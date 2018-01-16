Bir bir ölüyorlar! Onların sonunu biz getirdik

Son Güncelleme 4 saat önce FOTO ANALİZ HABERLERİ | 16.01.2018 14:25 |4 saat önce

Nesli tükenmekte olan canlıların haberlerine ara sıra denk gelsek de çoğunun ismi ya da türü bilinmiyor. Bu konuyla ilgili farkındalık oluşturmak isteyen İngiliz fotoğrafçı Tim Flach, 2 yıldır nesli tükenmekte olan hayvanların fotoğraflarını çekiyor. Nesli tükenen canlılara çevre koşullarının yanı sıra insanlığın verdiği zararlara da dikkat çeken Flach, eşsiz güzellikteki bu hayvanları pozlayarak fotoğraflara bakanlara adeta fantastik bir yolculuğa çıkmış hissi veriyor.

Nesli tükenen hayvanlar

işte doğa koşullarının yanı sıra başta hayvan satışı ve avcılık gibi nedenlerden dolayı insanlar yüzünden nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalan o hayvanlar...

1 / 23 Saiga

2 / 23 Kutup Ayısı

3 / 23 Filipin Kartalı

4 / 23 Sümbül Makav

5 / 23 Afrika Fili

6 / 23 Kış Leoparı

7 / 23 İber Vaşağı

8 / 23 Çita Yavruları

9 / 23 Yüzük Kuyruklu Lemur

10 / 23 Ploughshare Kaplumbağası

11 / 23 Beyaz Pangolin

12 / 23 Kırmızı Panda

13 / 23 Ateşböcekleri

14 / 23 Kırmızı Taçlı Turna

15 / 23 Suaygırı

16 / 23 Dev Panda

17 / 23 Altın Maymun

18 / 23 Alaca Tamarin

19 / 23 Shoebill

20 / 23 Orta Afrika Beyaz Gergedanı

21 / 23 Sea Angel

22 / 23 Avrupa Bal Arısı