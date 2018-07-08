Bodrum’da 4 gün 4 gece milyon dolarlık Hint düğünü

3 milyon doların üzerinde harcama yapılan düğün, 4 gün 4 gece sürdü.

Bodrum'da milyonluk düğün

1 / 22 Hindistan’ın en zengin ailelerinden Wellknown polyesterin sahipleri Anıl Gupta’nın oğlu Rahul Gupta, Muğla’nın Bodrum ilçesinde evlendi.

2 / 22 Milyon dolarlar harcanan düğün için Türk Hava Yolları'ndan özel olarak kiralanan A330 tipi Business uçakla Bodrum’a 250 kişilik Hintli davetli geldi.

3 / 22 Beş yıldızlı resort bir otelin kapatıldığı düğün 4 gün 4 gece sürdü.

4 / 22 Hindistan’ın en zengin 20 ailesinden biri olan Anıl ve Micharu Gupta’nın oğulları Rahul Gupta ile Sunil ve Rahmi Agarwal’ın kızları Harshita Agarwal Hint geleneklerine göre evlendi.

5 / 22 3 gün süren etkinliklerin ardından düğünün son günü damat Rahul Gupta ve yakınları Barak töreni düzenledi.

6 / 22 3 gün süren etkinliklerin ardından düğünün son günü damat Rahul Gupta ve yakınları Barak töreni düzenledi.

7 / 22 Daha sonra gelin Harshita Agarwal yakınları ile birlikte tören alanına geldi. Sari adı verilen özel bir gelinlik giyen gelini ağabeyi damada teslim etti.

8 / 22 Din adamları eşliğinde evlilik yemini eden çift dünya evine girdi. Nikah yapılacak alana geçerek Hint geleneklerini yerine getirdi. Çiftin aile yakınlarının bulunduğu nikah töreni yaklaşık 2 saat sürdü.

9 / 22 Nikah töreninin ardından yemek alanına geçen davetliler denizde yapılan flyboard şovları ve Hint şarkıları eşliğinde gece boyu eğlendi.

10 / 22 Bodrum Adabükünde bulunan 5 yıldızlı Resort bir otelin kapatıldığı düğünde davetlilere 400 personel hizmet verdi. Otellerde yapılacak organizasyonlar için ise Türkiye genelinden takviye elemanlar getirtildi.

11 / 22 Düğünde ikram edilen Hint mutfağına özgü lezzetleri Hindistan’dan özel olarak gelen 35 aşçı hazırladı. Yemeklerde kullanılan özel baharatların da Hindistan’dan getirtildiği öğrenildi. Tayland’dan ise 100 garsonun geldiği öğrenildi.

12 / 22 Organizasyonla ilgili açıklama yapan Inventum Global Yönetici Ortağı Bünyat Özpak şu sözlere yer verdi: “Bodrum bizim için çok özel bir yer. Bizde yaptığımız bu tür organizasyonlarla Bodrum’u destekliyoruz. Tanıtım faaliyetlerimize başladık bundan sora Bodrum’da buna benzer etkinliklerimiz daha sık olacak. Bugün ki düğün sahibi Hindistan’ın en varlıklı ailelerinden biri. Bi kaç ülke arasından Türkiye’yi seçtiler. Yaklaşık 250 misafir geldi. Türk hava yollarından kiralanan özel uçakla. Ayrıca organizasyon için Tayland, Asya ve Hindistandan özel ekipler geldi. Oldukça maliyeti yüksek bir düğün oldu.”

13 / 22 4 gün 4 gece süren düğün masraflarının 3 milyon doları geçtiği öğrenildi.

14 / 22 Düğünün son gününde Hintliler sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi.

15 / 22 İşte düğünden yansıyan kareler...

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