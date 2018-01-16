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Bir bir ölüyorlar! Onların sonunu biz getirdik

FOTO ANALİZ HABERLERİ | 16.01.2018 14:25 | Son Güncelleme 4 saat önce

Nesli tükenmekte olan canlıların haberlerine ara sıra denk gelsek de çoğunun ismi ya da türü bilinmiyor. Bu konuyla ilgili farkındalık oluşturmak isteyen İngiliz fotoğrafçı Tim Flach, 2 yıldır nesli tükenmekte olan hayvanların fotoğraflarını çekiyor. Nesli tükenen canlılara çevre koşullarının yanı sıra insanlığın verdiği zararlara da dikkat çeken Flach, eşsiz güzellikteki bu hayvanları pozlayarak fotoğraflara bakanlara adeta fantastik bir yolculuğa çıkmış hissi veriyor.

Nesli tükenen hayvanlar

işte doğa koşullarının yanı sıra başta hayvan satışı ve avcılık gibi nedenlerden dolayı insanlar yüzünden nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalan o hayvanlar...

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Saiga

Saiga
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Kutup Ayısı

Kutup Ayısı
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Filipin Kartalı

Filipin Kartalı
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Sümbül Makav

Sümbül Makav
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Afrika Fili

Afrika Fili
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Kış Leoparı

Kış Leoparı
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İber Vaşağı

İber Vaşağı
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Çita Yavruları

Çita Yavruları
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Yüzük Kuyruklu Lemur

Yüzük Kuyruklu Lemur
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Ploughshare Kaplumbağası

Ploughshare Kaplumbağası
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Beyaz Pangolin

Beyaz Pangolin
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Kırmızı Panda

Kırmızı Panda
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Ateşböcekleri

Ateşböcekleri
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Kırmızı Taçlı Turna

Kırmızı Taçlı Turna
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Suaygırı

Suaygırı
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Dev Panda

Dev Panda
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Altın Maymun

Altın Maymun
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Alaca Tamarin

Alaca Tamarin
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Shoebill

Shoebill
20 / 23

Orta Afrika Beyaz Gergedanı

Orta Afrika Beyaz Gergedanı
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Sea Angel

Sea Angel
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Avrupa Bal Arısı

Avrupa Bal Arısı
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Kıvrık Boynuzlu Oriks
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Anahtar Kelimeler:
Tim Flach nesli tükenmekte olan canlılar

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