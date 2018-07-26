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Bordo berelilerin paraşüt eğitimi nefes kesti

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 26.07.2018 12:11 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Twitter hesabında Özel Kuvvetler Komutanlığı’nın gerçekleştirdiği paraşütle atlayış eğitimlerine dair görüntüler yayınladı.

TSK’nın sosyal medya hesaplarından “Özel Kuvvetler Komutanlığı tarafından Eskişehir/ Sivrihisar’da gece ve gündüz tam teçhizatlı paraşütle atlayış eğitimleri icra edilmiştir” mesajı paylaşıldı.

Özel Kuvvetler’den nefes kesen paraşüt eğitimi

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Anahtar Kelimeler:
Türk Silahlı Kuvvetleri paraşüt eğitimi

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