Bir zamanlar göçmen olarak geldiği ülkede şimdi paraya para demiyor

Güzel isim şimdilerde paraya para demediği bir hayatın içinde yaşıyor.

Göçmen olarak geldi, ülkenin zenginler listesine girdi

1 / 30 Birçok kişiyi uzaktan kıskandıran bir hayat yaşıyor. Üstelik gösterişli villasında sürdürdüğü hayatını da milyonlarca kişiye sosyal medyadan sergiliyor. İşte kendi objektifinden karelerle yaşantısından kareler.

2 / 30 Yıllar önce Kolombiya'dan kalkıp ünlü bir oyuncu olmak hayalleriyle ABD'nin yolunu tutan Sofia Vergara, bugün herkesin gıptayla baktığı bir yıldız. Rol aldığı Modern Family dizisi sayesinde hem şöhretin hem de servetin zirvesine çıkan Vergara, gençlik yıllarında hayal ettiği hayata çoktan uzandı bile.

3 / 30 Kendisi gibi oyuncu olan eşi Joe Manganiello ile Beverly Hills'te milyon dolarlık bir evde yaşayan Vergara, geçen yıl en çok kazanan dizi yıldızı unvanını bir kez daha ele geçirdi. 46 yaşındaki Sofia Vergara, 2017 yılında açıklanan verilere göre bir yılda 41.5 milyon dolar kazandı. Üstelik son 5 yıldır bu unvanı da kimseye kaptırmıyor.

4 / 30 2014 yılında ABD vatandaşlığına geçen Vergara, 2015 yılından bu yana da Manganiello ile mutlu bir evlilik yaşıyor.

5 / 30 Genç yaşta yaptığı evliliğinden 25 yaşında bir erkek çocuk sahibi olan Sofia Vergara, hayatının hemen hemen her anını da sosyal medyadan paylaşıyor.

6 / 30 Onun en çok ilgi gören paylaşımları ise uzun süre tadilattan geçtikten sonra içinde kocasıyla birlikte yaşamaya başladığı gösterişli malikanesi. İşte Vergara'nın çok beğenilen ve zaman zaman magazin basınına da konu olan evinden yaptığı paylaşımlar. Fotoğraflar: Instagram

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