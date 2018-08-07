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Birtney Spears'tan nefes kesen direk dans şovu

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 07.08.2018 14:20 | Son Güncelleme

Britney Spears'ın Piece Of Me turnesinin Almanya'daki konserinde ünlü yıldızı hayranları nefeslerini tutarak izledi.

Berlin'de hayranlarıyla buluşan Britney Spears, sahnede direk dansı yaptı.

Britney Spears nefes kesti

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Pop yıldızı Britney Spears, Piece Of Me turnesine tam gaz devam ediyor.
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Son olarak İngiltere'de düzenlenen Brighton Pride Festivali'nde sahne alan ve 57 bin kişiye konser veren Britney, bu kez Berlin'i salladı.
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36 yaşındaki şarkıcı, Berlin'de 17 bin hayranının karşısına çıktı.
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İki çocuk annesi yıldız, konserde giydiği cesur kostümlerle fit fiziğini de sergiledi.
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Spears, büyük ilgi gören konserinde direk dansı da yaptı.
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Britney, farklı kostümler giydiği ve dansçılarının da eşlik ettiği sahne şovlarıyla müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattı.
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36 yaşındaki Amerikalı şarkıcı, Gimme More, Womanizer, Piece of Me, Baby One More Time, Oops!... I Did It Again, I’m a Slave 4 U, Do Somethin', (You Drive Me) Crazy, Toxic ve Stronger gibi dünya çapında liste başı olmuş şarkılarını hayranları için seslendirdi.
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12 ve 11 yaşlarında iki çocuğu olan Spears, çocuklarının babası ve eski kocası olan Kevin Federline ile ayrılık sürecindeyken zor zamanlar geçirmişti.
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Britney Spears, 2007 yılından beri alkol kullanmıyor. Pop yıldızının kulisinde, alkollü içeceklerin olması yasak.
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İşte Britney Spears’ın Berlin konserinden kameralara yansıyanlar...
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