Bodrum kavruldu, sahiller doldu

Sıcak havadan bunalanlar soluğu denizde aldı. Deniz sıcaklığının 20 dereceyi aştığı Bodrum'da sahiller dolup taştı.

Turistler sezonu açtı

1 / 25 Bodrum'da hava sıcaklığı dün 32 dereceyi buldu. Deniz suyu sıcaklığı ise 20 dereceyi aştı. Ramazan ayı nedeniyle hareketliliğin azaldığı iç turizmde yerli pazarın durgunluğu; Rusya, Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan ve Kırgızistan'dan gelen turistlerle aşıldı. Kuzey Avrupa ülkeleri ile İngiltere'den gelen turistler de turizmcileri sevindirdi. Bodrum'a son bir hafta içerisinde kara, deniz ve havayolu ile yaklaşık 5 bin 600 turistin geldiği belirtildi.

2 / 25 Turistler, Bodrum şehir merkezindeki Gümbet ve Paşatarlası sahillerini doldurunca ortaya turizmde özlenen manzaralar çıktı. Bazı turistler teknelerle günübirlik mavi tura çıkarken, birçok turist ise su sporu yaptı. Turistlerden bazıları ise denizde arkadaşlarının omuzlarına çıkarak, deve güreşi yaptı, dans edip, eğlendi.

3 / 25 Bodrum Otelciler ve Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Halil Özyurt, "Zararın neresinden dönersek kardır. Asla umudumuzu yitirmedik. Yurt içi ve yurt dışında tanıtım çalışmalarımızı hala sürdürüyoruz. Bodrumlu turizmciler olarak el ele verdik, bu krizi de atlatacağız. Bayramın ardından Bodrum eski günlerine döneceğinden kimsenin kuşkusu olmasın" dedi.

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6 / 25 TURİSTLER SEZONU AÇTI Bodrum'da turizm sezonu, renkli görüntülerle açıldı. Avrupalı turistler, plajları doldurdu.

7 / 25 Hava sıcaklığının 23, deniz suyu sıcaklığının ise 18 derece ölçüldüğü Bodrum'a Norveç, İsveç, Hollanda ve Belçika'dan gelen turistler, sahillere akın etti.

8 / 25 Güneşlenerek denize giren turistler, plajları doldurdu. Bazı turistler ise ilçenin sokaklarında çıplak ayakla ve bikiniyle dolaşmanın rahatlığını yaşadı.

9 / 25 Turizmde sezon verilerinin iyi olduğunu belirten İngiliz tur rehberi Sue Harblen (35), "Yaklaşık 10 yıldır Ege ve Akdeniz'e Kuzey Avrupa turistlerini getiriyoruz. Zaman zaman ülkeler arasında yaşanan gerginlik turizmi etkilese de Ege ve Akdeniz sahillerinde herhangi bir sıkıntı olmadığını iyi anlattığımızda dikkati çekebiliyoruz. Bu sezon İngiltere, Almanya, Norveç ve İsveç gibi ülkelerden turistler, Bodrum'u tercih edecek. Havaların güzel gitmesi ile turistler de erken gelmeye başladı. Bodrum'un tercih edilmesinin en önemli nedenlerinden biri tesis ve hizmet kalitesi. Turistler gönül rahatlığı ile tatil yapabiliyor" dedi.

10 / 25 İşte Bodrum'dan göze çarpan manzaralar...

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13 / 25 ANTALYA'DA TURİSTLER SEZONU AÇTI Kiriş Mahallesi'ndeki bir otelin sahilinde düzenlenen köpük partisine, otelde konaklayan tatilciler yoğun ilgi gösterdi.

14 / 25 Özellikle Rus ve İranlı turistler, köpüklerin içinden çıkmazken, çalınan şarkılar eşliğinde dans etti.

15 / 25 Bazı turistler de köpük partisinde denize girdi. Turistler, köpük partisinde fotoğraf ve görüntü de çekti.

16 / 25 Partinin yapıldığı otelin eğlence müdürü Erman Üstün, "Yazla beraber animasyonumuz ve animasyonun vazgeçilmezi olan köpük partileri başladı.

17 / 25 20 ülkeden bir sürü misafirimiz var. Aynı zamanda İranlı ve Rusların bayıldığı ve sürekli istediği partilerimizdeyiz. Öğle saatlerini köpük partisiyle kapatıyoruz ve otelimizde diğer eğlencelerimizle devam ediyoruz" dedi.

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