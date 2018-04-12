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Bodrum'da plajlar hareketlendi

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 12.04.2018 10:22 | Son Güncelleme

Avrupalı turistlerin plajları doldurduğu Bodrum'da yaz esintisi başladı.

Plajların dolmaya başladığı Bodrum'da objektiflere renkli görüntüler takıldı.

Turistler sezonu açtı

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Bodrum'da turizm sezonu, renkli görüntülerle açıldı. Avrupalı turistler, plajları doldurdu.
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Hava sıcaklığının 23, deniz suyu sıcaklığının ise 18 derece ölçüldüğü Bodrum'a Norveç, İsveç, Hollanda ve Belçika'dan gelen turistler, sahillere akın etti.
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Güneşlenerek denize giren turistler, plajları doldurdu. Bazı turistler ise ilçenin sokaklarında çıplak ayakla ve bikiniyle dolaşmanın rahatlığını yaşadı.
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Turizmde sezon verilerinin iyi olduğunu belirten İngiliz tur rehberi Sue Harblen (35), "Yaklaşık 10 yıldır Ege ve Akdeniz'e Kuzey Avrupa turistlerini getiriyoruz. Zaman zaman ülkeler arasında yaşanan gerginlik turizmi etkilese de Ege ve Akdeniz sahillerinde herhangi bir sıkıntı olmadığını iyi anlattığımızda dikkati çekebiliyoruz. Bu sezon İngiltere, Almanya, Norveç ve İsveç gibi ülkelerden turistler, Bodrum'u tercih edecek. Havaların güzel gitmesi ile turistler de erken gelmeye başladı. Bodrum'un tercih edilmesinin en önemli nedenlerinden biri tesis ve hizmet kalitesi. Turistler gönül rahatlığı ile tatil yapabiliyor" dedi.
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İşte Bodrum'dan göze çarpan manzaralar...
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ANTALYA'DA TURİSTLER SEZONU AÇTI

ANTALYA'DA TURİSTLER SEZONU AÇTI
Kiriş Mahallesi'ndeki bir otelin sahilinde düzenlenen köpük partisine, otelde konaklayan tatilciler yoğun ilgi gösterdi.
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Özellikle Rus ve İranlı turistler, köpüklerin içinden çıkmazken, çalınan şarkılar eşliğinde dans etti.
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Bazı turistler de köpük partisinde denize girdi. Turistler, köpük partisinde fotoğraf ve görüntü de çekti.
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Partinin yapıldığı otelin eğlence müdürü Erman Üstün, "Yazla beraber animasyonumuz ve animasyonun vazgeçilmezi olan köpük partileri başladı.
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20 ülkeden bir sürü misafirimiz var. Aynı zamanda İranlı ve Rusların bayıldığı ve sürekli istediği partilerimizdeyiz. Öğle saatlerini köpük partisiyle kapatıyoruz ve otelimizde diğer eğlencelerimizle devam ediyoruz" dedi.
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Paramız pul olmuş. İnsanlar bir aylıklarıyla neredeyse 3 ay tatil yapacak duruma gelmiş. Niye gelmesinler? Kendi vatandaşı haricindekine böyle beleş ülke nerede var? Yaratanlar ne kadar gururlansalar yeridir!!!
Ohhh ne ala elin gavuru ülkemde sefa bende cefa çekiyorum. Para para para
dolmuş taşmış hayatınız yalan heryer bomboş ekonomiyi iyi gostereceksiniz ya
O kedi ne öyle be!:) Biz kucağımıza almaya çekiniyoruz,elalem havlusunun üstüne alıyor,aboov!:)
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