddetli bir fırtınanın habercisidir. Kısaca CB olarak tanımlanan bulutlar, şimşek, yıldırım, sağanak, gök gürültüsü gibi tüm korkunç hava olaylarının da sebebi.. Pilotlar hiçbir zaman cumulonimbus bulutlarının içine girmez, etrafından dolaşır. Meteoroloji uzmanları ve pilotlar, katil bulutun içine giren bir uçağın sağlam çıkma şansınn yok denecek kadar az olduğunu söyler.

43 / 60 Mammatus, "meme bulut" veya "göğüs bulut" anlamına geliyor. Çok geniş alanları kaplayabilen bu tip bulutlar hareketsiz gibi görünse de şiddetli fırtınaların habercisidir.

44 / 60 Mammatus, "meme bulut" veya "göğüs bulut" anlamına geliyor. Çok geniş alanları kaplayabilen bu tip bulutlar hareketsiz gibi görünse de şiddetli fırtınaların habercisidir.

45 / 60 ABD'nin Wyoming eyaletinde meydana gelen supercell (Süper hücre) adı verilen yıldırımlı bir fırtınaya ait bulutlar. Dikey rüzgarların fazla olduğu kuvvetli bir gök gürültülü fırtına bulutlarıdır.

46 / 60 Dünyanın en aktif volkanlarından olan Sarychev Peak volkanını patlamasından sonra oluşan dev bulut. Dağ ve çevresindeki hava sıcaklığında ani değişikliklerde ortaya çıkan bu bulutlar nadiren görülüyor.

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48 / 60 Noctilucent bulutları genelde gün batımından sonra oluşur.

49 / 60 Uçakların geride bıraktığı beyaz bulut.

50 / 60 ABD Minesota'da görülen Shelf bulutları.. Büyük fırtınanın habercisidir.

51 / 60 Sahra Çölü üzerinde görülen Jet stream bulutları. Hızlı hareket eden hava akımı nedeniyle gerçekleşir.

52 / 60 Altocumulus bulutları, genellikle gölgeli, beyaz renge sahiptir.

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