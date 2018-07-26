Bordo berelilerin paraşüt eğitimi nefes kesti

TSK’nın sosyal medya hesaplarından “Özel Kuvvetler Komutanlığı tarafından Eskişehir/ Sivrihisar’da gece ve gündüz tam teçhizatlı paraşütle atlayış eğitimleri icra edilmiştir” mesajı paylaşıldı.
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