Birtney Spears'tan nefes kesen direk dans şovu

Berlin'de hayranlarıyla buluşan Britney Spears, sahnede direk dansı yaptı.

Britney Spears nefes kesti

1 / 18 Pop yıldızı Britney Spears, Piece Of Me turnesine tam gaz devam ediyor.

2 / 18 Son olarak İngiltere'de düzenlenen Brighton Pride Festivali'nde sahne alan ve 57 bin kişiye konser veren Britney, bu kez Berlin'i salladı.

3 / 18 36 yaşındaki şarkıcı, Berlin'de 17 bin hayranının karşısına çıktı.

4 / 18 İki çocuk annesi yıldız, konserde giydiği cesur kostümlerle fit fiziğini de sergiledi.

5 / 18 Spears, büyük ilgi gören konserinde direk dansı da yaptı.

6 / 18 Britney, farklı kostümler giydiği ve dansçılarının da eşlik ettiği sahne şovlarıyla müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

7 / 18 36 yaşındaki Amerikalı şarkıcı, Gimme More, Womanizer, Piece of Me, Baby One More Time, Oops!... I Did It Again, I’m a Slave 4 U, Do Somethin', (You Drive Me) Crazy, Toxic ve Stronger gibi dünya çapında liste başı olmuş şarkılarını hayranları için seslendirdi.

8 / 18 12 ve 11 yaşlarında iki çocuğu olan Spears, çocuklarının babası ve eski kocası olan Kevin Federline ile ayrılık sürecindeyken zor zamanlar geçirmişti.

9 / 18 Britney Spears, 2007 yılından beri alkol kullanmıyor. Pop yıldızının kulisinde, alkollü içeceklerin olması yasak.

10 / 18 İşte Britney Spears’ın Berlin konserinden kameralara yansıyanlar...

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