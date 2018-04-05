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Bir zamanlar İstanbul plajları

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 05.04.2018 14:34 | Son Güncelleme

Pera Müzesi ve İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul’un geçmişten günümüze denizle ilişkisini ele alan İstanbul’da Deniz Sefası: Deniz Hamamından Plaja Nostalji sergisine ev sahipliği yapıyor.

İstanbul’da Deniz Sefası: Deniz Hamamından Plaja Nostalji sergisi, denizin kent yaşamının bir parçası olması ve plaj kültürünün oluşması ile birlikte değişen toplumsal yapıyı gözler önüne seriyor.

İstanbul'da Deniz Sefası Pera Müzesi'nde

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1870’lerden 20. yüzyılın ortalarına uzanan süreçte kent halkının boş zaman değerlendirme normlarındaki değişime, toplumsallaşma kültürüne değiniyor; Cumhuriyet’in yaşam tarzındaki köklü dönüşümlerini simgeleyen bir belgesel niteliği taşıyor.
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Küratörlüğünü tarihçi, yazar ve akademisyen Zafer Toprak’ın üstlendiği sergi, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü arşivinin yanı sıra, İnönü Ailesi, Mehmet Aksel, Seyhun Binzet, Ayşe Bermek, Doğan Güral, Uğur Yeğin, Doğan Paksoy, Sakıp Sabancı Müzesi, Türkiye İş Bankası, Ziraat Bankası ve SALT Araştırma’ya ait koleksiyonlardan derlenen, resim, fotoğraf, kitap, dergi ve karikatür gibi orijinal malzemeleri izleyiciyle buluşturuyor.
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Pera Müzesi'nin kardeş kurumu İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nde ise, serginin bir uzantısı olarak Yeşilçam filmlerindeki plaj sahnelerinden oluşan bir seçki ve dönemin plaj konulu kitap, dergi, afiş ve karikatür gibi malzemelerini yakından inceleme olanağı sağlayan izleme-okuma odaları yer alıyor.
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Pera Müzesi Salı’dan Cumartesi’ye 10:00 - 19:00 saatleri arasında, Pazar günleri ise 12:00 - 18:00 saatleri arasında gezilebilir. Müzede Cuma günleri hem uzun hem de ücretsiz! “Uzun Cuma”larda müze 18:00 - 22:00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilir. Genç Çarşamba günlerindeyse tüm öğrenciler müzeyi ücretsiz ziyaret edebilir.
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İşte bir zamanlar İstanbul plajları
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