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Bordo bereliler devrede! Teröristler köşeye sıkıştı

FOTO ANALİZ HABERLERİ | 23.01.2018 13:44 | Son Güncelleme 6 saat önce

Zeytin Dalı operasyonu sıfır hatayla yürütülürken köşeye sıkışan PYD, ‘siviller katlediliyor’ algısı yaratmak için Afrin’de hendek savaşı planına sarıldı. Örgütün sivil kalkan hamlesine karşı TSK, Güneydoğu’da hendek terörünü bitiren bordo berelileri devreye sokacak.

Afrin'de PYD'nin hain planına bordo bereli önlem

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Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü PKK uzantısı PYD/YPG varlığını ‘milli güvenlik meselesi’ olarak ilan eden Türkiye, Zeytin Dalı Harekatı’nı alternatifli planladı.
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Afrin’in tüm cephelerden kuşatma stratejisine göre yapılan planlarda, örgütün kent merkezinde Güneydoğu’daki gibi hendek savaşı stratejisi izleme ihtimaline karşı da önlem alındı.
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Karar gazetesinin haberine göre; istihbarat kaynaklarından alınan bilgilerde, operasyonun ilk üç gününde kırsalda fazla direniş göstermeyen örgüt, Afrin’in merkezinde şehir savaşı yapmaya hazırlanıyor.
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Örgütün teröristlere ‘sivillerin arasına karışın’ talimatı verdiği, TSK’nın şehre girmesinin ardından da ‘Siviller katlediliyor’ propagandası yapmayı hedeflediği belirtiliyor.
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PKK’nın, Güneydoğu’da uygulamaya kalkıştığı hendek savaşı stratejisinin Afrin’de de devreye sokacağı belirtildi.
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Diyarbakır Sur, Şırnak Nusaybin başta olmak üzere 10’a yakın il ve ilçe merkezinde Temmuz 2015’te başlayan ve 265 gün süren ‘hendek terörü’nü, TSK ile Emniyet güçleri sivillere zarar vermeden bastırmıştı.
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PKK’nın yuvalandığı binalara tek tek operasyon yapılırken, kalkan olarak kullanılan siviller tahliye edilmişti.
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Operasyonlarda 3 bin 583 terörist etkisiz hale getirilmişti. Hem TSK hem de Emniyet Özel Kuvvetler’in sivillere zarar vermeden yaptığı operasyonların başarısı terörle mücadelede örnek gösterilmişti.
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Harekat için hazırlanan planlar arasında terör örgütünün Güneydoğu’daki gibi hendek ve barikatlarla karşı koyma stratejisi de dahil edildi.
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TSK’nın, hendek terörüne karşı mücadele eden Özel Kuvvetler Komutanlığı’na bağlı Bordo Berelileri Afrin kent merkezi tamamen kuşatılınca devreye sokacağı öğrenildi.
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Böylece hendek teröründe mücadele eden Bordo Bereliler’in deneyimlerinden yararlanılırken, sivillerin zarar görmemesi de sağlanacak.
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Allah, şanlı ordumuzun yar ve yardımcısı olsun.Amin.
@hardman28 Amin ve bu kürtlere artık akıl versin devamlı birilerinin maşası ve gram cesaretleri yok hep arkadan hep kahpelik ölen leşleri kimsenin umrunda bile değil
Bizim 1 bordo bereli askerimiz, suriyede ve Türkiye'de bulunan tüm arap kökenlilere bedeldir. Sınırdan 50 km içerisine kadar taş üstünde taş bırakma, çek sonra berlin duvarı gibi duvarı. Gönder geri gelen arap kökenli suriyelileri de ne halleri varsa görsünler. O adiler bizi düşünseydi zamanında terörü beslemezlerdi.
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