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'Sürekli çıplak geziyorum'

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 15.02.2018 10:43 | Son Güncelleme

Birçok büyük şehir insanının ortak hayalidir, şöyle kalabalıktan uzakta doğanın kollarında sakin bir hayat sürmek...

İşte bunu gerçekleştiren bir genç kadın kelimenin tam anlamıyla yeniden doğdu.

Bir sabah uyandı, ormana taşındı

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İnternette Freelee The Banana Girl olarak tanınan genç kadın sevgilisiyle birlikte Güney Amerika'nın ormanlarında yaşıyor. Fotoğraflar: Instagram
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11 yıldır gerçek adını bile kullanmayan Freelee, ormanda tam anlamıyla ilkel bir hayat sürdürüyor.
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Öyle ki artık kozmetik ve epilasyon malzemeleri bile kullanmıyor. Sadece taze sebze ve meyve yiyerek besleniyor. Bu sayede de yılda 2 bin 200 Sterlin kar ettiğini söylüyor.
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Youtube paylaşımlarıyla adını dünya çapında duruyan Freelee The Banana Girl "Günümün yarısını çıplak geçiriyorum, kendimi kısıtlayıcı giysilerden kurtardım" diye konuşuyor.
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Anlattığına göre kendini kurtardığı tek şey elbiseler değil. Aynı zamanda sabah 9'dan akşam 5'e kadar süren "kölelikten de" kurtulduğunu ifade ediyor.
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Ormanda yetişen organik sebze ve meyveleri tükettiğini belirten Freelee, bu sayede eskisine oranla çok daha formda olduğunu da belirtiyor.
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" Huzuru buldum" diye konuşan Freelee The Banana Girl tam altı aydır beden tüylerini traş etmediğini, saçlarını boyamadığını ve makyaj yapmadığını da belirtiyor ve ekliyor."Hayatımda hiç olmadığım kadar özgür hissediyorum" diye konuşuyor.
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Bu hayat tarzını yaşamaya aniden karar verdiğini anlatıyor genç kadın "Bir sabah uyandım ve ormana taşındım." Sabah 9'dan akşam 5'e kadar çalışmaktan yorgun düştüğünü belirten Freelee, "Sabah saatin alarmıyla uyanmak, kısıtlayıcı giysiler içine girmek, ayaklarımı yüksek topuklu ayakkabılara hapsetmek, yüzüme sahte bir gülücük yerleştirmek. Başkasını zengin etmek için çalışmaktan bıkmıştım. En kötüsü de sıkılmıştım" diyerek bu hayata nasıl adım attığını anlatıyor.
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37 yaşındaki Freelee, Youtube ve Instagram'da hayatından kesitler sunarak adını duyurdu.
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Görünüşe göre modern hayatın tüm unsurlarından vazgeçse de teknolojiyi yani cep telefonunu tam olarak hayatından çıkarmadı.
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