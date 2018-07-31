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BMW'yi yenilediler

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 31.07.2018 13:26 | Son Güncelleme

Fenomen program Yüzde Yüz Oto'da bu defa BMW marka otomobil yenilendi.

İşte o müthiş değişim.

Aracın sahibi son haline inanamadı

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Anahtar Kelimeler:
BMW değişim

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